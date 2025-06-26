Інвестиції в освіту: чому західні компанії вкладають в освіту

Інвестиції в освіту стали невіддільною часткою стратегій сталого розвитку великого бізнесу у всьому світі. Тож кожен рік глобальні компанії вкладають мільярди доларів в підтримку освітніх проєктів. В рамках спецпроєкту "Інвестиції в освіту" Delo.ua дослідило в які освітні проєкти вкладає виробник Ozempic, наскільки прозорими є інвестиції в цю сферу та в чому звинувачують власника Rolex, а також як благодійний проєкт IBM наприкінці 90-х допоміг світу підготуватись до пандемії COVID-19.

В нашому списку ми вирішили показати куди інвестують найбагатші благодійні корпоративні фонди Європи та світу, проєкти великих гравців, вплив яких є значимим не лише в громадах, де знаходяться їх активи, але й у всьому світі.

Уваги заслуговує і компанія Ruhrkohle AG, котра не відмовилась від соціальних забов'язань навіть після реорганізації бізнесу. Також цікавими є проєкти технологічних гігантів як IBM та Microsoft, чиї проєкти формують освітню інфраструктуру та змінюють освіту у майбутньому.

Фонд Ганса Вільсдорфа

Штаб-квартира Rolex в Женеві, Швейцарія. Фото: Вікіпедія

Фонд названий на честь засновника компанії виробника годинників Rolex Гаса Вільсдорфа. Унікальність цього фонду полягає у тому, що він є єдиним власником компанії Rolex. Це дозволяє компанії платити нижчі податки ніж їх конкуренти з Richemont або LVMH. Обсяг фінансування проєктів фондом не розголошується, що час від часу викликає скандали та звинувачення в непрозорості з боку медіа.

В рамках освітніх програм Фонд:

Надає стипендії талановитим студентам.

Підтримує навчальні програми та фінансує проекти, що сприяють доступу до освіти та сприяють кар'єрній інтеграції.

Підтримує освітні заклади, такі як HEAD (Haute école d'art et de design) у Женеві.

IKEA

Головний офіс ІКЕА у Швеції. Фото: Вікіпедія

Фонд шведського виробника меблів IKEA у 2023 році вклав в благодійні програми €289, що робить його одним з найпотужніших благодійних фондів на європейському континенті.

Ініціативи фонду зосереджені на підтримці освіти у найбідніших громадах світу:

Фінансування програм, спрямованих на забезпечення якісної освіти, часто у партнерстві з такими організаціями, як Save the Children та ЮНІСЕФ.

Посилення захисту дітей, пропонування освітніх та професійних можливостей.

Novo Nordisk

Штаб-квартира компанії в місті Бергслаген, Данія. Фото: Вікіпедія

Благодійний фонд Novo Nordisk Foundation є одним з основних голосуючих акціонерів данського фармацевтичного гіганта Novo Nordisk A/S. Щодо цієї компанії варто знати, що саме вона володіє виробником вакцини від COVID-19 AstraZeneca, а також брендами препаратів для схуднення Ozempic та Wegovy. Популярність цих двох препаратів забезпечила левову частку економічного зростання Данії у 2022 році. Статки Novo Nordisk Foundation у 2023 році оцінили в $167 млрд, що робить його найбагатшим благодійним фондом на планеті.

В освітніх програмах Novo Nordisk Foundation:

Підтримує проекти, спрямовані на посилення інтересу та якості викладання природничих наук, або так званих предметів STEM (наука, технології, інженерія та математика), особливо у професійній освіті та навчанні.

Фінансує розробку курсів природничих наук для шкіл, а також забезпечує данські школи сучасними лабораторіями.

Підтримує різноманітні освітні програми, такі як чемпіонат Асоціації учнів Данії з фізики, хімії та природничих наук.

RAG-Stiftung

Штаб-квартира Evonik Industries AG в Гессені, Німеччина. Фото: Вікіпедія

Фонд RAG-Stiftung є власником контрольного пакета акцій корпорації Evonik Industries AG, котра є одною з найбільших виробників спеціалізованої хімії, а також одної з п'яти найбільших енергокомпаній Німеччини. Сам фонд виник на базі Рурської вугільної компанії (Ruhrkohle AG або RAG), що після проголошення курсу Німеччини на відмову від викопного палива взяла на себе "вічні зобов'язання" щодо реорганізації колишніх гірничовидобувних регіонів Німеччини, а також справедливого економічного переходу для громад, які були залежними від видобування викопного палива.

Серед освітніх програм фонду:

Підтримка STEM-освіти в школах та вищих учбових закладах.

Позакласна освіта.

Стипендіальні програми.

Дошкільна освіта в дитячих садках.

IBM

Головний офіс компанії у місті Армонк, штат Нью-Йорк, США. Фото: Вікіпедія

Один з найстаріших технологічних гігантів у світі, що є одним з найбільших у світі постачальників, як апаратного, так і програмного забезпечення. Компанія IBM активно інвестує у розвиток освіти у галузі ІТ:

IBM інвестувала у розвиток мультимедійної освіти з 1999 року, що дозволило розробити перші платформи онлайн-освіти. Сьогодні освітні ініціативи цієї компанії охоплюють понад тисячу безплатних онлайн-курсів, що перекладені багатьма мовами та зосереджені на розвитку технічних навичок, як для початківців, так і для фахівців.

Крім того, компанія має програму IBM P-TECH, яка дозволяє учням, особливо з малозабезпечених верств населення, отримати як атестат про повну загальну середню освіту, а також ступінь молодшого спеціаліста в галузі STEM.

Microsoft

Штаб-квартира компанії в Редмонді, США. Фото: пресслужба компанії

Ще один технологічний гігант корпорація Microsoft, є одним зі світових лідерів у виробництві програмного забезпечення. Компанія також має низку освітніх ініціатив:

Microsoft розробила центр ресурсів для навчальних закладів Office 365 Education. В рамках цієї ініціативи, навчальні заклади безплатно отримують доступ до таких програм, як Word, Excel, PowerPoint, OneNote та Microsoft Teams, а також інструменти ШІ.

В рамках програми Microsoft Learn компанія розробила низку безплатних онлайн-курсів для підвищення цифрових навичок у початківців та ІТ-фахівців.

ExxonMobil

Офіс компанії в Х'юстоні, США. Фото: пресслужба компанії

Exxon Mobil Corporation одна з найбільших нафтових компаній у світі. Основні родовища компанії знаходяться в США та Азії. Компанія активно інвестує в освіту, зосередившись насамперед на підтримці STEM в навчальних закладах цілого світу:

Підтримка програм з математики та природничих наук в американських школах, включаючи купівлю обладнання для шкіл.

Фінансування Teach For All, глобальної компанії яка працює над розширенням своєї мережі та поглибленням впливу вчителів в STEM-освіті.

Заснування в США Національної ініціативи з математики та природничих наук (NMSI), яка пропонує програми для підготовки учнів до коледжу та кар'єри в STEM.

Академія викладачів ExxonMobil при Катарському національному університеті, що спрямована на розвиток педагогічних кадрів у цій країні.

Toyota Motor

Головний офіс компанії в місті Тойота, Японія. Фото: пресслужба компанії

Toyota Motor японська компанія, яка є найбільшим автомобілебудівним холдингом у світі. Крім автомобілів марки Toyota, компанія виробляє автомобілі преміум-класу марки Lexus, а також надає фінансові послуги. Toyota Motor також активно інвестує в освіту через різні ініціативи в усьому світі: