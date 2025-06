Гендиректор umgi Андрей Горохов: На венчурных инвестициях можно заработать 400% годовых и больше, но риски там заоблачные

Куда лучше инвестировать — в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень абстрактны. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, топ-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и всем, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер — Андрей Горохов, генеральный директор инвестиционной компании umgi, которая работает по модели private equity и специализируется на сотрудничестве со средним бизнесом, фокусируясь на Европейских рынках.

Как давно вы начали инвестировать? Какие советы вы бы сейчас дали себе в том возрасте?

— В возрасте семи лет я полюбил монеты и со временем стал нумизматом. Я изучал историю благодаря этим монетам, одновременно зарабатывая деньги. Это базовые вещи, формирующие дальнейший жизненный выбор. Я не стал врачом, космонавтом, инженером. Я стал менеджером, управляющим капиталом инвесторов, помогающим строить компании как в Украине, так и за рубежом.

Назовите несколько книг, которые, возможно, изменили ваше отношение к деньгам. Чем именно они вас поразили?

— Для детей я рекомендую книгу "The Psychology of Money" Моргана Гаузела. В книге максимально простым языком объясняется, почему буквально с детства важно правильно подходить к деньгам.

Советую почитать книги Дэвида Рубенштейна — "How to Invest" и "How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers" (эта книга точно есть в украинском переводе). Это соучредитель и член борда The Carlyle Group, одного из крупнейших мировых фондов в сфере private equity. Он не только выдающийся инвестор, но и искрометный интервьюер, филантроп и мыслитель с глубоким пониманием капитала, лидерства и долгосрочных стратегий. По данным Forbes, состояние Рубенштейна в середине 2024 года оценивалось в 3,7 миллиарда долларов.

Также рекомендую подписаться на его YouTube - канал (https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein ) — там много глубоких разговоров с самыми влиятельными людьми мира.

Следует почитать Теодора Драйзера "Трилогия желания" (включает книги "Финансист", "Титан" и "Стоик"). Это классика, которая в художественной форме рассказывает, каким образом осуществляются инвестиции, строятся компании, как инвесторы проживают свою жизнь, какие ошибки они совершают, как выходят на новые рынки, что происходит с бизнесом и капиталом, когда не имеешь правильных локальных партнеров.

Следующая книга — " Good To Great: Whe Some Companies Make The Leap and Others Don't" Джима Коллинза. Это книга о том, как из неплохих компаний делать шикарные компании.

Также советую книгу "Mastering Private Equity" Клаудии Цайсбергер. Это хорошо структурированная книга о Private Equity.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира? Почему именно его?

— Отвечу философски. Есть люди, которые хорошо делают свое дело, но предпочитают оставаться не очень известными. Таких инвесторов в мире десятки миллионов, но они не известны.

Вместе с тем есть инвесторы, стремящиеся к как можно более широкой публичности. Возможно, их бизнес-модель подразумевает публичность как инструмент привлечения капитала.

А кому-то в кайф поделиться своим опытом. Дэвид Рубенштейн — такой человек. Основатели всемирно известной Berkshire Hathaway — Чарльз Мунгер и Уоррен Баффет — такие люди, они известны всему миру. Эти люди являются определенными ролевыми примерами, на которых следует ориентироваться.

Вместе с тем неправильно утверждать, что ролевым примером может быть только кто-то публично "раскрученный". За более чем 20 лет профессиональной деятельности в инвестициях имею сотни знакомых предпринимателей, которых считаю своими учителями, потому что они выстроили бизнес-модели, от которых может захватывать дух. Чтобы найти таких людей, не обязательно искать далеко — достаточно взглянуть на наш украинский контекст.

Возвращаясь к советам, которые я бы дал начинающим инвесторам, выделю следующие. Совет первый. Если начинаешь инвестировать в сферу, в которой не разобрался, только на доверии, то это в инвестиционной сфере можно сравнить с игрой в казино. Если хочешь инвестировать, лучше найти время и спокойно разобраться в том, куда собираешься вкладывать деньги.

