НКЦПФР оновила список сумнівних проєктів: додано сім нових кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться 414 scam-проєкт (від англ. scam - афера, обман).

Про це 28 лютого повідомила пресслужба НКЦПФР.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

King Academy – https://king-academy.online/ / https://king-academy.digital/ ;

Asia-Inside – https://m.asia-inside.pro/main / https://terminal.asia-inside.pro/ ;

Crystal Ball Markets – https://crystalballmarkets.com/ru ;

Landson Financial Holding S.A. – https://landsonfinhold.com/ ;



UTEX – https://utex.io/ru/ ;

Alpine Funded – https://alpinefunded.com/ ;

Aura Funded – https://aurafunded.com/ .

Крім того, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;



через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва. Scam-проєкт можуть виглядати як легітимні проєкти, але насправді їхньою метою може бути привласнення коштів учасників.

Нагадаємо, 18 лютого НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Зокрема до нього увійшли Sabre Trade Stocks, GTC FX та інші.