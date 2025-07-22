Стартовий капітал від бабусі, втрати на нечесних партнерах — історія інвестора, який не здався і досяг фінансової свободи

Куди краще інвестувати — в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, ТОП-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні наш спікер — Роман Кушнір, інвестор, фінансовий експерт, засновник компанії Агро ЕТФ. Компанія спеціалізується на купівлі та управлінні сільськогосподарською землею. За рік роботи об’єднала понад 45 інвесторів із загальним обсягом інвестицій понад 12 млн грн. Загалом команда Романа залучила більш ніж $2 млн у різні проєкти на ринку виробничих активів в Україні.

Як давно ви почали інвестувати?

— Інвестувати я почав ще у 16 років. Зібрав з усіх відкладених коштів $200, розпочав із торгівлі на Forex.

Багато заробили?

— За два роки вивів стільки, скільки заводив. Проте отримав чимало корисного досвіду. Я тоді навчався на фінансиста у Національному університеті "Львівська політехніка". Мені було цікаво, як теоретичні знання, отримані на парах, працюють в реальному житті. Згодом почав купувати сертифікати пайових інвестфондів – "Сократ", "Драгон", "Кінто", а за деякий час я уже "доріс" до акцій.

Який досвід з тих часів найбільше згадуєете?

— Це десь у 2004–2005 роках, коли після Помаранчевої революції український фондовий ринок почав стрімко зростати. На $2000 я придбав акції компанії "Український графіт".

Ви тоді ще були доволі молодою людиною, звідки така сума?

— Інвестував аж 5–6 місячних стипендій і ще частину грошей позичив у бабусі та сестри. На той момент мені здавалося, що це — максимально зважене рішення: я все прораховував, записував у таблиці, аналізував компанії. Але ця інвестиція теж виявилася втратою.

Чому так?

— Міноритарні акціонери фактично не мали жодного впливу на компанії, а їхні голоси ігнорувалися. Світова фінансова криза 2008 року майже знищила фондовий ринок, який тільки почав формуватися в Україні, а у 2010-му внутрішні політичні проблеми остаточно знецінили те, що ще вчора здавалося надійним. У результаті всі мої акції як міноритарника примусово викупили. Я отримав компенсацію у гривні, хоча вкладався в доларах. Це була суттєва втрата.

Що б порадили собі тоді, маючи теперішній досвід?

— Зробити якнайбільше дешевих помилок якомога раніше. Саме так приходить справжній досвід. Тільки через власну практику ви навчитесь правильно управляти капіталом, обирати інструменти і зважено приймати рішення.

Безпека інвестицій — це не лише про цифри, потрібно враховувати юридичне поле, загальну економічну ситуацію в країні та інші ризики.

Який у вас зараз інвестиційний портфель?

— Приблизно 50% – земля та корпоративні права компаній, що працюють із ринком родючих українських ґрунтів. Ще приблизно 15% – криптовалюта, 15% – акції. Решта – "захисні" інструменти: накопичувальне страхування, облігації, недержавні пенсійні фонди.

З якої мінімальної суми можна починати інвестувати?

— Хоч із $50–100. Навіть мінімальні вкладення дають вам можливість протестувати ринок, подивитися, як усе працює зсередини. Але перш ніж щось вкладати, варто визначити свої цілі й скласти фінансовий план. Бо якщо ви не розумієте, у що інвестуєте – це вже не інвестиція, а лотерея.

Щодо підходу, навіть якщо маєте невелику суму, наприклад, $1000, краще розбити її на частини й вкладати в різні напрямки, щоб знизити ризики.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей?

— Я втратив гроші не через "погані" інвестиції, а через довіру не тим людям. Мова звісно не про мільйони. Суми по 10-30 тисяч доларів за кожну угоду. Але таких прикладів у мене десятки. Наприклад, вклав у стартап знайомого, але з часом він перестав ним займатися. Згодом з’ясувалося, що він перебуває на обліку у психоневрологічному диспансері. Проєкт завмер, а гроші повернути вже неможливо.

Інший випадок – інвестиції у товари із Китаю, тоді партнер не виконав своїх зобов’язань. Або ще історія з Amazon, коли я вклав гроші, а партнер зник без пояснень. Було багато ситуацій, коли люди порушували домовленості, розривали договори або не дотримувались взятих на себе обов’язків.

А яке інвестиційне рішення вам принесло найбільше грошей?

— Безперечно, інвестиції в українську землю. Це ринок, який, на мою думку, повинен розглядати кожен український інвестор. Я серйозно почав працювати у цьому напрямку з 2023 року – і досі вважаю це рішення одним із найкращих.

Щоб було зрозуміло: на деяких ділянках за рік-півтора вартість зросла на 100–150%. Це більше, ніж приносила крипта чи будь-який хайповий актив.

Наприклад, одну з перших ділянок я купив по 45 тисяч гривень за гектар. На той момент це було близько $1200. Зараз така земля вже коштує близько $3000. Тобто зростання в 2,5–3 рази менш ніж за два роки.

