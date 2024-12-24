Як забудовники залучають клієнтів в кінці року: розтермінування, подарунки, фіксація ціни та інші кроки для стимулювання попиту

Український ринок житлової нерухомості продовжує переживати важкий кризовий період: війна, відсутність чіткого розуміння що буде далі, зниження купівельної спроможності. Собівартість будівництва зросла подекуди на 45%, що змушує забудовників підіймати ціни на квадратний метр. Додаємо традиційно важкий для воєнного часу зимовий період, геополітичну невизначеність після виборів в США і ворожі погрози використати міжконтинентальну балістичну зброю. Усе це в сукупності призводить до падіння попиту. Отже, девелопери відчувають потребу у по-справжньому дієвих стимулах для залучення аудиторії.

Наприкінці року вони активно застосовують спецпропозиції, передсвяткові акційні програми та вигідні умови розтермінування, щоб зберегти інтерес до своїх проєктів і не програти конкуренцію за покупця. Розглянемо, які маркетингові пропозиції використовують девелоперські компанії зараз і як вони впливають на поведінку клієнта.

Оплата частинами – найпоширеніша практика

Розтермінування, що передбачає оплату частинами, стає все більш поширеною практикою в сегменті первинної нерухомості. Згідно оцінок експертів, переважна частина покупців обирає саме цей шлях придбання квартири, тому що він дозволяє розподілити фінансове навантаження на кілька років. Цьогорічна аналітика київських девелоперських компаній, свідчить, що загальна кількість клієнтів, які скористалися програмами розстрочки, зросла на 15% порівняно з попереднім роком. Особливим попитом цей інструмент користується серед покупців, які прагнуть мінімізувати ризики, пов’язані з нестабільним курсом гривні.

Проєкт ЖК Krona Park II в Броварах від забудовника Alliance Novobud. Фото пресслужба компанії.

В ситуації, коли зростають ціни на будівельні матеріали, логістику, оперативно-виробничі процеси та, відповідно, загальну вартість квартир, забудовники намагаються адаптувати умови розстрочки під потреби різних категорій покупців. Так, розтермінування може пропонуватися з фіксацією ціни квадратного метра в гривні або під низькі відсотки (чи без них взагалі), що робить її більш вигідною для клієнта.

Від ремонту у подарунок до знижок на паркомісця

Одним із популярних способів залучення клієнтів є різноманітні акційні пропозиції: безкоштовний ремонт, знижки на паркомісця, комори або навіть бонусні комерційні приміщення для інвесторів, інші приємні додаткові опції. Часто це стає майже вирішальним чинником вибору на фоні загальних витрат, пов’язаних з придбанням та облаштуванням квартири.

Так, в київському житловому комплексі Greenville Park напередодні Різдва діє спецпропозиція на придбання квартири з паркомісцем у подарунок. Інші забудовники дарують при купівлі житла зарядні станції або дизайнерський проєкт ремонту. Подібні маркетингові прийоми з’являються не лише через загальне зниження попиту, але й через зростання конкуренції серед забудовників.

ЖК Greenville Park на вулиці Глибочицькій в Києві. Компанія дарує паркомісце покупцям трикімнатної квартири. Фото: пресслужба компанії.

“Девелопери зараз активно експериментують з маркетинговими рішеннями, які привернуть максимальну увагу до їхніх проєктів. У підсумку від цього виграє споживач: в кінці року з’являється вікно для достатньо вигідних умов придбання нерухомості, яких не було раніше. Це, у свою чергу, має стимулювати попит. Наприклад, ми в грудні пропонуємо покупцям трикімнатну квартиру з паркінгом у подарунок. Інші забудовники також готують спеціальні різдвяні пропозиції”, – підкреслює керівниця департаменту продажів Greenville Park і Greenville на Печерську Сусанна Караханян.

За даними компанії Alliance Novobud, обсяг продажів у сегменті бізнес-класу збільшився на 15% завдяки впровадженню подібних акційних пропозицій.

Фіксація цін та захист від інфляції

Фіксація цін на житло бізнес-класу – ще один дієвий інструмент для залучення клієнтів, особливо тих, хто не має можливості сплатити всю суму одразу. Покупці прагнуть більшої стабільності в умовах коливання курсу гривні відносно долара. Саме тому девелопери пропонують програми з фіксацією ціни: планувати купівлю житла у розтермінування можна без ризику для власного бюджету.

Згідно з дослідженнями, понад 40% угод протягом 2024 року було укладено за умов фіксації вартості квадратного метра, що забезпечило стабільність для інвесторів.

Фіксована ціна вигідна і для девелоперів, які, враховуючи зростання собівартості будівництва, зменшують ризики неплатоспроможності інвесторів та можуть прогнозувати свої доходи точніше.

ЖК "Лісовий", побудований компанією Alliance Novobud у місті Бровари. Фото: пресслужба компанії.

Які прогнози?

Враховуючи можливий ріст цін до 7% у наступному році, широка лінійка акційних програм та умови придбання житла в розтермінування залишатимуться актуальними для забудовників. Аналітики прогнозують, що у 2025 році зазначені підходи також будуть важливими стимулами для розвитку ринку первинної нерухомості. Найбільший вплив вони матимуть на ту частину цільової аудиторії, яка розглядає придбання квадратних метрів, але вичікує вдалого моменту (відкладений попит). Отже, адаптація девелоперів до змін та їхня проактивна позиція на ринку здатні підтримувати купівельний інтерес навіть у несприятливих умовах.