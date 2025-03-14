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НКЦПФР оновила список: ще п’ять інвестпроєктів визнано ненадійними

НКЦПФР
Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку. Фото: Укрінформ

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) виявила ще п’ять ненадійних інвестиційних проєктів (scam-проєкти), які мають ознаки шахрайства або несуть високі ризики для інвесторів. Наразі в списку комісії вже понад 400 сумнівних проєктів. 

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Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

  • Turf Capital Private LTD
  • ⁠OptCrypt
  • ⁠Проєкт з навчання інвестицій FinUp
  • Euoptrade
  • ⁠Fxplag

Регулятор нагадує інвесторам, що в списку вже понад 419 сумнівних проєктів. Аби не потрапити на шахраїв можна переглянути список за посиланням.

НКЦПФР наголошує на необхідності ретельної перевірки інвестиційних проєктів перед вкладенням коштів. Інвестори можуть самостійно оцінити ризики, використовуючи 10 простих кроків, розроблених комісією, або звернутися до них за допомогою з відповідним запитом.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проєкти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва. Scam-проєкт можуть виглядати як легітимні проєкти, але насправді їхньою метою може бути привласнення коштів учасників.

Нагадаємо, 28 лютого НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів

Автор:
Тетяна Бесараб