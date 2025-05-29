Світові ринки відреагували після блокування судом США тарифів Трампа

Світові фондові ринки та долар США зросли після того, як федеральний суд у Сполучених Штатах заблокував ініціативу Дональда Трампа щодо запровадження нових імпортних мит.

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Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Інвестори позитивно відреагували на новину про рішення суду. Японський Nikkei стрімко виріс на 1,7%, тоді як південнокорейські акції KOSPI зросли на 1,8% до дев'ятимісячного максимуму. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії незначно зріс на 0,5%, а китайські блакитні фішки зміцнилися на 0,6%.

Хвилі позитиву відчулися по всьому світу: ф'ючерси на EUROSTOXX 50 зросли на 1,3%, ф'ючерси на FTSE — на 0,8%, а ф'ючерси на DAX — на 1,1%.

Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 1,6%, тоді як ф'ючерси на Nasdaq підскочили на 2%. Останній вже отримав підтримку завдяки позитивній звітності Nvidia, яка перевершила очікування щодо продажів. Виробник чіпів та лідер у сфері штучного інтелекту також спрогнозував високі доходи на поточний квартал, що призвело до зростання його акцій на 4,4% після закриття торгів.

На фоні цих подій долар укріпився до 145,86 єн і 0,8327 франка, а євро просів до 1,1245 дол. Підскочила й дохідність десятирічних облігацій США – до 4,51%.

Однак аналітики Goldman Sachs зауважили, що розпорядження суду не блокує галузеві мита, і що у Трампа були інші юридичні можливості для запровадження загальних та окремих тарифів.

Нагадаємо, Федеральний суд з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів заблокував запровадження мит, введених Дональдом Трампом, постановивши, що президент США перевищив свої повноваження.