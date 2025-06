Гендиректор umgi Андрій Горохов: На венчурних інвестиціях можна заробити 400% річних і більше, але ризики там захмарні

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Андрій Горохов, генеральний директор інвестиційної компанії umgi, яка працює за моделлю private equity та спеціалізується на співпраці з середнім бізнесом, фокусуючись на Європейських ринках.

Розмову скорочено і відредаговано для ясності

Як давно ви почали інвестувати? Які поради ви б зараз дали собі в тому віці?

— У віці семи років я полюбив монети і з часом став нумізматом. Я вивчав історію завдяки цим монетам, одночасно заробляючи гроші. Це базові речі, які формують подальший життєвий вибір. Я не став лікарем, космонавтом, інженером. Я став менеджером, який керує капіталом інвесторів, допомагає розбудувати компанії як в Україні, так і за кордоном.

Назвіть декілька книг, які, можливо, змінили ваше ставлення до грошей. Чим саме вони вас вразили?

— Для дітей я рекомендую книгу The Psychology of Money Моргана Гаузела. В книзі максимально простою мовою пояснюється, чому буквально з дитинства важливо правильно підходити до грошей.

Раджу почитати книги Девіда Рубенштейна — "How to Invest" та "How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers" (ця книга точно є в українському перекладі). Це співзасновник і член борду The Carlyle Group, одного з найбільших світових фондів у сфері private equity. Він не лише видатний інвестор, а й блискучий інтерв’юер, філантроп і мислитель з глибоким розумінням капіталу, лідерства та довгострокових стратегій. За даними Forbes, статки Рубенштейна в середині 2024 року оцінювалися в 3,7 мільярда доларів.

Також рекомендую підписатись на його YouTube-канал (https://www.youtube.com/c/DavidRubenstein) — там багато глибоких розмов з найвпливовішими людьми світу.

Варто почитати Теодора Драйзера "Трилогія бажання" (включає книги "Фінансист", "Титан" і "Стоїк"). Це класика, яка в художній формі розповідає, яким чином здійснюються інвестиції, будуються компанії, як інвестори проживають своє життя, які помилки вони роблять, як виходять на нові ринки, що трапляється з бізнесом і капіталом, коли не маєш правильних локальних партнерів.

Наступна книга — "Good To Great : Why Some Companies Make The Leap and Others Don't" Джима Коллінза. Це книга про те, як із непоганих компаній робити шикарні компанії.

Також раджу книгу "Mastering Private Equity" Клаудії Цайсбергер. Це гарно структурована книга про Private Equity.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу? Чому саме його?

— Відповім філософськи. Є люди, які добре роблять свою справу, але воліють залишатись не дуже відомими. Таких інвесторів у світі десятки мільйонів, але вони невідомі.

Разом з тим є інвестори, які прагнуть якомога ширшої публічності. Можливо, їхня бізнес-модель передбачає публічність як інструмент залучення капіталу.

А комусь — в кайф поділитись своїм досвідом. Девід Рубенштейн — така людина. Засновники всесвітньо відомої Berkshire Hathaway — Чарльз Мунгер і Воррен Баффет — такі люди. Вони відомі всьому світові. Ці люди є певними рольовими прикладами, на яких варто орієнтуватися.

Разом з тим неправильно стверджувати, що рольовим прикладом може бути тільки хтось публічно "розкручений". За більш ніж 20 років професійної діяльності в інвестиціях маю сотні знайомих підприємців, яких вважаю своїми вчителями, бо вони вибудували бізнес-моделі, від яких може захоплювати дух. Щоб знайти таких людей, не обов’язково шукати далеко — достатньо подивитись на наш український контекст.

Повертаючись до порад, які би я дав інвесторам-початківцям, виокремлю наступні. Порада перша. Якщо починаєш інвестувати у сферу, в якій не розібрався, тільки на довірі, то це в інвестиційній сфері можна порівняти з грою в казино. Якщо хочеш інвестувати, то краще знайти час і спокійно розібратися у тому, куди збираєшся вкладати гроші.

Якщо ж хочеться загубити гроші, то для цього є багато кращих способів, наприклад, програти в казино чи просто спожити, мандруючи чи купуючи одяг.