Если же хочется потерять деньги, то для этого много лучших способов, например, проиграть в казино или просто потратить, путешествуя или покупая одежду.

Если нет времени разобраться в том, куда лучше инвестировать, то, по мнению опытных инвесторов, лучше инвестировать в свое первое собственное жилье, никогда не отдавать его в залог и всегда оставлять его вне какого-либо риска.

Следующий совет — инвестируя в качестве розничного инвестора в новый бизнес, не стоит закладывать корпоративные права или активы других своих бизнесов, хорошо работающих и приносящих доходы.

Какое инвестиционное решение принесло вам больше всего денег, и что вы из этого опыта вынесли?

— В первую очередь, это инвестиции в себя. Я продолжаю все время учиться. Везде, где я работаю, есть большие библиотеки. Мне больше нравятся книги.

В свои 30 лет я проинвестировал в образование в бизнес-школе INSEAD и получил бизнес образование Executive MBA. Это была лучшая инвестиция стоимостью около 120 тысяч евро.

Следующей моей инвестицией в образование была программа Executive MBA в Гарвардской бизнес школе стоимостью около 70 тысяч долларов.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше всего денег, и какие выводы сделали?

— Когда-то я исследовал инвестиционный проект, который позволил бы загрузить мощности производителей электроэнергии, в том числе в майнинг криптовалют. В результате мы отказались от этой идеи. Но я проинвестировал определенную сумму собственных средств в крипту, не понимая достаточно этот рынок. Со временем наступила так называемая криптозима, когда цены на криптовалюту упали. Мне это стало не очень интересно и я продал крипту, получив убыток в несколько десятков тысяч долларов. Впоследствии цены на криптовалюту выросли. И сейчас, например, биткоин стоит около 110 тысяч долларов. Я выходил из него, когда он стоил 5 тысяч долларов.

Позже я проинвестировал в то, в чем разбираюсь, в нумизматику, и благодаря правильным инвестициям компенсировал свои потери на криптовалюте. Но этот кейс еще раз подтвердил правило, что инвестиции в актив, который вы не понимаете, это фактически игра в казино.

Ну и, конечно, нужно диверсифицировать инвестиции.

Во что вы никогда не вложитесь?

— В незаконные вещи. Даже если это сулит высокую рентабельность. Нарушение закона всегда ведет к большим вызовам в других сферах жизни. И оно того не стоит.

Также я не вложусь в то, что неправильно с точки зрения общества, даже если это законно и на это есть запрос. Например, я не вложусь в организацию казино или азартных игр.

Я не вложусь в бизнес по предоставлению потребительских кредитов. Хотя это законная бизнес-модель, существующая во всем мире, следует помнить, что люди не от хорошей жизни берут эти кредиты под безумные проценты. А потом бывают большие трагедии.

Также я никогда не вложусь в бизнес на оружии. Правда, наблюдая, как дроны меняют театр войны, я бы проинвестировал свои собственные средства в дроны для украинской армии.

Пока я не разобрался, как относиться к промышленной конопле. Хотя, глядя на рынок, понимаю, что конопля, если ее не демонизировать, это история, связанная с одеждой. Кроме того, это может быть заменой целлюлозы, которую в Украине не производят. Но я не буду инвестировать в выращивание лечебной конопли.

Какая из ваших инвестиций была чистым везением, а не расчетом?

— В свое время я проинвестировал 9 тысяч долларов в криптовалюту альткоин. Через несколько лет цена актива выросла в десятки раз. Но это было скорее везением, чем результатом расчета. Я все же не советую инвестировать в то, что вы не понимаете.

Следует понимать, что инвестиция считается законченной, когда наличные деньги зашли на счет. Пока ты не получил кэш, нельзя считать подтвержденным финансовый результат — кэш начинает и заканчивает инвестицию. Это касается в частности инвестиций в криптовалюту.

Как, по-вашему, должна выглядеть формула успеха в инвестировании?

— Надо убрать все лишнее, что не относится непосредственно к инвестированию, и тогда сэкономленные средства найдете в своем кошельке.

