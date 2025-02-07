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Банкротство застройщиков: НКЦБФР усиливает защиту инвестиций граждан
На заседании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обсуждали защиту инвесторов в строительных проектах. В результате мониторинга выявлено, что количество банкротств застройщиков возросло, что вызывает беспокойство по безопасности инвестиций.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Отмечается, что увеличение банкротств среди застройщиков ведет к росту рисков для рынка и повышению социального напряжения среди теряющих свои средства граждан.
Для защиты инвесторов и обеспечения прозрачных условий работы рынка Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку решила внести изменения в нормативную базу, чтобы предотвратить эти проблемы.
Какие изменения предусмотрены
Изменения предполагают:
- Обязанность компании-управителя, с которой граждане заключили договоры об участии в ФФС, размещать на своем вебсайте информацию об открытии производства по застройщику по делу о банкротстве (неплатежеспособности) и результатах его рассмотрения.
- Обязательство компании-управителя прекратить финансирование строительства.
- Запрет на заключение новых договоров об участии в ФФС с гражданами, если в отношении застройщика открыто производство по делу о банкротстве (неплатежеспособности).
- Право гражданина на отказ от перечисления средств по заключенному договору в течение срока производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности) застройщика, при этом такой отказ не будет считаться нарушением условий договора.
Напомним, общинам запрещено использовать подробные планы территорий для изменения целевого назначения земель и выделения участков под застройку. Теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития, что будет означать прекращение хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.