Якщо немає часу розібратися у тому, куди краще інвестувати, то, на думку досвідчених інвесторів, краще інвестувати у своє перше власне житло, ніколи не віддавати його у заставу і завжди залишати його поза будь-яким ризиком.

Наступна порада — інвестуючи в якості роздрібного інвестора в новий бізнес, не варто закладати корпоративні права чи активи інших своїх бізнесів, які добре працюють і приносять доходи.

Яке інвестиційне рішення принесло вам найбільше грошей, і що ви з цього досвіду винесли?

— В першу чергу це інвестиції в себе. Я продовжую весь час навчатися. Скрізь, де я працюю, є великі бібліотеки. Мені більше подобаються книги.

В свої 30 років я проінвестував в освіту у бізнес школі INSEAD і отримав бізнес освіту Executive MBA. Це була найкраща інвестиція вартістю близько 120 тисяч євро.

Наступною моєю інвестицією в освіту була програма Executive MBA в Гарвардській бізнес школі вартістю близько 70 тисяч доларів.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей, і які висновки зробили?

— Колись я досліджував інвестиційний проєкт, який би дозволив завантажити потужності виробників електроенергії, в тому числі у майнінг криптовалют. В результаті ми відмовились від цієї ідеї. Але я проінвестував певну суму власних коштів у крипту, не розуміючи достатньо цей ринок. З часом наступила так звана "криптозима", коли ціни на криптовалюту впали. Мені це стало не дуже цікаво і я продав крипту, отримавши збитки в декілька десятків тисяч доларів. Згодом ціни на криптовалюту виросли. І зараз, наприклад, біткоїн коштує близько 110 тисяч доларів. Я ж виходив з нього, коли він коштував 5 тисяч доларів.

Пізніше я проінвестував у те, в чому розбираюсь, — в нумізматику, і завдяки правильним інвестиціям компенсував свої втрати на криптовалюті. Але цей кейс вкотре підтвердив правило, що інвестиції в актив, який не розумієш, це фактично гра в казино.

Ну і, звичайно, потрібно диверсифікувати інвестиції.

У що ви ніколи не вкладетесь?

— В незаконні речі. Навіть якщо це обіцяє високу рентабельність. Порушення закону завжди веде до великих викликів у інших сферах життя. І воно того не варте.

Також я не вкладусь у те, що неправильно з точки зору суспільства, навіть якщо це законно і на це є запит. Наприклад, я не вкладусь в організацію казино чи азартних ігор.

Я не вкладусь у бізнес з надання споживчих кредитів. Хоча це законна бізнес-модель, яка існує у всьому світі, варто пам'ятати, що люди не від хорошого життя беруть ці кредити під шалені відсотки. А потім бувають великі трагедії.

Також я ніколи не вкладусь у бізнес на зброї. Щоправда, спостерігаючи, як дрони міняють театр війни, я би проінвестував свої власні кошти в дрони для української армії.

Наразі я не розібрався, як відноситись до промислової коноплі. Хоча, дивлячись на ринок, розумію, що конопля, якщо її не демонізувати, це історія, пов'язана з одягом. Крім того, це може бути заміною целюлози, яку в Україні наразі не виробляють. Але я не буду інвестувати у вирощування лікувальної коноплі.

Яка з ваших інвестицій була чистим везінням, а не прорахунком?

— Свого часу я проінвестував 9 тисяч доларів у криптовалюту альткоїн. За декілька років ціна активу виросла в десятки разів. Але це було швидше везінням, ніж результатом розрахунку. Я все ж таки не раджу інвестувати у те, що ви не розумієте.

Варто розуміти, що інвестиція вважається закінченою, коли готівка зайшла на рахунок. Доки ти не отримав кеш, не можна вважати підтвердженим фінансовий результат — кеш починає і закінчує інвестицію. Це стосується зокрема інвестицій в криптовалюту.

Як, на вашу думку, має виглядати формула успіху в інвестуванні?

— Треба прибрати все зайве, що не стосується безпосередньо інвестицій, і тоді зекономлені кошти знайдете у своєму гаманці.

