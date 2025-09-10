На чому можна заробити, а де втратити все: інвестиційні секрети Михайла Пацана

Куди краще інвестувати – в депозити, цінні папери, нерухомість чи власний бізнес? Подібні поради дуже абстрактні. Найкраще фінансова грамотність розвивається на практиці, на прикладах реальних людей. Бізнесменів, топ-менеджерів, інвесторів. У новій рубриці Smart Money ми спілкуємось із такими людьми. Про їхні перемоги, поразки, інсайти та все, що навчило їх досягати власної фінансової свободи. Сьогодні нашим спікером є Михайло Пацан — інвестор, підприємець та фінансовий радник із багаторічним досвідом роботи на міжнародних фінансових ринках. Він є експертом у сфері криптовалют і новітніх технологій, засновником Web3-університету інноваційної освіти "Learn to Earn Global", де готують спеціалістів нового покоління, а також засновником інноваційної ІТ-компанії AISync Global, яка впроваджує інтелектуальні системи на базі GenAI в державному та корпоративному секторі.

Коли ви вперше зацікавилися інвестиціями?

—Темою інвестицій я зацікавився ще років у 14, коли був підлітком. У нашій родині залишилися акції однієї будівельної компанії ще з часів приватизації в 90-х. На початку 2000-х розпочався "сезон скупок", купували зазвичай за копійки.

Якось приїхали люди з Києва, щоб докупити кілька акції, яких їм не вистачало для контрольного пакета. Вони заплатили за них кілька тисяч доларів — на той час це була вартість квартири! Для мене, підлітка, це було неймовірно: якісь «папірці» можуть коштувати стільки грошей. Саме тоді я зрозумів, що ця тема варта уваги.

Але всерйоз захопився фінансами та економікою, коли у 2007 році вступив до університету і почав торгувати на українському фондовому ринку. Тоді були неймовірні злети — наприклад, акції "Укрнафти" за кілька місяців зросли з 75 до 950 грн. Такого стрибка в Україні більше ніколи не було.

Найцікавіше, що сталося у ті роки: я провів одну угоду — і одразу заробив 2–3 тисячі доларів. Уявіть: студентська стипендія тоді була 500–600 гривень, а тут за один момент ти ніби закрив собі бюджет на рік наперед.

Але вже у 2008-му прийшла криза і все обвалилося. З того часу я пройшов через шість великих криз: 2008, 2011, 2014, 2018, 2020 і, звісно, 2022 року.

Але ж інвестиції, гроші, прибуток… Це все затягує. І ви не зупинилися, навіть попри втрати?

— Навпаки, кожна криза підштовхувала шукати нові рішення. Ще під час навчання, я створив систему на основі ШІ, яка мінімізувала ризики під час торгівлі на валютному ринку. Вона автоматично підбирала та балансувала портфель. На цю розробку я отримав авторське право.

А у 2019 році розробили перший в Україні мобільний застосунок для інвестицій WOTAN. Користувач ставив ціль, а система підбирала для нього оптимальні інвестиції. Але унікальність була в тому, що цінні папери можна було купити прямо з телефону — без поїздок до Києва і паперової бюрократії. Перший місяць був просто бумом: кількість нових рахунків зросла у понад 200 разів!

Яку б пораду ви дали собі у тому віці?

— Інвестиції — це шлях, який треба пройти самому. Це як живий організм: не можна сказати "роби тільки так — і все вийде". Головне — набити свої "шишки" поки ти молодий. Бо в цьому віці ти швидше відновишся після невдач і можеш дозволити більше експериментувати. Єдина порада, яку я б собі дав: пробуй ще більше. Бо досвід приходить тільки через велику кількість спроб. Пробуєш, аналізуєш, робиш висновки — і знову пробуєш.

Яким є ваш інвестиційний портфель?

— Мій інвестиційний портфель максимально диверсифікований. У мене є все: і нерухомість, і облігації — як українські, так і іноземні, і акції компаній. Приблизно 30% портфеля — це криптовалюта. Я людина ризикова, тому для мене це нормально. Решта 70% — це більш класичні інструменти: близько 30% у нерухомості, ще 40% — акції й облігації, розподілені приблизно порівну.

З якої мінімальної суми можна починати інвестувати?

— Насправді не так важлива сума, як ваша ціль: накопичити капітал чи зберегти наявні гроші? Інвестиції — це не гра, тут не можна "просто спробувати", це системна робота.

