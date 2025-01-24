В Саудовской Аравии ответили на призыв Трампа о снижении цен на нефть

На мировом рынке растет спрос на нефть. Поэтому Саудовская Аравия считает необходимым обеспечить эффективные поставки энергоресурсов для покрытия этого спроса.

Об этом заявил министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Алибрагим в пятницу, 24 января, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает "Укринформ".

Напомним, во время своего выступления 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что потребует от Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее фактического лидера Саудовской Аравии снизить стоимость баррелей нефти.

По словам Алибрагима, позиция Саудовской Аравии и ОПЕК состоит в обеспечении долгосрочной стабильности рынка для обеспечения растущего спроса.

"И спрос действительно растет, будь то в США или через развитие искусственного интеллекта. Спрос будет расти, и мы должны обеспечить эффективные поставки энергии без ущерба для энергетической безопасности, без риска для нашей способности использовать технологии и сотрудничество для борьбы с изменением климата, что является серьезной проблемой", — подчеркнул Алибрагим, отвечая на вопрос о предложении президента США Дональда Трампа об уменьшении цены на нефть.

Министр Саудовской Аравии убежден, что необходимо предоставить развивающимся странам справедливый доступ ко всем выгодам, которые дает энергия.

По его мнению, существуют глобальные вопросы, требующие решения, и один из них – это энергетический переход.

"Я не думаю, что мы можем позволить себе неправильный подход к вопросу энергетического перехода. В этот раз мы должны сделать все правильно. Поставка энергии и энергетическая безопасность являются основой глобального роста и процветания", — подчеркнул Алибрагим.

Он отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в развитии несырьевой экономики, которая сегодня обеспечивает 52% общего ВВП.

"И это впервые. Это — положительный сигнал, который следует учитывать. Рост несырьевого сектора стабильный. Именно это является нашим приоритетом", — сообщил министр.

Он добавил, что между США и Саудовской Аравией существует "крепкое партнерство, которое продолжается уже восемь десятилетий", а стратегия правительства предусматривает инвестиции в экономику "в 12 раз больше", чем заявленная Трампом цифра в 600 млрд долл., которую президент США хотел бы увеличить до 1 трлн.

Нефть продолжает дешеветь на фоне заявлений Трампа

Цены на нефть несколько снизились в пятницу, 24 января, и продолжили недельное падение после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал масштабный план по увеличению добычи в США и потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, пишет Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 9 центов до $78,20 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate ( WTI) подешевела на 9 центов до $74,53.

В течение недели нефть Brent подешевела на 3,18%, а WTI — на 4,28%.

Добавим, что Россия получает до трети поступлений в государственный бюджет именно от нефтегазовых доходов. По результатам января-сентября 2024 года в министерстве финансов сообщали, что эта доля составляла 31,7% (при плановой 31,3%), продемонстрировав заметное увеличение по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года — 28,3%.

По состоянию на декабрь 2024 года РФ добывала примерно столько же нефти, как и Саудовская Аравия – 10,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Крупнейшим производителем этого ресурса являются США с показателем 13,4 миллиона баррелей в сутки. Однако 12 стран ОПЕК вместе имеют показатель около 31,4 миллиона баррелей, что составляет почти треть мировой добычи.

Заметим, Трамп планирует развивать добычу нефти и газа, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, фактически блокировавший бурение в большинстве прибрежных вод США. Президент также отменил запрет на утверждение новых заводов по экспорту СПГ, наложенный администром. .