Структуру капитала, который инвестируешь, нужно построить так, чтобы спать максимально спокойно и не потерять здоровье. Самый первый актив, в который следует инвестировать, — здоровье. Это даже важнее, чем инвестиция в образование.

В какие, по вашему мнению, активы в Украине можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Нет в мире ни одного безрискового класса активов. В какой стране вы бы не инвестировали — всюду есть риски.

Повторюсь. Прежде всего я бы вкладывался в здоровье. Потом — в образование.

Далее нужно инвестировать в близких людей. И нужно обязательно убедиться, что эта инвестиция удовлетворена. Если нет — обязательно проинвестировать туда, потому что это часть вашей экосистемы.

Что касается активов, которые Украина может предложить для инвестиций, то опять подчеркну то, что нужно понимать, куда инвестируешь.

Если у вас есть условно 5 тысяч долларов, вы не хотите разбираться в том, куда лучше инвестировать, и никому не готовы доверить управление собственными средствами, то спрячьте их "под матрас".

Кстати, у вас есть свой "матрас"?

— Нет.

Вы думаете, что вам это не нужно?

— Если хотите иметь доступную ликвидность, можно доверить деньги нескольким банкам. А дома ценности лучше не хранить, в частности из-за риска ограбления. Мой совет — хранить дома незначительные суммы, которые не заинтересуют "профессиональных игроков рынка ограблений".

Так что дома я ценности не храню и всем родным запрещаю это делать.

Но предполагаю, что для определенной части людей это обычная практика. Единственный совет — диверсифицируйте средства "под матрасом" по валютам.

Поэтому "матрас" остается среди опций возможных инструментов для сбережений. Но думайте головой, сколько средств и в каких валютах хранить и кому вы об этом рассказываете.

Для тех, кто доверяет банкам (а я доверяю банкам), рекомендую вкладываться в несколько банков, в разных валютах.

Не рекомендую гнаться за процентами. Когда банк агрессивно "играется" с процентами, это может являться признаком проблем с ликвидностью.

Следующая рекомендация — посмотреть облигации: государственные или частные, украинские или зарубежные. И в этом нужно разбираться. Не советую заходить на рынок облигаций, не понимая его специфику.

Параллельно можно рассматривать на предмет инвестиций компании, которые вы понимаете. Для начала, если есть такая возможность, я бы рекомендовал заходить в бизнес небольшими частями. А потом можно увеличивать размер инвестиции, являясь уже инсайдером в компании. Не рекомендую инвестировать в бизнес, руководствуясь дружескими отношениями. Основой для принятия решения по инвестированию должен быть тщательный анализ бизнеса. При этом следует постоянно держать руку на пульсе, а не доверяться друзьям или партнерам.

Далее можно присмотреться к акциям публичных компаний. Но нужно понимать, что здесь нет гарантий прибыли. Перед инвестированием нужно анализировать историю компании: как она платит дивиденды, сколько конкретно платит, какова динамика стоимости акций компании.

Сейчас для украинцев доступен такой инструмент как Interactive Brokers (IBKR). Это публичная американская платформа стоимостью $40 млрд. На этой платформе, как и через много других инструментов, украинцы могут инвестировать в акции зарубежных компаний.

Что касается украинского фондового рынка — мой совет: если не знаете его, то точно не стоит туда идти, а если понимаете, то стоит хорошо подумать. Надеюсь, что отечественный фондовый рынок будет развиваться и со временем украинский бизнес сможет использовать его возможности. Но сейчас, как и последние 30 лет, рынок находится не на той стадии развития, которой хотелось бы.

Если же инвестировать в акции зарубежных компаний, то сначала стоит определиться, будете ли вы самостоятельно заниматься этой деятельностью, или воспользуетесь услугами профессионального посредника. Я считаю, что довериться профессионалам с хорошей репутацией — наиболее правильный вариант. Если же хотите инвестировать самостоятельно, то следует начинать с небольших сумм, по ходу анализируя эффективность своих инвестиционных стратегий и внося коррективы.

