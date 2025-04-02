НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов: добавлено пять новых кейсов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Всего в перечне находится свыше 424 scam-проектов (от англ. scam — афера, обман).

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Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

Среди новых сомнительных инвестиционных проектов:

SIGNUM;

IQ Matrix;

Oxhey Finance;

IQMAXTRADE LTD;

MATERIA LIMITED.

"Мы всегда обращаем внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием. Это одно из приоритетных направлений работы нашей команды, ведь мы стремимся обезопасить инвестиции украинцев и создать здоровый инвестиционный климат на рынке", — отметили в нацкомиссии.

Также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку напомнила потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;

через лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Напомним, 18 февраля НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. Всего в перечне на тот момент находилось более 400 scam-проектов .