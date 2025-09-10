На чем можно заработать, а где потерять все: инвестиционные секреты Михаила Пацана

Куда лучше инвестировать – в депозиты, ценные бумаги, недвижимость или собственный бизнес? Подобные советы очень отвлечены. Лучше всего финансовая грамотность развивается на практике, на примерах реальных людей. Бизнесмены, топ-менеджеры, инвесторы. В новой рубрике Smart Money мы общаемся с такими людьми. Об их победах, поражениях, инсайтах и все, что научило их добиваться собственной финансовой свободы. Сегодня нашим спикером Михаил Пацан — инвестор, предприниматель и финансовый советник с многолетним опытом работы на международных финансовых рынках. Он является экспертом в сфере криптовалют и новейших технологий, основателем Web3-университета инновационного образования Learn to Earn Global, где готовят специалистов нового поколения, а также основателем инновационной ИТ-компании AISync Global, которая внедряет интеллектуальные системы на базе GenAI в государственном и корпоративном секторе.

Когда вы впервые заинтересовались инвестициями?

— Темой инвестиций я заинтересовался еще лет 14, когда был подростком. В нашей семье остались акции одной строительной компании еще со времен приватизации в 90-е. В начале 2000-х начался сезон скупок, покупали обычно за копейки.

Как-то приехали люди из Киева, чтобы докупить несколько акций, которых им не хватало для контрольного пакета. Они заплатили за них несколько тысяч долларов – в то время это была стоимость квартиры! Для меня, подростка, это было невероятно: какие бумажки могут стоить столько денег. Именно тогда я понял, что эта тема достойна внимания.

Но всерьез увлекся финансами и экономикой, когда в 2007 году поступил в университет и начал торговать на украинском фондовом рынке. Тогда были невероятные взлеты, например, акции "Укрнафты" за несколько месяцев выросли с 75 до 950 грн. Такого скачка в Украине больше никогда не было.

Самое интересное, что произошло в те годы: я провел одно соглашение и сразу заработал 2–3 тысячи долларов. Представьте: студенческая стипендия тогда была 500–600 гривен, а тут за один момент ты закрыл себе бюджет на год вперед.

Но уже в 2008-м пришел кризис и все обрушилось. С тех пор я прошел через шесть крупных кризисов: 2008, 2011, 2014, 2018, 2020 и, конечно, 2022 года.

Но ведь инвестиции, деньги, прибыль… Это все затягивает. И вы не остановились, даже несмотря на потери?

— Напротив, каждый кризис подталкивал искать новые решения. Еще во время обучения я создал систему на основе ИИ, которая минимизировала риски при торговле на валютном рынке. Она автоматически подбирала и балансировала портфель. На эту разработку получил авторское право.

А в 2019 году разработали первое в Украине мобильное приложение для инвестиций WOTAN. Пользователь ставил цель, а система подбирала для него оптимальные инвестиции. Но уникальность заключалась в том, что ценные бумаги можно было купить прямо с телефона — без поездок в Киев и бумажной бюрократии. Первый месяц был просто бумом: количество новых счетов выросло более чем в 200 раз!

Какой бы совет вы дали себе в том возрасте?

— Инвестиции — это путь, который нужно пройти самому. Это как живой организм: нельзя сказать " делай только так - и все получится". Главное — набить свои "шишки" пока ты молод. Потому что в этом возрасте ты скорее восстановишься после неудач и можешь разрешить больше экспериментировать. Единственный совет, который я бы себе дал: пробуй еще больше. Ибо опыт приходит только из-за большого количества попыток. Пробуешь, анализируешь, делаешь выводы — и снова пробуешь.

Каков ваш инвестиционный портфель?

— Мой инвестиционный портфель максимально диверсифицирован. У меня есть все: и недвижимость, и облигации как украинские, так и иностранные, и акции компаний. Приблизительно 30% портфеля — это криптовалюта. Я человек рискованный, поэтому для меня это нормально. Остальные 70% — это более классические инструменты: около 30% в недвижимости, еще 40% — акции и облигации, распределенные примерно поровну.

С какой минимальной суммы можно начинать инвестировать?

— На самом деле не столь важна сумма, как ваша цель: накопить капитал или сохранить наличные деньги? Инвестиции –—это не игра, здесь нельзя "просто попробовать", это системная работа.

