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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано 5 нових кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще п’ять кейсів. Всього наразі в переліку знаходиться понад 424 scam-проєкти (від англ. scam - афера, обман).
Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.
Серед нових сумнівних інвестиційних проєктів:
- SIGNUM – https://signumtrade.com/;
- IQ Matrix – https://iq-matix.com/;
- Oxhey Finance – https://oxheyfinance.com/;
- IQMAXTRADE LTD – https://iqmaxtrade.com/;
- MATERIA LIMITED – https://materialimited.com/ru/.
"Ми завжди звертаємо увагу потенційних інвесторів на значні ризики, пов’язані з інвестуванням. Це один із пріоритетних напрямів роботи нашої команди, адже ми прагнемо убезпечити інвестиції українців та створити здоровий інвестиційний клімат на ринку", — зазначили у нацкомісії.
Також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється;
- через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.
Що таке scam-проєкт?
Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.
Нагадаємо, 18 лютого НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Всього наразі в переліку на той момент знаходилося понад 400 scam-проєктів.