Структуру капіталу, який інвестуєш, треба побудувати так, щоб спати максимально спокійно і не загубити здоров'я. Найперший актив, у який варто інвестувати, — здоров’я. Це навіть важливіше, ніж інвестиція в освіту.

У які, на вашу думку, активи в Україні можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Не існує в світі жодного безризикового класу активів. У якій країні ви б не інвестували — всюди є ризики.

Повторюсь. Перш за все я би вкладався в здоров'я. Потім — в освіту.

Далі — потрібно інвестувати у близьких людей. І треба обов'язково пересвідчитися, що ця інвестиція задоволена. Якщо ні — то обов'язково проінвестувати туди, бо це частина вашої екосистеми.

Щодо активів, які Україна може запропонувати для інвестицій, то знову наголошу на тому, що потрібно розуміти, куди інвестуєш.

Якщо ви умовно маєте 5 тисяч доларів, не хочете розбиратися в тому, куди краще інвестувати, і нікому не готові довірити управління власними коштами, то заховайте їх "під матрас".

До речі, у вас є свій "матрас"?

— Ні.

Ви вважаєте, що вам це не потрібно?

— Якщо хочете мати доступну ліквідність, можна довірити гроші декільком банкам. А вдома цінності краще не зберігати, зокрема через ризик пограбування. Моя порада — зберігати вдома незначні суми, які не зацікавлять "професійних гравців ринку пограбувань".

Тож вдома я цінності не зберігаю і всім рідним забороняю це робити.

Але припускаю, що для певної частини людей це нормальна практика. Єдина порада — диверсифікуйте кошти "під матрасом" за валютами.

Тому "матрас" залишається серед опцій можливих інструментів для заощаджень. Але думайте головою, скільки коштів і у яких валютах зберігати і кому ви про це розповідаєте.

Для тих, хто довіряє банкам (а я довіряю банкам), рекомендую вкладатися в декілька банків, у різних валютах.

Не рекомендую гнатися за відсотками. Коли банк агресивно "грається" з відсотками, це може бути ознакою проблем з ліквідністю.

Наступна рекомендація — подивитись на облігації: державні чи приватні, українські чи закордонні. І в цьому треба розбиратися. Не рекомендую заходити на ринок облігацій, не розуміючи його специфіку.

Паралельно можна розглядати на предмет інвестицій компанії, які ви розумієте. Для початку, якщо є така можливість, я би рекомендував заходити в бізнес невеличкими частками. А потім можна збільшувати розмір інвестиції, будучи інсайдером в компанії. Не рекомендую інвестувати в бізнес, керуючись дружніми відносинами. Основою для ухвалення рішення щодо інвестування має бути прискіпливий аналіз бізнесу. При цьому варто постійно тримати руку на пульсі, а не довірятися друзям чи партнерам.

Далі — можна придивитися до акцій публічних компаній. Але треба розуміти, що тут немає гарантій прибутку. Перед інвестуванням потрібно аналізувати історію компанії: як вона сплачує дивіденди, скільки конкретно платить, якою є динаміка вартості акцій компанії.

Зараз для українців доступний такий інструмент як Interactive Brokers (IBKR). Це публічна американська платформа вартістю $40 млрд. На цій платформі, як і через купу інших інструментів, українці можуть інвестувати в акції зарубіжних компаній.

Що стосується українського фондового ринку — моя порада: якщо не розумієтесь на ньому, то точно не варто туди йти, а якщо розумієтесь, то варто добре подумати. Сподіваюсь, вітчизняний фондовий ринок розвиватиметься і з часом український бізнес зможе використовувати його можливості. Але зараз, як і останні 30 років, ринок знаходиться не на тій стадії розвитку, якої б хотілося.

Якщо ж інвестувати в акції закордонних компаній, то спершу варто визначитись, чи самостійно займатиметесь цією діяльністю, чи скористаєтесь послугами професійного посередника. Я вважаю, що довіритись професіоналам з хорошою репутацією — найбільш правильний варіант. Якщо ж хочете інвестувати самостійно, то варто починати з невеликих сум, по ходу аналізуючи ефективність своїх інвестиційних стратегій і вносячи корективи.

