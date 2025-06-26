Инвестиции в образование: почему западные компании вкладывают в образование

Инвестиции в образование стали неотъемлемой частью стратегий устойчивого развития крупного бизнеса по всему миру. Каждый год глобальные компании вкладывают миллиарды долларов в поддержку образовательных проектов. В рамках спецпроекта "Инвестиции в образование" Delo.ua исследовало в какие образовательные проекты вкладывает производитель Ozempic, насколько прозрачны инвестиции в эту сферу и в чем обвиняют владельца Rolex, а также как благотворительный проект IBM в конце 90-х помог миру подготовиться к 9

В нашем списке мы решили показать куда инвестируют самые богатые благотворительные корпоративные фонды Европы и мира, проекты крупных игроков, влияние которых значимо не только в общинах, где находятся их активы, но и во всем мире.

Внимание заслуживает и компания Ruhrkohle AG, которая не отказалась от социальных обязательств даже после реорганизации бизнеса. Также интересны проекты технологических гигантов как IBM и Microsoft, чьи проекты формируют образовательную инфраструктуру и меняют образование в будущем.

Фонд Ганса Вильсдорфа

Штаб-квартира Rolex в Женеве, Швейцария.

Фонд назван в честь основателя компании производителя часов Rolex Гаса Вильсдорфа. Уникальность этого фонда заключается в том, что он единственный владелец компании Rolex. Это позволяет компании платить более низкие налоги, чем их конкуренты с Richemont или LVMH. Объем финансирования проектов фондом не разглашается, что иногда вызывает скандалы и обвинения в непрозрачности со стороны медиа.

В рамках образовательных программ Фонд:

Предоставляет стипендии талантливым студентам.

Поддерживает учебные программы и финансирует проекты, способствующие доступу к образованию и карьерной интеграции.

Поддерживает образовательные учреждения, такие как Head (Haute école d'art et de design) в Женеве.

IKEA

Главный офис IKEA в Швеции. Фото: Википедия

Фонд шведского производителя мебели IKEA в 2023 году вложил в благотворительные программы €289, что делает его одним из самых мощных благотворительных фондов на европейском континенте.

Инициативы фонда сосредоточены на поддержке образования в беднейших общинах мира:

Финансирование программ, направленных на обеспечение качественного образования, часто в партнерстве с такими организациями, как Save the Children и ЮНИСЕФ.

Ужесточение защиты детей, предложение образовательных и профессиональных возможностей.

Novo Nordisk

Штаб-квартира компании в городе Бергслаген, Дания. Фото: Википедия

Благотворительный фонд Novo Nordisk Foundation является одним из основных голосующих акционеров датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk A/S. В этой компании стоит знать, что именно она владеет производителем вакцины от COVID-19 AstraZeneca, а также брендами препаратов для похудения Ozempic и Wegovy. Известность этих двух препаратов обеспечила львиную долю экономического роста Дании в 2022 году. Состояние Novo Nordisk Foundation в 2023 году оценили в $167 млрд, что делает его самым богатым благотворительным фондом на планете.

В образовательных программах Novo Nordisk Foundation:

Поддерживает проекты, направленные на усиление интереса и качества преподавания естественных наук или так называемых предметов STEM (наука, технологии, инженерия и математика), особенно в профессиональном образовании и обучении.

Финансирует разработку курсов естественных наук для школ, а также обеспечивает датские школы современными лабораториями.

Поддерживает различные образовательные программы, такие как чемпионат Ассоциации учащихся Дании по физике, химии и естественным наукам.

RAG-Stiftung

Штаб-квартира Evonik Industries AG в Гессене, Германия. Фото: Википедия

Фонд RAG-Stiftung является владельцем контрольного пакета акций корпорации Evonik Industries AG, которая является одним из крупнейших производителей специализированной химии, а также одной из пяти крупнейших энергокомпаний Германии. Сам фонд возник на базе Рурской угольной компании (Ruhrkohle AG или RAG), после провозглашения курса Германии на отказ от ископаемого топлива взяла на себя "вечные обязательства" по реорганизации бывших горнодобывающих регионов Германии, а также справедливого экономического перехода для общин, которые были зависимы.

Среди образовательных программ фонда:

Поддержка STEM-образования в школах и высших учебных заведениях.

Внеклассное образование.

Стипендиальные программы.

Дошкольное образование в детских садах.

IBM

Главный офис компании в городе Армонк, штат Нью-Йорк, США. Фото: Википедия

Один из старейших технологических гигантов в мире является одним из крупнейших в мире поставщиков, как аппаратного, так и программного обеспечения. IBM активно инвестирует в развитие образования в области ИТ:

IBM инвестировала в развитие мультимедийного образования с 1999 года, что позволило создать первые платформы онлайн-образования. Сегодня образовательные инициативы этой компании охватывают более тысячи бесплатных онлайн-курсов, переведенных на многие языки и сосредоточенных на развитии технических навыков, как для начинающих, так и для специалистов.

Кроме того, компания имеет программу IBM P-TECH, которая позволяет учащимся, особенно из малообеспеченных слоев населения, получить в качестве аттестата о полном общем среднем образовании, а также степень младшего специалиста в области STEM.

Microsoft

Штаб-квартира компании в Редмонде, США. Фото: пресс-служба компании

Еще один технологический гигант корпорация Microsoft является одним из мировых лидеров в производстве программного обеспечения. Компания также имеет ряд образовательных инициатив:

Microsoft разработала центр ресурсов для учебных заведений Office 365 Education. В рамках этой инициативы учебные заведения бесплатно получают доступ к таким программам, как Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams, а также инструменты ИИ.

В рамках программы Microsoft Learn компания разработала ряд бесплатных онлайн-курсов для повышения цифровых навыков начинающих и ИТ-специалистов.

ExxonMobil

Офис компании в Хьюстоне, США. Фото: пресс-служба компании

Exxon Mobil Corporation – одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основные месторождения компании находятся в США и Азии. Компания активно инвестирует в образование, сосредоточившись, прежде всего, на поддержке STEM в учебных заведениях всего мира:

Поддержка программ по математике и естественным наукам в американских школах, включая покупку оборудования для школ.

Финансирование Teach For All, глобальной компании, работающей над расширением своей сети и углублением влияния учителей в STEM-образовании.

Основание в США Национальной инициативы по математике и естественным наукам (NMSI), которая предлагает программы для подготовки учащихся к колледжу и карьере в STEM.

Академия преподавателей ExxonMobil при Катарском национальном университете, направленная на развитие педагогических кадров в этой стране.

Toyota Motor

Главный офис компании в городе Toyota, Япония. Фото: пресс-служба компании

Toyota Motor – японская компания, которая является крупнейшим автомобилестроительным холдингом в мире. Помимо автомобилей марки Toyota компания производит автомобили премиум-класса марки Lexus, а также предоставляет финансовые услуги. Toyota Motor также активно инвестирует в образование по разным инициативам во всем мире: