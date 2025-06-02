Європейські фондові ринки падають через нові тарифні погрози Трампа

Європейські фондові ринки в понеділок знизилися, перервавши зростання, що спостерігалося протягом травня. Це сталося через нові тарифні плани президента США Дональда Трампа, які загрожують відновити світову торговельну напруженість.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Як зазначається, індекс STOXX 600 знизився на 0,5%, після травневого зростання на 4%. Падіння зафіксоване й на більшості європейських бірж, зокрема німецький DAX знизився на 0,6%.

Акції металургійних компаній, таких як ArcelorMittal і Aperam, впали приблизно на 1% кожна.

Автовиробники зазнали найбільших втрат: акції Stellantis на Міланській біржі впали на 3%. Компанії Mercedes-Benz, BMW та Volkswagen також показали зниження від 1,4% до 2%. Загалом, індекс автомобільного сектору опустився на 1,6%.

Також впали на 1,6% акції компаній класу люкс, що входять до європейського експорту.

Як наголосила старший аналітик Swissquote Bank Іпек Озкардескайя, торговельна напруженість має безпосередній вплив на продажі предметів розкоші, адже для найбільших європейських компаній Америка є одним з найбільших ринків для експорту.

Водночас індекс оборонних компаній виріс, оскільки напруженість між Росією та Україною загострилася протягом вихідних. У Польщі акції впали на 1,4% після того, як Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів.

Нагадаємо, 26 травня європейські акції різко зросли. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп відклав введення 50% мита на товари з Європейського Союзу.

Перед цим, 23 травня,Трамп спочатку рекомендував запровадити 50% тарифи на імпорт з ЄС з 1 червня та розглядав можливість введення 25% тарифу на будь-які iPhone Apple, виготовлені за межами Сполучених Штатів.

Проте у неділю Трамп відмовився від своїх погроз прискорити запровадження мит, погодившись продовжити торговельні переговори до 9 липня після запиту голови виконавчого органу ЄС про надання більшого часу для досягнення "хорошої угоди".