Вкладываться можно в инвестиционные фонды — как украинские, так и зарубежные. Здесь речь идет уже о более значительных суммах инвестиций. Если инвестировать в Украину, то стоит ориентироваться на крупные известные украинские инвесткомпании. Кроме того, в Украине есть сотни проектов, реализуемых через локальные компании по управлению активами. Но здесь нужно хорошо разбираться.

За границей деятельность инвестиционных фондов более зарегулирована, чем в Украине. Ошибки и неудачи менеджеров там тоже бывают. И не все фонды прямых инвестиций выстреливают правильно. Но большинство работает правильно. И в самом худшем случае — просто возвращают номинальную сумму инвестиций. В стандартном (не лучшем) варианте фонды возвращают инвесторам 50% прибыли на капитал. Хороший результат в таких инвестициях начинается от 2X. То есть на каждые проинвестированные 100 гривен через 10 лет вы получаете не менее 200. Хороший фонд дает доходность около 3X. Все, что выше этого показателя, — это уже супер фонд и супер менеджеры.

Единственный нюанс — доходность нужно оценивать "по кэшу", то есть по сумме средств, которые вы реально получаете на свой счет, исходя из инвестиции.

Далее следуют инвестиции в венчурные фонды. Там риски очень велики. И самостоятельно этим желательно не заниматься, лучше довериться профессионалам. В Украине несколько известных венчурных фондов, которые инвестируют как в Украину, так и за рубежом. Среди них — "TOLOKA. VC", а также "TA Ventures".

За границей таких фондов очень много. Но это история, где следует принимать агрессивный риск. В этом случае лучше инвестировать в сами фонды, а фонды будут вкладываться в десятки стартапов. Доходность успешного венчурного фонда, на мой взгляд, должна стартовать от 5X.

Остается упомянуть о криптовалюте и золоте. Что касается крипты, то здесь наиболее популярная история — это биткоин. Если не понимаете этот рынок, но очень хочется вложиться в криптовалюту, то прежде чем инвестировать, определитесь с суммой, которую готовы потерять.

Что касается золота, которое всегда было хеджем от обесценивания валют, за последний год оно выросло в цене на 50%. Хороша ли это инвестиция? — Да. Может ли оно упасть в цене? — Да.

Часть украинцев вкладываются в сельхозземлю. И я точно не буду критиковать эту инвестицию. Аграрную землю можно сдавать в аренду. Кроме того, есть понимание, что стоимость земли будет расти. Пример тому — цены на землю в Европе. Но, конечно, следует учитывать, где именно находится земля, какое ее плодородие, какие климатические условия, есть ли желающие ее арендовать и по какой цене, нужно ли орошать земли, и тому подобное.

Есть ли активы в Украине, в которые сейчас инвестировать не стоит?

— Будь то в Украине или в других странах — не стоит инвестировать в активы, которые не понимаешь. И точка.

Какие инвестиции могут "выстрелить" в Украине после войны, и вкладываться нужно уже сейчас?

— Это аграрная земля в "правильных" местах, учитывая фактор климатических изменений. Но не стоит покупать дорого. Вместе с тем, просто дешевую землю непонятно где я бы точно не покупал.

Слово, которое ассоциируется для вас с деньгами?

— Энергия, власть.

Деньги пахнут?

— Итальянцы 2000 лет назад это доказали. Так что для меня лично деньги пахнут.

Есть ли что-нибудь такое, что раздражает вас в инвесторах?

— Я люблю создающих людей. Инвесторы приносят энергию в виде денег для создания чего-нибудь нового. Поэтому я априори люблю и уважаю инвесторов.

Лучшее, что вы купили за копейки?

— Советы по здоровью и образованию.

Три самых главных совета от вас инвесторам?

— Всегда старайтесь понять собственные мотивы инвестирования в тот или иной инструмент, риски, связанные с этим, а не только возможности.

Разбирайтесь максимально глубоко в том, куда вы собираетесь инвестировать.

Будьте готовы учиться, в том числе на своих ошибках.