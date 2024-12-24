Как застройщики привлекают клиентов в конце года: рассрочка, подарки, фиксация цены и другие шаги для стимулирования спроса

Украинский рынок жилой недвижимости продолжает переживать тяжелый кризисный период: война, отсутствие четкого понимания, что будет дальше, снижение покупательной способности. Себестоимость строительства возросла кое-где на 45%, что заставляет застройщиков поднимать цены на квадратный метр. Добавляем традиционно трудный для военного времени зимний период, геополитическую неопределенность после выборов в США и враждебные угрозы использовать межконтинентальное баллистическое оружие. Все это в совокупности приводит к падению спроса. Следовательно, девелоперы испытывают потребность в по-настоящему действенных стимулах для привлечения аудитории.

В конце года они активно применяют спецпредложения, предпраздничные акционные программы и выгодные условия рассрочки, чтобы сохранить интерес к своим проектам и не проиграть конкуренцию покупателю. Рассмотрим, какие рекламные предложения употребляют девелоперские компании на данный момент и как они оказывают влияние на поведение клиента.

Оплата частями — самая распространенная практика

Рассрочка, предполагающая оплату по частям, становится все более распространенной практикой в сегменте первичной недвижимости. По оценкам экспертов, подавляющая часть покупателей выбирает именно этот путь приобретения квартиры, потому что он позволяет распределить финансовую нагрузку на несколько лет. В этом году аналитика киевских девелоперских компаний свидетельствует, что общее количество клиентов, воспользовавшихся программами рассрочки, выросло на 15% по сравнению с предыдущим годом. Особым спросом этот инструмент пользуется среди покупателей, стремящихся свести к минимуму риски, связанные с нестабильным курсом гривны.

Проект ЖК Krona Park II в Броварах от застройщика Alliance Novobud.

В ситуации, когда растут цены на строительные материалы, логистику, оперативно-производственные процессы и соответственно общую стоимость квартир, застройщики пытаются адаптировать условия рассрочки под потребности различных категорий покупателей. Да, рассрочка может предлагаться с фиксацией цены квадратного метра в гривне или под низкие проценты (или без них вообще), что делает ее более выгодной для клиента.

От ремонта в подарок к скидкам на паркоместа

Одним из популярных способов привлечения клиентов есть разнообразные акционные предложения: бесплатный ремонт, скидки на паркоместа, амбары или даже бонусные коммерческие помещения для инвесторов, другие приятные дополнительные опции. Зачастую это становится почти решающим фактором выбора на фоне общих затрат, связанных с приобретением и обустройством квартиры.

Так, в киевском жилом комплексе Greenville Park в канун Рождества действует спецпредложение на приобретение квартиры с паркоместом в подарок. Остальные застройщики дарят при покупке жилья зарядные станции или дизайнерский проект ремонта. Подобные маркетинговые приемы появляются не только из-за общего снижения спроса, но и из-за роста конкуренции среди застройщиков.

ЖК Greenville Park на улице Глубочицкой в Киеве. Компания дарит паркоместо покупателям трехкомнатной квартиры.

Девелоперы сейчас активно экспериментируют с маркетинговыми решениями, которые привлекут максимальное внимание к их проектам. В итоге от этого выигрывает потребитель: в конце года появляется окно для достаточно выгодных условий приобретения недвижимости, которых раньше не было. Это, в свою очередь, должно стимулировать спрос. К примеру, мы в декабре предлагаем покупателям трехкомнатную квартиру с паркингом в подарок. Другие застройщики также готовят специальные рождественские предложения”, – подчеркивает руководитель департамента продаж Greenville Park и Greenville на Печерске Сусанна Караханян.

По данным компании Alliance Novobud, объем продаж в сегменте бизнес-класса увеличился на 15% благодаря введению подобных акционных предложений.

Фиксация цен и защита от инфляции

Фиксация цен на жилье бизнес-класса — еще один действенный инструмент для привлечения клиентов, особенно тех, кто не имеет возможности оплатить всю сумму сразу. Покупатели стремятся к большей стабильности в условиях колебания курса гривны по отношению к доллару. Поэтому девелоперы предлагают программы с фиксацией цены: планировать покупку жилья в рассрочку можно без риска для собственного бюджета.

Согласно исследованиям, более 40% сделок в течение 2024 года было заключено при фиксации стоимости квадратного метра, что обеспечило стабильность для инвесторов.

Фиксированная цена выгодна и для девелоперов, учитывая рост себестоимости строительства, уменьшают риски неплатежеспособности инвесторов и могут прогнозировать свои доходы точнее.

ЖК "Лесной", построенный компанией Alliance Novobud в городе Бровары. Фото: пресс-служба компании.

Какие прогнозы?

Учитывая возможный рост цен до 7% в следующем году, широкая линейка акционных программ и условия приобретения жилья в рассрочку будут оставаться актуальными для застройщиков. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году эти подходы также будут важными стимулами для развития рынка первичной недвижимости. Наибольшее влияние они будут оказывать на ту часть целевой аудитории, которая рассматривает приобретение квадратных метров, но выжидает удачного момента (отложенный спрос). Итак, адаптация девелоперов к изменениям и их проактивная позиция на рынке способны поддерживать покупательский интерес даже в неблагоприятных условиях.