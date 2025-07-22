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Стартовый капитал от бабушки, потери на нечестных партнерах — история инвестора, не сдавшегося и достигшего финансовой свободы

Роман Кушнир Smart Money
Роман Кушнир советует инвестировать в производственные активы – землю и доли в бизнесе компаний, ведь именно они способны стабильно генерировать доход. Фото предоставлено спикером.

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесменов, ТОП-менеджеров, инвесторов. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы.

Сегодня наш спикер – Роман Кушнир, инвестор, финансовый эксперт, основатель компании Агро ЭТФ. Компания специализируется на покупке и управлении сельскохозяйственной землей. За год работы объединило более 45 инвесторов с общим объемом инвестиций более 12 млн грн. В целом команда Романа привлекла более $2 млн в разные проекты на рынке производственных активов в Украине.

Как давно вы начали инвестировать?

— Инвестировать я начал еще в 16 лет. Собрал из всех отложенных средств $200, начал с торговли на Forex.

Много заработали?

Через два года вывел столько, сколько заводил. Однако получил немало полезного опыта. Я тогда учился на финансиста в Национальном университете "Львовская политехника". Мне было интересно, как теоретические знания, полученные на парах, работают в реальной жизни. Впоследствии начал покупать сертификаты паевых инвестфондов - "Сократ", "Драгон", "Кинто", а через некоторое время я уже "дорос" до акций.

Какой опыт с тех пор больше вспоминаете?

Это где-то в 2004–2005 годах, когда после Оранжевой революции украинский фондовый рынок начал быстро расти. На $2000 я приобрел акции компании "Украинский графит".

Вы тогда еще были довольно молодым человеком, откуда такая сумма?

Инвестировал 5-6 месячных стипендий и еще часть денег одолжил у бабушки и сестры. На тот момент мне казалось, что это максимально взвешенное решение: я все просчитывал, записывал в таблице, анализировал компании. Но эта инвестиция тоже оказалась утратой.

Почему?

Миноритарные акционеры фактически не повлияли на компании, а их голоса игнорировались. Мировой финансовый кризис 2008 года почти уничтожил фондовый рынок, который только начал формироваться в Украине, а в 2010 году внутренние политические проблемы окончательно обесценили то, что еще вчера казалось надежным. В результате все мои акции в качестве миноритарщика принудительно выкупили. Я получил компенсацию в гривне, хотя вкладывался в долларах. Это была существенная утрата.

Что бы посоветовали тогда, имея нынешний опыт?

Совершить как можно больше дешевых ошибок как можно раньше. Именно так приходит настоящий опыт. Только через собственную практику вы научитесь правильно управлять капиталом, выбирать инструменты и принимать решения.

Безопасность инвестиций — это не только цифры, нужно учитывать юридическое поле, общую экономическую ситуацию в стране и другие риски.

Какой у вас сейчас инвестиционный портфель?

Приблизительно 50% – земля и корпоративные права компаний, работающих с рынком плодородных украинских почв. Еще примерно 15% – криптовалюта, 15% – акции. Остальные – "защитные" инструменты: накопительное страхование, облигации, негосударственные пенсионные фонды.

С какой минимальной суммы можно начинать инвестировать?

— Хоть с $50-100. Даже минимальные вложения дают вам возможность протестировать рынок, посмотреть, как все работает изнутри. Но прежде чем что-либо вкладывать, стоит определить свои цели и составить финансовый план. Ибо если вы не понимаете, во что инвестируете – это уже не инвестиция, а лотерея.

Относительно подхода, даже если имеете небольшую сумму, например $1000, лучше разбить ее на части и вкладывать в разные направления, чтобы снизить риски.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег?

Я потерял деньги не из-за "плохих" инвестиций, а из-за доверия не тем людям. Речь, конечно, не о миллионах. Суммы по 10-30 тысяч долларов за каждое соглашение. Но таких примеров у меня десятки. К примеру, вложил в стартап знакомого, но со временем он перестал им заниматься. Впоследствии выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Проект замер, а деньги вернуть уже невозможно.

Другой случай – инвестиции в товары из Китая, тогда партнер не выполнил своих обязательств. Или еще история с Amazon, когда я вложил деньги, а партнер пропал без объяснений. Было много ситуаций, когда люди нарушали договоренности, разрывали договоры или не придерживались взятых на себя обязанностей.

А какое инвестиционное решение вам принесло больше денег?

Безусловно, инвестиции в украинскую землю. Это рынок, который, на мой взгляд, должен рассматривать каждый украинский инвестор. Я серьезно начал работать в этом направлении с 2023 года – до сих пор считаю это решение одним из лучших.

Чтобы было понятно, на некоторых участках за год-полтора стоимость выросла на 100–150%. Это больше, чем приносила крипта или хайповый актив.

Например, один из первых участков я купил по 45 тысяч гривен за гектар. В тот момент это было около $1200. Сейчас такая земля уже стоит около 3000 долларов. То есть рост в 2,5–3 раза меньше, чем за два года.