Почати можна навіть із невеликих сум. Наприклад, тисячу гривень на місяць можна вкладати в облігації — це спосіб захистити гроші від інфляції. У крипті можна стартувати з 10 доларів. Але щоб заробити, потрібні значно більші вкладення.

Чи означає те, що з набуттям досвіду можна інвестувати і в більш ризиковані інструменти?

— Досвід інвестора — це ще не "зелене світло" для ризикових вкладень. Головне — інвестувати у те, що ви розумієте. Моя дружина вкладає в нерухомість, бо знає, як на ній заробляти. Я добре орієнтуюся в технологіях — Web3, штучному інтелекті, роботизації, тому вкладаю в компанії з цієї сфери.

Але досвід в одному ринку не дорівнює досвіду на іншому. Можна бути крутим у логістиці, але прогоріти на фондовому ринку, бо це зовсім інша історія з іншими правилами.

Особливо стосується складних інструментів — ф’ючерсів, опціонів чи деривативів. Без глибокої підготовки вони швидше «з’їдять» ваш капітал, ніж принесуть прибуток.

На якому інвестиційному рішенні ви втратили найбільше грошей?

— Найбільші "проколи" були на ризикових інструментах — ф’ючерсах, форексі та крипті. Це такі ринки, де можна заробити великі гроші, але і втратити кілька тисяч доларів буквально за лічені години.

На початку 2000-х дуже популярною була торгівля на форексі з кредитним плечем. Це було привабливо, але надзвичайно ризиковано. Я міг втратити понад 40 тисяч доларів за короткий період. З ф’ючерсами та криптою ситуація схожа: можливості великі, але і коливання колосальні. Тобто Форекс чи крипта, — це поле для експериментів, там завжди треба бути готовим і до заробітку, і до втрат.

А які інвестиції, навпаки, вам принесли найбільший прибуток?

— Найбільше я заробляв там, де розумів логіку інструменту: як він працює, навіщо існує і яка за ним стоїть інфраструктура. Наприклад, американський фондовий ринок — S&P 500 стабільно приносив прибуток без зайвих нервів. Також відмінно спрацювали криптовалюти: біткоїн, ефіріум і солана. Я купував біткон ще у 2012 році за $10 доларів, а Солану — за $16. Все це — частина технологічного сектору та Web3, де я розумів ринок, перспективу — тому результат не змусив себе чекати.

Чи були у вас інвестиції, де вам просто пощастило зірвати куш?

— Найяскравіше — з криптовалютою. Там справді заробив у рази більше, ніж втратив. Але точну суму не називатиму. Загалом я ніколи не інвестую "на обум". Завжди аналізую компанію, її бізнес-модель, ринок. Іноді вдається потрапити в ідеальний таймінг і акції злітають на 10–20% за кілька днів.

Так було з Palantir. Я вчасно купив акції, і вони одразу рванули вгору. Або з Inari Medical: ціна піднялася з $26 до понад $80 за один день.

З криптою теж траплялися вдалі кейси: токен WBT на українській біржі WhiteBIT купив по $4–10, а він виріс до $46. Продати вдалося по $30 — і навіть цей результат був дуже приємний.

Чи доводилось вам заробляти на чомусь сумнівному?

— Так, на тому ж Форексі. Це найсумнівніше, куди я заходив. Там усе побудовано на кредитному плечі: плюс 1% у твою користь — і ти подвоїв капітал. Але якщо ринок пішов проти тебе на ті ж 1% — втратив усе.

Я вклав 4–5 тисяч доларів, і сума постійно стрибала: то +100%, то +200%, потім знову вниз.Тоді реально відчувався ефект «пощастило чи ні». Після цього в такі речі я більше не заходив.

Чи тримаєте ви якусь суму "під подушкою", яку нікуди не інвестуєте?

— Так, тримаю "фінансовий резерв". До війни це було приблизно шість місячних витрат, зараз — близько п’ятнадцяти. Він диверсифікований: різні валюти, картки в Україні та за кордоном, частково готівка. Мова не про сотні тисяч, але й не про копійки — менше ніж 5 тисяч доларів на місяць у мене не виходить.

У які інструменти інвестувати під час війни з мінімальним ризиком?

— Якщо у вас гроші у гривнях і ви хочете максимально безпечно зберегти їх вартість — беріть ОВДП. Зараз вони дають близько 17% річних. Це хороша ставка, але з часом вона може зменшуватися. Якщо у доларах — варто дивитися на американські Treasuries. Це теж державні облігації, там прибутковість 4,5–5% річних, що вдвічі більше, ніж середня інфляція у США.

