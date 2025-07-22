Стартовый капитал от бабушки, потери на нечестных партнерах — история инвестора, не сдавшегося и достигшего финансовой свободы

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, ТОП-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня наш спикер – Роман Кушнир, инвестор, финансовый эксперт, основатель компании Агро ЭТФ. Компания специализируется на покупке и управлении сельскохозяйственной землей. За год работы объединило более 45 инвесторов с общим объемом инвестиций более 12 млн грн. В целом команда Романа привлекла более $2 млн в разные проекты на рынке производственных активов в Украине.

Как давно вы начали инвестировать?

— Инвестировать я начал еще в 16 лет. Собрал из всех отложенных средств $200, начал с торговли на Forex.

Много заработали?

— Через два года вывел столько, сколько заводил. Однако получил немало полезного опыта. Я тогда учился на финансиста в Национальном университете "Львовская политехника". Мне было интересно, как теоретические знания, полученные на парах, работают в реальной жизни. Впоследствии начал покупать сертификаты паевых инвестфондов - "Сократ", "Драгон", "Кинто", а через некоторое время я уже "дорос" до акций.

Какой опыт с тех пор больше вспоминаете?

— Это где-то в 2004–2005 годах, когда после Оранжевой революции украинский фондовый рынок начал быстро расти. На $2000 я приобрел акции компании "Украинский графит".

Вы тогда еще были довольно молодым человеком, откуда такая сумма?

— Инвестировал 5-6 месячных стипендий и еще часть денег одолжил у бабушки и сестры. На тот момент мне казалось, что это максимально взвешенное решение: я все просчитывал, записывал в таблице, анализировал компании. Но эта инвестиция тоже оказалась утратой.

Почему?

— Миноритарные акционеры фактически не повлияли на компании, а их голоса игнорировались. Мировой финансовый кризис 2008 года почти уничтожил фондовый рынок, который только начал формироваться в Украине, а в 2010 году внутренние политические проблемы окончательно обесценили то, что еще вчера казалось надежным. В результате все мои акции в качестве миноритарщика принудительно выкупили. Я получил компенсацию в гривне, хотя вкладывался в долларах. Это была существенная утрата.

Что бы посоветовали тогда, имея нынешний опыт?

— Совершить как можно больше дешевых ошибок как можно раньше. Именно так приходит настоящий опыт. Только через собственную практику вы научитесь правильно управлять капиталом, выбирать инструменты и принимать решения.

Безопасность инвестиций — это не только цифры, нужно учитывать юридическое поле, общую экономическую ситуацию в стране и другие риски.

Какой у вас сейчас инвестиционный портфель?

— Приблизительно 50% – земля и корпоративные права компаний, работающих с рынком плодородных украинских почв. Еще примерно 15% – криптовалюта, 15% – акции. Остальные – "защитные" инструменты: накопительное страхование, облигации, негосударственные пенсионные фонды.

С какой минимальной суммы можно начинать инвестировать?

— Хоть с $50-100. Даже минимальные вложения дают вам возможность протестировать рынок, посмотреть, как все работает изнутри. Но прежде чем что-либо вкладывать, стоит определить свои цели и составить финансовый план. Ибо если вы не понимаете, во что инвестируете – это уже не инвестиция, а лотерея.

Относительно подхода, даже если имеете небольшую сумму, например $1000, лучше разбить ее на части и вкладывать в разные направления, чтобы снизить риски.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег?

— Я потерял деньги не из-за "плохих" инвестиций, а из-за доверия не тем людям. Речь, конечно, не о миллионах. Суммы по 10-30 тысяч долларов за каждое соглашение. Но таких примеров у меня десятки. К примеру, вложил в стартап знакомого, но со временем он перестал им заниматься. Впоследствии выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Проект замер, а деньги вернуть уже невозможно.

Другой случай – инвестиции в товары из Китая, тогда партнер не выполнил своих обязательств. Или еще история с Amazon, когда я вложил деньги, а партнер пропал без объяснений. Было много ситуаций, когда люди нарушали договоренности, разрывали договоры или не придерживались взятых на себя обязанностей.

А какое инвестиционное решение вам принесло больше денег?

— Безусловно, инвестиции в украинскую землю. Это рынок, который, на мой взгляд, должен рассматривать каждый украинский инвестор. Я серьезно начал работать в этом направлении с 2023 года – до сих пор считаю это решение одним из лучших.

Чтобы было понятно, на некоторых участках за год-полтора стоимость выросла на 100–150%. Это больше, чем приносила крипта или хайповый актив.

Например, один из первых участков я купил по 45 тысяч гривен за гектар. В тот момент это было около $1200. Сейчас такая земля уже стоит около 3000 долларов. То есть рост в 2,5–3 раза меньше, чем за два года.