Начать можно даже с небольших сумм. К примеру, тысячу гривен в месяц можно вкладывать в облигации — это способ защитить деньги от инфляции. В крипте можно стартовать с 10 долларов. Но чтобы заработать, нужны гораздо большие вложения.

Значит ли то, что с обретением опыта можно инвестировать и в более рискованные инструменты?

— Опыт инвестора — это еще не "зеленый свет" для рисковых вложений. Главное — инвестировать в то, что вы понимаете. Моя жена вкладывает в недвижимость, потому что знает, как на ней зарабатывать. Я хорошо ориентируюсь в технологиях — Web3, искусственном интеллекте, роботизации, поэтому вкладываю в компании из этой сферы.

Но опыт в одном рынке не равен опыту на другом. Можно быть крутым в логистике, но прогореть на фондовом рынке, потому что это совсем другая история с другими правилами.

Особенно касается сложных инструментов — фьючерсов, опционов или деривативов. Без глубокой подготовки они скорее съедят ваш капитал, чем принесут прибыль.

На каком инвестиционном решении вы потеряли больше денег?

— Самые большие "проколы" были на рисковых инструментах — фьючерсах, форексе и крипте. Это такие рынки, где можно заработать большие деньги, но и потерять несколько тысяч долларов буквально за считанные часы.

В начале 2000-х очень популярна была торговля на форексе с кредитным плечом. Это было привлекательно, но очень рискованно. Я мог потерять больше 40 тысяч долларов за короткий период. С фьючерсами и криптой ситуация схожа: возможности велики, но и колебания колоссальны. То есть Форекс или крипта — это поле для экспериментов, там всегда нужно быть готовым и к заработку, и к потерям.

А какие инвестиции, напротив, вам принесли наибольшую прибыль?

— Больше всего я зарабатывал там, где понимал логику инструмента: как он работает, зачем существует и какая за ним стоит инфраструктура. К примеру, американский фондовый рынок — S&P 500 стабильно приносил прибыль без лишних нервов. Также отлично сработали криптовалюты: биткоин, эфириум и солана. Я покупал биткон еще в 2012 году за $10 долларов, а Солану за $16. Все это — часть технологического сектора и Web3, где я понимал рынок, перспективу — поэтому результат не заставил себя ждать.

Были ли у вас инвестиции, где вам просто удалось сорвать куш?

— Самое яркое — с криптовалютой. Там действительно заработал в разы больше, чем потерял. Но точную сумму не буду называть. В общем я никогда не инвестирую "на обум". Всегда анализирую компанию, ее бизнес-модель, рынок. Иногда удается попасть в идеальный тайминг и акции взлетают на 10–20% за несколько дней.

Так было с Palantir. Я вовремя купил акции, и они сразу рванули вверх. Или из Inari Medical: цена поднялась с $26 до $80 за один день.

С криптой тоже попадались удачные кейсы: токен WBT на украинской бирже WhiteBIT купил по $4–10, а он вырос до $46. Продать удалось по $30 — и даже этот результат был очень приятен.

Приходилось ли вам зарабатывать на чем-нибудь сомнительном?

— Да, на том же Форексе . Это самое сомнительное, куда я заходил. Там все построено на кредитном плече: плюс 1% в твою пользу — и ты удвоил капитал. Но если рынок пошел против тебя на те же 1% — потерял все.

Я вложил 4–5 тысяч долларов, и сумма постоянно прыгала: то +100%, то +200%, потом снова вниз. Тогда реально ощущался эффект «повезло или нет». После этого в такие вещи я больше не входил.

Держите ли вы какую-нибудь сумму "под подушкой", которую никуда не инвестируете?

— Да, держу "финансовый резерв". До войны это было примерно шесть месячных расходов, сейчас около пятнадцати. Он диверсифицирован: разные валюты, карты в Украине и за рубежом, частично наличные. Речь не о сотнях тысяч, но и не о копейках — меньше 5 тысяч долларов в месяц у меня не получается.

Какие инструменты инвестировать во время войны с минимальным риском?

