Мировые рынки отреагировали после блокирования судом США тарифов Трампа

Мировые фондовые рынки и доллар США выросли после того, как федеральный суд в Соединенных Штатах заблокировал инициативу Дональда Трампа по введению новых импортных пошлин.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Инвесторы положительно отреагировали на новость о решении суда. Японский Nikkei стремительно вырос на 1,7%, в то время как южнокорейские акции KOSPI выросли на 1,8% до девятимесячного максимума. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии незначительно вырос на 0,5%, а китайские голубые фишки укрепились на 0,6%.

Волны позитива ощутились по всему миру: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 1,3%, фьючерсы на FTSE – на 0,8%, а фьючерсы на DAX – на 1,1%.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,6%, в то время как фьючерсы на Nasdaq подскочили на 2%. Последний уже получил поддержку благодаря положительной отчетности Nvidia, превзошедшей ожидания по продажам. Производитель чипов и лидер в сфере искусственного интеллекта также спрогнозировал высокие доходы на текущий квартал, что привело к росту акций на 4,4% после закрытия торгов.

На фоне этих событий доллар укрепился до 145,86 иен и 0,8327 франка, а евро просел до 1,1245 дол. Подскочила и доходность десятилетних облигаций США – до 4,51%.

Однако аналитики Goldman Sachs отметили, что распоряжение суда не блокирует отраслевые пошлины и что у Трампа были другие юридические возможности для введения общих и отдельных тарифов.

Напомним, Федеральный суд по международной торговле Соединенных Штатов заблокировал введение пошлин, введенных Дональдом Трампом, постановив, что президент США превысил свои полномочия.