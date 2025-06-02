Европейские фондовые рынки падают из-за новых тарифных угроз Трампа

Европейские фондовые рынки в понедельник снизились, прервав наблюдавшийся в течение мая рост. Это произошло из-за новых тарифных планов президента США Дональда Трампа, которые угрожают восстановить мировую торговую напряженность.

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Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Как отмечается, индекс STOXX 600 снизился на 0,5% после майского роста на 4%. Падение зафиксировано и на большинстве европейских бирж, в том числе немецкий DAX снизился на 0,6%.

Акции металлургических компаний, таких как ArcelorMittal и Aperam, упали примерно на 1% каждая.

Автопроизводители понесли наибольшие потери: акции Stellantis на Миланской бирже упали на 3% . Компании Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen также показали снижение от 1,4 до 2% . В целом индекс автомобильного сектора опустился на 1,6% .

Также упали на 1,6% акции компаний класса люкс, входящих в европейский экспорта.

Как отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардескайя, торговая напряженность оказывает непосредственное влияние на продажи предметов роскоши, ведь для крупнейших европейских компаний Америка является одним из крупнейших рынков для экспорта.

В то же время, индекс оборонных компаний вырос, поскольку напряженность между Россией и Украиной обострилась в течение выходных. В Польше акции упали на 1,4% после того, как Кароль Навроцкий победил во втором туре президентских выборов.

Напомним, 26 мая европейские акции резко выросли. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлины на товары из Европейского Союза.

Перед этим, 23 мая, Трамп сначала рекомендовал ввести 50% тарифы на импорт из ЕС с 1 июня и рассматривал возможность введения 25% тарифа на любые iPhone Apple, произведенные за пределами Соединенных Штатов.

Однако в воскресенье Трамп отказался от своих угроз ускорить введение пошлин, согласившись продлить торговые переговоры до 9 июля после запроса главы исполнительного органа ЕС о предоставлении большего времени для достижения "хорошего соглашения".