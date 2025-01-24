У Саудівській Аравії відповіли на заклик Трампа щодо зниження цін на нафту

На світовому ринку зростає попит на нафту. Тому Саудівська Аравія вважає за необхідне забезпечити ефективні поставки енергоресурсів для покриття цього попиту.

Про це заявив міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Алібрагім у п'ятницю, 24 січня, під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, під час свого виступу 23 січня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі Трамп заявив, що вимагатиме від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її фактичного лідера, Саудівської Аравії знизити вартість барелів нафти.

За словами Алібрагіма, позиція Саудівської Аравії та ОПЕК полягає у забезпеченні довгострокової стабільності ринку для забезпечення зростаючого попиту.

"І попит дійсно зростає, чи то в США, чи через розвиток штучного інтелекту. Попит буде зростати, і ми маємо забезпечити ефективне постачання енергії без шкоди для енергетичної безпеки, без ризику для нашої здатності використовувати технології та співпрацю для боротьби зі зміною клімату, що є серйозною проблемою", - наголосив Алібрагім, відповідаючи на питання щодо пропозиції президента США Дональда Трампа стосовно зменшення ціни на нафту.

Міністр Саудівської Аравії переконаний, що необхідно надати країнам, що розвиваються, справедливий доступ до усіх вигод, яка дає енергія.

На його думку, існують глобальні питання, які потребують вирішення, і одне з них - це енергетичний перехід.

"Я не думаю, що ми можемо дозволити собі неправильний підхід до питання енергетичного переходу. Цього разу ми повинні зробити все правильно. Постачання енергії та енергетична безпека є основою глобального зростання та процвітання", - підкреслив Алібрагім.

Він зазначив, що Саудівська Аравія зацікавлена у розвитку несировинної економіки, яка сьогодні забезпечує 52% від загального ВВП.

"І це вперше. Це - позитивний сигнал, який слід враховувати. Зростання несировинного сектору є стабільним. Саме це є нашим пріоритетом", - повідомив міністр.

Він додав, що між США і Саудівською Аравією існує "міцне партнерство, яке триває вже вісім десятиліть", а стратегія уряду передбачає інвестиції в економіку "у 12 разів більші", ніж заявлена Трампом цифра у 600 млрд дол, яку президент США хотів би збільшити до 1 трлн дол.

Нафта продовжує дешевшати на тлі заяв Трампа

Ціни на нафту дещо знизились в п’ятницю, 24 січня та продовжили тижневе падіння після того, як президент США Дональд Трамп опублікував масштабний план щодо збільшення видобутку в США і зажадав від ОПЕК знизити ціни на нафту, пише Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизились на 9 центів до $78,20 за барель, а американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 9 центів до $74,53.

Протягом тижня нафта Brent подешевшала на 3,18%, а WTI — на 4,28%.

Додамо, що Росія отримує до третини надходжень до державного бюджету саме від нафтогазових доходів. За результатами січня-вересня 2024 року в тамтешньому Міністерстві фінансів повідомляли, що ця частка становила 31,7% (при плановій 31,3%), продемонструвавши помітне збільшення порівняно з показником аналогічного періоду попереднього року - 28,3%.

Станом на грудень 2024 року РФ видобувала приблизно стільки ж нафти, як і Саудівська Аравія, - 10,8 мільйона барелів нафти на добу. Найбільшим виробником цього ресурсу є США з показником 13,4 мільйона барелів на добу. Однак 12 країн ОПЕК разом мають показник біля 31,4 мільйона барелів, що становить майже третину від світового видобутку.

Зауважимо, Трамп планує розвивати видобуток нафти та газу, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично блокувала буріння в більшості прибережних вод США. Президент також скасував заборону на затвердження нових заводів з експорту СПГ, накладену адміністрацією Джо Байдена.