Какие инструменты можно инвестировать во время войны с минимальным риском?

На самом деле безрисковых инструментов не существует — риск всегда, просто его уровень отличается. Поэтому мой первый и самый важный совет — инвестируйте в себя. Учитесь, исследуйте, общайтесь с уже имеющими опыт — и только после этого переходите к практике.

Начать можно с военных облигаций. Это один из самых доступных и надежных способов сохранить свой капитал и одновременно поддержать страну. Альтернативная базовая опция — депозиты в надежных банках даже на короткий срок, чтобы на практике понять, как это работает.

Когда появится больше уверенности — можно осторожно заходить в криптовалюту, но если у вас есть по крайней мере базовое понимание рынка. Так же с краудфандингом или инвестициями в бизнес знакомых: только при условии, что вы имеете зафиксированные права как инвестора.

Но лучше сосредоточиться на инвестициях в производственные активы – землю и доли в бизнесе компаний, производящих продукт и создающих рабочие места. Именно они формируют добавленную стоимость. Через такие инструменты большинство богатых людей в мире и строили свои капиталы.

Земля в Украине сегодня недооценена, но один из самых перспективных активов, ее стоимость за гектар может достигнуть $8000. После этого земля, как и в Европе, станет не прибыльным, а защитным активом. А вот классическая недвижимость – это актив, который сдается в аренду, но большого капитала это не создает.

Между прочим, важно соблюдать баланс инвестиционного портфеля: 80% активов держать в Украине, потому что без формирования внутреннего рынка капитала у Украины не будет полноценного экономического будущего.

А с какими инвестициями следует подождать до окончания войны, а уж потом вкладывать?

— Для меня формулировка "после войны" - некорректна. Оно откладывает жизнь. Это равноценно, стоит ли начать заниматься спортом или учить английский после войны? С инвестициями тоже самое. Чем раньше вы начнете, тем больше времени у вас будет, чтобы получить инвестиционный опыт, научиться оценивать риски и принимать решения.

Кроме того, многие активы сейчас существенно занижены в цене из-за войны - фактически действует "скидка за турбулентность". Но после ее завершения цены пойдут вверх – это только вопрос времени. Именно поэтому я не советую ждать. Ожидание не приносит никакого результата.

А какие инвестиции выстрелят после войны, но вкладываться нужно уже сейчас?

— В первую очередь связанные с производством и создающие добавленную стоимость — сельское хозяйство, переработка, энергетика, логистика. То, что дает работу людям и приносит продукт всегда будет в цене.

Я сам инвестирую в агросектор, животноводство, производство биогаза, биометана, желатина. Это вещи, которые точно будут нужны стране после войны, на этапе восстановления страны и экономического роста.

Еще одно направление – доли в украинских крупных компаниях. Но у нас пока нет полноценного фондового рынка и это ограничивает возможности. Поэтому мы сейчас работаем над созданием рынка ликвидных долей капитала, который позволит инвестировать даже в условиях практического отсутствия фондового рынка.

Можете ли вы назвать несколько книг, изменивших ваше отношение к деньгам?

— Когда мне было 16-20, я прочитал всех "классиков финансовой грамотности": "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, "Путь к финансовой свободе" Бодо Шефера, "Богатый папа, бедный папа" Роберта Киосаки. Но впоследствии я начал гораздо больше черпать знаний о финансах из книг по эволюционной биологии, генетики, антропологии, истории и, как ни странно, в меньшей степени по экономике.

Меня интересует, как работает человеческий мозг, влияющий на действия человека, почему мы принимаем те или иные решения. Именно такие книги дали мне не просто набор советов, а глубину способность оценивать инвестиции системно и стратегически.

Я не могу выделить одно конкретное произведение или автора — читаю многое и разное. Но точно могу сказать: если вам интересно, как управлять капиталом, следует изучать не только инструменты, но и саму природу человека.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором мира?

Лучший инвестор — тот, кто вкладывает свое время в себя, своих близких и вкладывает инвестиции в будущее своих детей. Часто приводят примеры Чарли Мангера или Уоррена Баффета, но важно понимать, что они не просто инвесторы, а успешные предприниматели инвестиционного бизнеса. Я искренне увлекаюсь их путем и достижениями, но каждый должен идти своим. И главное — не только стремиться к результату, а уметь наслаждаться самим процессом.

Какой финансовый миф вас больше всего раздражает?

— Миф о том, что можно инвестировать 100 долларов – и за какой-то период времени стать миллионером. Это выглядит красиво в теории, но в реальности за каждым успешным кейсом стоит сложная ежедневная работа и дисциплина. Инвестирование – это как спортзал: нельзя один раз сходить на тренировку и ждать результата. То же с финансами: регулярность и системность — вот что дает результат.

А вера в "легкие деньги" часто завершается болезненным разочарованием.