До тих, хто хоче тримати гроші в "цифровому форматі" — стейблкоїни USDT чи USDC. У стейкінгу можна отримати близько 12% річних у доларах.

Щодо землі — це стабільний актив у всі часи і завжди залишатиметься в ціні. Вона менш ліквідна, ніж облігації чи крипта, але орендна плата завжди зростає разом з інфляцією.

А чи можна швидко заробити, наприклад, на крипті?

— Можна швидко… втратити. Інвестиції — це не про "купив сьогодні, а завтра став мільйонером". Ви ніколи не вгадаєте, коли ціна піде вгору, а коли вниз. Це про регулярні внески і довгу дистанцію.

А як правильно вкладати?

— Є перевірена стратегія DCA (Dollar Cost Averaging) — визначаєте суму й інвестуєте частинами. Наприклад, вирішили до кінця року вкласти $6000 у біткоїн і щомісяця купуєте на $1000, незважаючи на коливання курсу. Так ви накопичуєте актив.

Далі — забуваєте про нього на три роки. І з високою ймовірністю заробите. Або ж ставите собі правило: якщо ціна активу виросте у 3–5 разів — продаєте. До речі, біткоїн вже показував такі стрибки: три роки тому він коштував $16–25 тисяч, зараз — у 4 рази більше.

Як ви думаєте, які інвестиції "вистрілять" одразу після війни?

— Однозначно технології. Вже сьогодні варто заходити в токенізацію, інфраструктуру штучного інтелекту, метавсесвіти. Ми рухаємось у нову епоху, де зміняться самі інтерфейси взаємодії між людиною і машиною. Важливими залишаються дата-центри. Дані зараз – це нова нафта, а попит на їх обробку тільки зростатиме.

Кілька книг, які змінили ваше ставлення до грошей?

Перша книга,яка навчила мене базовим правилам управління грошима, — "Найбагатший чоловік у Вавилоні". Я прочитав її ще на початку 2000-х, коли був підлітком. З неї варто почати.

Друга — "Розумний інвестор" Бенджаміна Грема. Це класика, щоб зрозуміти, як працюють інвестиції. Для старту цих двох книжок достатньо.

Втім, є важливий нюанс: це книги двадцятирічної давнини, а більшість нових — лише переписаний «Вавилон», тож я радив би вчитися у практиків. Капітал сьогодні створюється зовсім інакше, ніж 20 років тому.

Кого ви вважаєте найкращим інвестором у світі?

— Себе.

Себе? Чому саме?

— Я інвестую у свій досвід. Пробую різні активи, заробляю і вчуся на помилках — і це теж результат. Успішна інвестиція — не тільки про гроші, а й про знання, які ти отримав.

Багато хто говорить, що Баффет чи Сорос, ось вони — найкращі інвестори. Так, вони зробили великі гроші, але як саме — знають лише вони. Копіювати їхній шлях безглуздо.

Тому я вважаю, що найкращий інвестор — ти сам. Збираєш досвід інших, аналізуєш, робиш свої кроки — і на основі цього формуєш свій унікальний шлях.

На вашу думку, важливіше бути багатим чи впливовим?

— І багатим, і впливовим. Тут одне без іншого не працює. Багатство дає ресурс, а вплив — можливість цей ресурс зберегти, примножити та дати цінність суспільству. Важливо як ти цим багатством і впливом розпорядишся. Саме поєднання робить тебе сильним.

У що ви ніколи не вкладетеся?

— У Форекс (сміється) і взагалі в будь-які сумнівні проєкти, де я не розумію, як формується цінність. А ще — в активи, що несуть шкоду: досліди на людях, тваринах, розробку токсичних хімікатів. Уникаю сірі схеми з дивними платежами, зокрема, гемблінг

Слово, яке асоціюється з грошима.

— Гроші — це посередник між мною і активом.

Чи гроші пахнуть?

— Ні, не пахнуть. Гроші — це міст між вашим часом, знаннями та капіталом, який ви накопичуєте.

Який фінансовий міф вас дратує?

— Коли люди не розуміють ризику, бо заробіток завжди пов’язаний із ризиком: низькоризикові активи дають 4–5%, ризикові — до 10%, а 20% можливі лише там, де можна і втратити. Нерозуміння цього масштабу мене дратує найбільше.