— Если у вас деньги в гривнах и вы хотите максимально безопасно сэкономить их стоимость — берите ОВГЗ. Сейчас они дают около 17% годовых . Это хорошая ставка, но со временем она может уменьшаться. Если в долларах — стоит смотреть на американские Treasuries . Это тоже государственные облигации, там доходность 4,5–5% годовых , что вдвое больше, чем средняя инфляция в США.

К тем, кто хочет держать деньги в "цифровом формате" — стейблкоины USDT или USDC . В стейкинге можно получить около 12% годовых в долларах .

Что касается земли, это стабильный актив во все времена и всегда будет оставаться в цене. Она менее ликвидна, чем облигации или крипта, но арендная плата всегда растет вместе с инфляцией.

Можно ли быстро заработать, например, на крипте?

— Можно быстро... потерять. Инвестиции - это не о "купил сегодня, а завтра стал миллионером". Вы никогда не угадаете, когда цена пойдет вверх, а когда вниз. Это о регулярных взносах и длинной дистанции.

А как правильно вкладывать?

— Есть проверенная стратегия DCA (Dollar Cost Averaging) — определяете сумму и инвестируете по частям. Например, решили до конца года вложить $6000 в биткоин и ежемесячно приобретаете на $1000, несмотря на колебания курса. Так вы накапливаете актив.

Дальше забываете о нем на три года. И с высокой вероятностью заработаете. Или ставите себе правило: если цена актива вырастет в 3–5 раз — продаете. Кстати, биткоин уже показывал такие скачки: три года назад он стоил $16–25 тысяч, сейчас — в 4 раза больше.

Как вы думаете, какие инвестиции выстрелят сразу после войны?

— Однозначно технологии. Уже сегодня следует заходить в токенизацию, инфраструктуру искусственного интеллекта, метавселенные. Мы двигаемся в новую эпоху, где изменятся сами интерфейсы взаимодействия между человеком и машиной. Важными остаются дата-центры. Данные сейчас — это новая нефть, а спрос на их обработку будет только расти.

Несколько книг, изменивших ваше отношение к деньгам?

— Первая книга, которая научила меня базовым правилам управления деньгами, —"Самый богатый человек в Вавилоне". Я прочитал ее еще в начале 2000-х, когда я был подростком. С нее следует начать.

Вторая — " Умный инвестор" Бенджамина Грэма. Это классика, чтобы понять, как работают инвестиции. Для старта этих двух книг достаточно.

Впрочем, есть важный нюанс: это книги двадцатилетней давности, а большинство новых только переписанный «Вавилон», поэтому я советовал бы учиться у практиков. Капитал сегодня создается совсем иначе, чем 20 лет назад.

Кого вы считаете самым лучшим инвестором в мире?

— Себя.

Себя? Почему?

— Я инвестирую в свой опыт. Пробую разные активы, зарабатываю и учусь на ошибках — и это тоже результат. Успешная инвестиция — не только деньги, но и знания, которые ты получил.

Многие говорят, что Баффет или Сорос, вот они лучшие инвесторы. Да, они сделали большие деньги, но как именно знают только они. Копировать их путь бессмысленно.

Поэтому я считаю, что лучший инвестор ты сам. Собираешь опыт других, анализируешь, делаешь свои шаги и на основе этого формишь свой уникальный путь.

По мнению, важнее быть богатым или влиятельным?

— И богатым, и влиятельным. Здесь одно без другого не работает. Богатство дает ресурс, а влияние – возможность этот ресурс сохранить, приумножить и дать ценность обществу. Важно, как ты этим богатством и влиянием распорядишься. Само соединение делает тебя сильным.

Во что вы никогда не уложитесь?

— У Форекс (смеется) и вообще в какие-либо сомнительные проекты, где я не понимаю, как формируется ценность. А еще — в несущие вред активы: опыты на людях, животных, разработку токсичных химикатов. Избегаю серые схемы со странными платежами, в частности, гемблинг

Слово, ассоциирующееся с деньгами.

— Деньги — это посредник между мной и активом.

Или деньги пахнут?

— Нет, не пахнут. Деньги — это мост между вашим временем, знаниями и капиталом, который вы накапливаете.

Какой финансовый миф вас раздражает?

— Когда люди не понимают риска, потому что заработок всегда связан с риском: низкорисковые активы дают 4–5%, рисковые — до 10%, а 20% возможны только там, где можно потерять. Непонимание этого масштаба меня раздражает больше всего.