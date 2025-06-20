От 1% в день до 3600% годовых: неожиданная математика кредитов

Сколько стоит кредит? Казалось бы, простой вопрос. Видишь в рекламе: 1% в день – и думаешь, что за год это 365%. Но когда доходишь до договора, а там написано, что реальная годовая процентная ставка (РГПС) – более 3600%… Логическая реакция – шок и непонимание. Как говорил Эйнштейн: "Если ты не можешь объяснить что-нибудь просто – ты этого не понимаешь". Вопрос: откуда берется такая сумма и почему все так сложно и непрозрачно?

Мы сталкиваемся с парадоксом: закон требует честно указывать стоимость кредита в виде РГПС, но сама формула ее вычисления создает ощущение, что кредит дороже, чем есть на самом деле. Возникает недоверие к компаниям, хотя они все делают по правилам. Давайте разберемся.

В деталях

Представим, вы берете 1000 грн кредита в год под 1% в день. Это 10 грн ежедневно или, условно, 300 грн в месяц. За год набегает 3650 грн. Общая сумма к оплате – 4650 грн (3650 грн процентов + 1000 грн тела кредита). Что мы видим? Вы заплатите 365% от начальной суммы. Всё понятно и логично.

А теперь – тот же пример, но с точки зрения Закона. Возьмем формулу, утвержденную Постановлением №16 Нацбанка, которую должны применять все небанковские финучреждения. Она учитывает каждый платеж, дату его осуществления, эффект времени – и ищет эффективную ставку. И теперь эта самая формула выдает РГПС = 3 678,34%. На ум приходит цитата классика: "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика." И хотя в нашем случае все исключительно в пределах действующего законодательства – именно такая цифра часто вызывает недоумение у потребителя. Согласно нашему опросу, около 80% потребителей не понимают, откуда берутся эти цифры, только 7% клиентов обращаются за разъяснением. Такая нелестная статистика, к сожалению, подрывает саму суть прозрачности, к которой стремится рынок.

В чем причина?

Такое расхождение между ожиданиями клиента и реальностью – не мошенничество, не подвох, и не финансовый трюк в стиле "дьявол в деталях". Это просто особенность методики. Согласно постановлению НБУ №16 все небанковские кредитные учреждения должны обязательно рассчитывать и показывать потребителю реальную годовую процентную ставку (РГПС), используя сложную финансовую формулу – XIRR. Она математически безупречна, но непригодна для восприятия человеком без финансового образования.

XIRR – это функция, используемая для подсчета эффективной процентной ставки кредита. Она работает по такой логике:

все клиентские платежи система трактует как денежные поступления, приносящие прибыль кредитору (т. е. как инвестиции);

считается, что кредитор сразу же реинвестирует каждый полученный платеж – будто выдает новый кредит на полученную сумму;

то есть деньги работают постоянно, и на каждый платеж начисляется новая прибыль;

в итоге – вместо нормальной простой ставки выходит некая гигантская "эффективная" ставка, которую ни один потребитель не платил и не планировал платить.

Для понимания – это все равно что вы бы продали кофе за 50 грн, а покупатель сказал: "Если ты заработал 50 грн сегодня, то за год ты заработаешь миллион!" И это было бы зафиксировано как ваша годовая выручка. Звучит потрясающе, но действительно ли это так?

Эта формула словно говорит: "Поскольку вы платите проценты ежемесячно, я расценю это как сложные проценты – и добавлю еще немного." В результате – потребитель видит неожиданную и пугающую цифру – и делает нелестный вывод: либо его вводят в заблуждение, либо кредитная компания скрывает дополнительные условия. Оба варианта – неверны.

В чем парадокс?

Все финкомпании в Украине обязаны показывать реальную годовую процентную ставку – РГПС. Это такой официальный показатель, который по замыслу законодателей должен дать понимание, сколько реально стоит кредит. Идея хорошая – потребителю нужно понимать общую стоимость кредита, чтобы сравнивать разные предложения. Но вот только воплощение этой идеи в жизни – как инструкция к двигателю, написанная на языке высшей математики: все вроде бы правильно, но понять это без технического образования практически нереально.

Формула РГПС не учитывает реального потребительского сценария (например, клиент погашает кредит постепенно, ежедневно или еженедельно). Она считает, что клиент взял кредит и погасил его только в конце года. Те, кто маскирует плату через мелкие комиссии, страховки или услуги "в подарок", могут показать более низкую РГПС, хотя фактически клиент переплачивает больше. В то же время, компании, которые работают прозрачно, без комиссий и дополнительных платежей, выглядят по сравнению с другими менее выгодно. Их продукты кажутся чрезмерно дорогими, хотя фактическая нагрузка на потребителя абсолютно стандартная и даже ниже рыночной. Пора менять фокус: честность должна быть конкурентным преимуществом, а не маркетинговым минусом.

Ratio сlarа

Мы не предлагаем отменить РГПС, нет. Это важный инструмент. Но его нужно немного… очеловечить – упростить. Предлагаем рассмотреть альтернативную упрощенную формулу для таких "простых" кредитов – без капитализации и скрытых платежей. К примеру, считать РГПС как процент общих расходов по кредиту до его суммы за год – то есть фактически то, что интуитивно понимает потребитель.

Если клиент платит 3650 грн процентов за 1000 грн в год – это 365%. Всё просто. Это поймет кто угодно. И именно такую ставку должен видеть клиент в рекламе или в договоре, если в кредите нет сложных условий.

Изменив подход, мы сделаем рынок кредитования более понятным, честным и предсказуемым. Потому что сейчас мы имеем ситуацию, где простой продукт выглядит слишком сложным – не потому, что он таков, а из-за особенностей формального подхода к расчетам. Если потребитель перестанет думать, что его обманывают еще до заключения договора – выиграем все. Ибо доверие – это процент, который всегда прибавляет к прибыли, но, если его потерять, считайте – потеряли все дивиденды.