Вкладатися можна в інвестиційні фонди — як українські, так і закордонні. Тут мова йде вже про більш значні суми інвестицій. Якщо інвестувати в Україні, то варто орієнтуватися на великі відомі українські інвесткомпанії. Крім того, в Україні є сотні проєктів, які реалізуються через локальні компанії з управління активами. Але тут треба добре розбиратися.

За кордоном діяльність інвестиційних фондів більш зарегульована, ніж в Україні. Помилки і невдачі менеджерів там також бувають. І не всі фонди прямих інвестицій "вистрілюють" правильно. Але більшість працюють правильно. І в найгіршому випадку — просто повертають номінальну суму інвестицій. В стандартному (не найкращому) варіанті фонди повертають інвесторам 50% прибутку на капітал. Гарний результат в таких інвестиціях починається від 2X. Тобто на кожні проінвестовані 100 гривень через 10 років ви отримуєте щонайменше 200. Гарний фонд дає дохідність близько 3X. Все, що вище цього показника, — це вже супер фонд і супер менеджери.

Єдиний нюанс — прибутковість потрібно оцінювати "по кешу", тобто за сумою коштів, які ви реально отримуєте на свій рахунок, виходячи з інвестиції.

Далі йдуть інвестиції у венчурні фонди. Там ризики дуже великі. І самостійно цим бажано не займатися, краще довіритися професіоналам. В Україні є декілька відомих венчурних фондів, які інвестують як в Україну, так і за кордоном. Серед них — "TOLOKA.VC", а також "TA Ventures".

За кордоном таких фондів дуже багато. Але це історія, де потрібно приймати агресивний ризик. В цьому випадку краще інвестувати в самі фонди, а вже фонди вкладатимуться в десятки стартапів. Дохідність успішного венчурного фонду, на мою думку, має стартувати від 5X.

Залишається згадати про криптовалюту і золото. Що стосується крипти, то тут найбільш популярна історія — це біткоїн. Якщо не розумієте цей ринок, але дуже хочеться вкластися в криптовалюту, то перш ніж інвестувати, визначіться з сумою, яку готові втратити.

Що стосується золота, яке завжди було хеджем від знецінення валют, — за останній рік воно виросло в ціні на 50%. Чи гарна це інвестиція? — Так. Чи може воно впасти в ціні? — Так.

Частина українців вкладаються в сільгоспземлю. І я точно не буду критикувати цю інвестицію. Аграрну землю можна здавати в оренду. Крім того, є розуміння, що вартість землі зростатиме. Приклад тому — ціни на землю в країнах Європи. Але, звичайно, варто враховувати, де саме знаходиться земля, яка її родючість, які кліматичні умови, чи є бажаючі її орендувати і за яку ціну, чи потрібно зрошувати землі, тощо.

Чи є активи в Україні, в які інвестувати зараз не варто?

— Чи то в Україні, чи в інших країнах — не варто інвестувати в активи, які не розумієш. І крапка.

Які інвестиції можуть «вистрелити» в Україні після війни, і вкладатися потрібно вже зараз?

— Аграрна земля в "правильних" місцях враховуючи фактор кліматичних змін. Але не варто купувати дорого. Разом з тим, просто дешеву землю незрозуміло де — я б точно не купував.

Слово, яке для вас асоціюється з грошима?

— Енергія, влада.

Гроші пахнуть?

— Італійці 2000 років тому це довели. Тож для мене особисто гроші пахнуть.

Чи є щось таке, що дратує вас в інвесторах?

— Я люблю людей, які створюють. Інвестори приносять енергію у вигляді грошей для створення чогось нового. Тому я апріорі люблю і поважаю інвесторів.

Найкраще, що ви купили за копійки?

— Поради по здоров'ю і освіту.

Три найголовніші поради від вас інвесторам?

— Завжди намагайтеся зрозуміти власні мотиви інвестування в той чи інший інструмент, ризики, пов'язані з цим, а не лише можливості.

Розбирайтесь максимально глибоко в тому, куди збираєтесь інвестувати.

Будьте готові навчатися, у тому числі на своїх помилках.