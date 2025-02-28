Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

--0,13

EUR

43,49

--0,13

Наличный курс:

USD

41,60

41,50

EUR

43,71

43,46

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

НКЦБФР обновила список сомнительных проектов: добавлено семь новых кейсов

человек, ноутбук
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов. Фото: freepik

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ( НКЦБФР ) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще семь кейсов. Всего сейчас в перечне находится 414 scam-проект (от англ. scam – афера, обман).

Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Список было дополнено следующими сомнительными проектами :

Кроме того, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

  • через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ".

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества. S cam -проекты могут выглядеть как легитимные проекты, но на самом деле их целью может быть присвоение средств участников.

Напомним, 18 февраля НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. В частности, в него вошли Sabre Trade Stocks , GTC FX и другие.

Автор:
Татьяна Ковальчук