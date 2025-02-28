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НКЦБФР обновила список сомнительных проектов: добавлено семь новых кейсов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов. Всего сейчас в перечне находится 414 scam-проект (от англ. scam – афера, обман).
Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба НКЦБФР.
Список было дополнено следующими сомнительными проектами :
- King Academy – https://king-academy.online/ / https://king-academy.digital/ ;
- Asia-Inside – https://m.asia-inside.pro/main / https://terminal.asia-inside.pro/ ;
- Crystal Ball Markets – https://crystalballmarkets.com/ru ;
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Landson Financial Holding SA – https://landsonfinhold.com/ ;
- UTEX – https://utex.io/ru/ ;
- Alpine Funded – https://alpinefunded.com/ ;
- Aura Funded – https://aurafunded.com/ .
Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
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через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ".
Что такое scam-проект?
Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества. S cam -проекты могут выглядеть как легитимные проекты, но на самом деле их целью может быть присвоение средств участников.
Напомним, 18 февраля НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. В частности, в него вошли Sabre Trade Stocks , GTC FX и другие.