У які інструменти можна інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Насправді безризикових інструментів не існує — ризик є завжди, просто його рівень відрізняється. Тому моя перша й найважливіша порада — інвестуйте в себе. Навчайтесь, досліджуйте, спілкуйтесь із тими, хто вже має досвід, — і лише після цього переходьте до практики.

Почати можна з військових облігацій. Це один із найдоступніших і надійних способів зберегти свій капітал і водночас підтримати країну. Альтернативна базова опція — депозити в надійних банках, навіть на короткий термін, аби на практиці зрозуміти, як це працює.

Коли з’явиться більше впевненості — можна обережно заходити в криптовалюту, але якщо ви маєте принаймні базове розуміння ринку. Так само — з краудфандингом або інвестиціями в бізнес знайомих: лише за умови, що ви маєте зафіксовані права як інвестора.

Але краще зосередитися на інвестиціях у виробничі активи — землю та частки в бізнесі компаній, які виробляють продукт і створюють робочі місця. Саме вони формують додану вартість. Через такі інструменти більшість заможних людей у світі й будували свої капітали.

Земля в Україні сьогодні недооцінений, але один з найперспективніших активів, її вартість за гектар може досягнути $8000. Після цього земля, як і в Європі, стане не прибутковим, а захисним активом. А от класична нерухомість — це актив, який здається в оренду, але великого капіталу це не створює.

Між іншим, важливо дотримуватись балансу інвестиційного портфелю: 80% активів тримати в Україні, тому, що без формування внутрішнього ринку капіталу Україна не матиме повноцінного економічного майбутнього. Ще 10% — можна вкласти у криптовалюти або альтернативні інструменти і лише 10% в іноземні акції.

А з якими інвестиціями варто почекати до закінчення війни, а вже потім вкладати?

— Для мене формулювання "після війни" — некоректне. Воно відтерміновує життя. Це рівноцінно, чи варто почати займатися спортом або вчити англійську після завершення війни? З інвестиціями те саме. Чим раніше ви почнете, тим більше часу матимете, щоб здобути інвестиційний досвід, навчитися оцінювати ризики та ухвалювати рішення.

Крім того, чимало активів зараз суттєво занижені в ціні через війну — фактично діє "знижка за турбулентність". Та після її завершення ціни підуть вгору — це лише питання часу. Саме тому я не раджу чекати. Очікування не дає жодного результату.

А які інвестиції "вистрелять" після війни, але вкладатися потрібно вже зараз?

— У першу чергу ті, що повʼязані з виробництвом і створюють додану вартість, — сільське господарство, переробка, енергетика, логістика. Те, що дає роботу людям і приносить продукт, завжди буде в ціні.

Я сам інвестую в агросектор, тваринництво, виробництво біогазу, біометану, желатину. Це речі, які точно будуть потрібні країні після війни, на етапі відновлення країни й економічного зростання.

Ще один напрям — частки в українських великих компаніях. Але у нас поки що немає повноцінного фондового ринку, і це обмежує можливості. Саме тому ми зараз працюємо над створенням ринку ліквідних часток капіталу, який дозволить інвестувати навіть в умовах практичної відсутності фондового ринку.

Чи можете ви назвати кілька книг, які змінили ваше ставлення до грошей?

— Коли мені було 16–20, я прочитав усіх "класиків фінансової грамотності": "Найбагатша людина у Вавилоні" Джорджа Клейсона, "Шлях до фінансової свободи" Бодо Шефера, "Багатий тато, бідний тато" Роберта Кіосакі. Але згодом я почав значно більше черпати знань про фінанси з книг з еволюційної біології, генетики, антропології, історії і, як не дивно, меншою мірою з економіки.

Мене цікавить, як працює людський мозок, що впливає на дії людини, чому ми ухвалюємо ті чи інші рішення. Саме такі книги дали мені не просто набір порад, а глибину — здатність оцінювати інвестиції системно і стратегічно.

Я не можу виокремити один конкретний твір чи автора — читаю багато і різне. Але точно можу сказати: якщо вам цікаво, як управляти капіталом, варто вивчати не лише інструменти, а й саму природу людини.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором світу?

— Найкращий інвестор — це той, хто вкладає свій час у себе, своїх близьких і вкладає інвестиції у майбутнє своїх дітей. Часто наводять приклади Чарлі Манґера чи Воррена Баффета, але важливо розуміти: вони не просто інвестори, а успішні підприємці інвестиційного бізнесу. Я щиро захоплююсь їхнім шляхом і досягненнями, але кожен має йти своїм. І головне — не лише прагнути результату, а вміти насолоджуватись самим процесом.

Який фінансовий міф вас найбільше дратує?

— Міф про те, що можна інвестувати 100 доларів — і за якийсь період часу стати мільйонером. Це виглядає красиво в теорії, але в реальності за кожним успішним кейсом стоїть складна щоденна робота і дисципліна. Інвестування — це як спортзал: не можна один раз сходити на тренування і чекати результату. Те саме з фінансами: регулярність і системність — ось що дає результат.

А віра в "легкі гроші" часто завершується болючим розчаруванням.