Какие инструменты можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

— На самом деле безрисковых инструментов не существует — риск всегда, просто его уровень отличается. Поэтому мой первый и самый важный совет — инвестируйте в себя. Учитесь, исследуйте, общайтесь с уже имеющими опыт — и только после этого переходите к практике.

Начать можно с военных облигаций. Это один из самых доступных и надежных способов сохранить свой капитал и одновременно поддержать страну. Альтернативная базовая опция — депозиты в надежных банках даже на короткий срок, чтобы на практике понять, как это работает.

Когда появится больше уверенности — можно осторожно заходить в криптовалюту, но если у вас есть по крайней мере базовое понимание рынка. Так же с краудфандингом или инвестициями в бизнес знакомых: только при условии, что вы имеете зафиксированные права как инвестора.

Но лучше сосредоточиться на инвестициях в производственные активы – землю и доли в бизнесе компаний, производящих продукт и создающих рабочие места. Именно они формируют добавленную стоимость. Через такие инструменты большинство богатых людей в мире и строили свои капиталы.

Земля в Украине сегодня недооценена, но один из самых перспективных активов, ее стоимость за гектар может достигнуть $8000. После этого земля, как и в Европе, станет не прибыльным, а защитным активом. А вот классическая недвижимость – это актив, который сдается в аренду, но большого капитала это не создает.

Между прочим, важно соблюдать баланс инвестиционного портфеля: 80% активов держать в Украине, потому что без формирования внутреннего рынка капитала у Украины не будет полноценного экономического будущего.

А с какими инвестициями следует подождать до окончания войны, а уж потом вкладывать?

— Для меня формулировка "после войны" - некорректна. Оно откладывает жизнь. Это равноценно, стоит ли начать заниматься спортом или учить английский после войны? С инвестициями тоже самое. Чем раньше вы начнете, тем больше времени у вас будет, чтобы получить инвестиционный опыт, научиться оценивать риски и принимать решения.

Кроме того, многие активы сейчас существенно занижены в цене из-за войны - фактически действует "скидка за турбулентность". Но после ее завершения цены пойдут вверх – это только вопрос времени. Именно поэтому я не советую ждать. Ожидание не приносит никакого результата.

А какие инвестиции выстрелят после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

— В первую очередь связанные с производством и создающие добавленную стоимость — сельское хозяйство, переработка, энергетика, логистика. То, что дает работу людям и приносит продукт всегда будет в цене.

Я сам инвестирую в агросектор, животноводство, производство биогаза, биометана, желатина. Это вещи, которые точно будут нужны стране после войны, на этапе восстановления страны и экономического роста.

Еще одно направление – доли в украинских крупных компаниях. Но у нас пока нет полноценного фондового рынка и это ограничивает возможности. Поэтому мы сейчас работаем над созданием рынка ликвидных долей капитала, который позволит инвестировать даже в условиях практического отсутствия фондового рынка.

Можете ли вы назвать несколько книг, изменивших ваше отношение к деньгам?

— Когда мне было 16-20, я прочитал всех "классиков финансовой грамотности": "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, "Путь к финансовой свободе" Бодо Шефера, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Киосаки. Но впоследствии я начал гораздо больше черпать знаний о финансах из книг по эволюционной биологии, генетики, антропологии, истории и, как ни странно, в меньшей степени по экономике.

Меня интересует, как работает человеческий мозг, влияющий на действия человека, почему мы принимаем те или иные решения. Именно такие книги дали мне не просто набор советов, а глубину способность оценивать инвестиции системно и стратегически.

Я не могу выделить одно конкретное произведение или автора — читаю многое и разное. Но точно могу сказать: если вам интересно, как управлять капиталом, следует изучать не только инструменты, но и саму природу человека.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира?

— Лучший инвестор — тот, кто вкладывает свое время в себя, своих близких и вкладывает инвестиции в будущее своих детей. Часто приводят примеры Чарли Мангера или Уоррена Баффета, но важно понимать, что они не просто инвесторы, а успешные предприниматели инвестиционного бизнеса. Я искренне увлекаюсь их путем и достижениями, но каждый должен идти своим. И главное — не только стремиться к результату, а уметь наслаждаться самим процессом.

Какой финансовый миф вас больше всего раздражает?

— Миф о том, что можно инвестировать 100 долларов – и за какой-то период времени стать миллионером. Это выглядит красиво в теории, но в реальности за каждым успешным кейсом стоит сложная ежедневная работа и дисциплина. Инвестирование – это как спортзал: нельзя один раз сходить на тренировку и ждать результата. То же с финансами: регулярность и системность — вот что дает результат.

А вера в "легкие деньги" часто завершается болезненным разочарованием.