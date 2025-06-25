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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів: додано чотири кейси

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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів. / Freepik

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще чотири кейси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу нацкомісії.

"Комісія регулярно працює задля забезпечення справедливого та чесного функціонування ринку капіталів, захищаючи права та інтереси інвесторів. Саме тому фахівці НКЦПФР активно досліджують дії на ринку й оновлюють список сумнівних інвестиційних проєктів", — зазначили в установі.

Цього разу перелік доповнили такими SCAM-проєктами:

  • BRAINVEST; 
  • ONE1PERCENT.CLUB; 
  • SpiceProp; 
  • Thaurus Guru.

Також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку нагадала потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

  • через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється; 
  • через осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нагадаємо, у квітні НКЦПФР додала до списоку сумнівних інвестпроєктів п’ять нових кейсів.

Автор:
Тетяна Ковальчук