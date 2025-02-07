Банкрутство забудовників: НКЦПФР посилює захист інвестицій громадян

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) планує заборонити укладання нових договорів про участь у ФФБ з громадянами у разі відкриття провадження про банкрутство забудовника.

Про це інформує пресслужба НКЦПФР.

На засіданні НКЦПФР обговорювали захист інвесторів у будівельні проекти. В результаті моніторингу виявлено, що кількість банкрутств забудовників зросла, що викликає занепокоєння щодо безпеки інвестицій.

Зазначається, що збільшення банкрутств серед забудовників веде до зростання ризиків для ринку та підвищення соціальної напруги серед громадян, які втрачають свої кошти.

Для захисту інвесторів і забезпечення прозорих умов роботи ринку, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила внести зміни до нормативної бази, щоб упередити ці проблеми.

Які зміни передбачені

Зміни передбачають:

Обов’язок компанії-управителя, з якою громадяни уклали договори про участь у ФФБ, розміщувати на своєму вебсайті інформацію про відкриття провадження щодо забудовника у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та результати його розгляду. Зобов’язання компанії-управителя припинити фінансування будівництва. Заборону на укладання нових договорів про участь у ФФБ з громадянами, якщо стосовно забудовника відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність). Право громадянина на відмову від перерахування коштів за укладеним договором протягом строку провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) забудовника, при цьому така відмова не вважатиметься порушенням умов договору.

Нагадаємо, громадам заборонено використовувати детальні плани територій для зміни цільового призначення земель та виділення ділянок під забудову. Відтепер виділення земельних ділянок під забудову можливе лише за допомогою плану просторового розвитку, що означатиме припинення хаотичної забудови і різних видів земельного рейдерства.