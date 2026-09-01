Атаки на логистическую инфраструктуру меняют географию вакансий: где растет спрос на работников

Удар по логистической инфраструктуре не обязательно означает массовые увольнения. Компании переводят людей на другие объекты, перестраивают процессы и переносят рабочие места. В то же время, за год количество вакансий в логистике в Украине сократилось на 6,5%, а зарплаты выросли на 18%.

Об этом эксперты OLX Работа рассказали в ответ на запрос Delo.ua.

Рынок труда уже показывает определенное изменение географии спроса. По данным OLX Работа, в июле 2026 года количество вакансий в категории "Логистика/Склад/Доставка" в Украине сократилось примерно на 6,5% в годовом измерении. При этом в ряде западных и отдельных восточных и южных областных центров предложение работы выросло.

Больше всего вакансий в категории появилось в Ужгороде – на 17% больше, чем годом ранее. В Николаеве количество предложений выросло на 11%, во Львове – на 10%, в Харькове и Ровно – на 5%, в Луцке и Херсоне – на 4%, в Киеве – на 1%.

В то же время в Полтаве количество вакансий в логистике, складской работе и доставке уменьшилось на 20%, в Хмельницком – на 15%, в Виннице – на 13%. В других городах сокращение составляло от 2% до 10%.

Спрос на работников смещается между регионами

По данным OLX Работа, в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025-го количество отзывов кандидатов на вакансии в категории "Логистика/Склад/Доставка" больше сократилось в Кропивницком - на 42%, Херсоне - на 40%, Запорожье - на 35% и Николаеве - на 33%.

Снижение количества отзывов зафиксировали также в Одессе (-32%), Харькове (-18%), Днепре (-11%), Киеве и Львове – по 10%.

В ряде городов, преимущественно на западе Украины, интерес кандидатов к таким вакансиям возрос. Больше всего – в Черновцах, где количество отзывов увеличилось на 50%. В Ровно показатель вырос на 33%, в Черкассах – на 25%, в Хмельницком – на 21%, в Тернополе – на 20%, в Ивано-Франковске – на 12%, в Луцке – на 9%. В Полтаве количество отзывов выросло на 7%.

Таким образом рынок демонстрирует определенное перемещение активности между регионами. В то же время, связывать эти изменения исключительно с атаками на логистическую инфраструктуру было бы некорректно. На динамику влияют также ситуация безопасности, релокация бизнеса, сезонность и общие изменения на рынке труда.

Массовых сокращений в логистике пока не видно

Несмотря на публичные сообщения о сокращении работников после атак на отдельные логистические объекты, говорить об общей тенденции сокращения занятости в отрасли пока рано.

Компании реагируют на повреждение инфраструктуры по-разному. Часть может временно сокращать штат или приостанавливать найм, другие переводить сотрудников на другие объекты, искать для них альтернативные рабочие места или перестраивать операционные процессы.

Последствия атак наиболее очевидны для ритейла, складской логистики и производства – сфер непосредственно зависящих от физической инфраструктуры.

В то же время, данные OLX Работа не подтверждают, что именно офисные и административные работники сегодня являются основной группой риска. Бизнес может централизовать отдельные функции, изменять структуру подразделений или вводить автоматизацию, но такие решения могут касаться как офисного, так и линейного персонала.

Спрос на рабочие профессии остается высоким

Больше вакансий на OLX Работа в июле 2026 года работодатели разместили именно для рабочих профессий, производства и строительства.

В категории "Производство/рабочие специальности" было опубликовано почти 20 тыс. предложений работы, в "Логистике/Состав/Доставка" – около 18 тыс., в "Строительство/облицовочные работы" – почти 10,5 тыс.

При этом конкуренция в логистическом сегменте остается относительно невысокой. В июле 2026 года на одну вакансию в категории "Логистика/Склад/Доставка" приходилось в среднем 3,7 отзыва против 3,9 в июле 2025-го.

Для сравнения, значительно более высокая конкуренция наблюдается в сфере "Реклама/Дизайн/PR" – около 37 отзывов на одну вакансию, а также в "Колл-центры/Телекоммуникации" – около 30 отзывов.

Зарплаты в логистике за год выросли на 18%

Сокращение количества вакансий в логистике пока не сопровождается понижением зарплатных предложений. Напротив, за год медианная зарплата в категории "Логистика/Склад/Доставка" выросла на 18% – до 33 тыс. грн.

В частности, медианная зарплата грузчиков увеличилась на 19% и достигла 28 тыс. грн, диспетчеров – на 16%, до 25 тыс. грн, водителей – на 14%, до 40 тыс. грн.

Для кладовщиков зарплатные предложения выросли на 10%, до 27,5 тыс. грн, для экспедиторов – также на 10%, до 28,3 тыс. грн. Медианская зарплата дальнобойщиков увеличилась на 8% – до 65 тыс. грн.

При этом между июнем и июлем 2026 года существенные изменения в зарплатных предложениях не зафиксированы. По отдельным профессиям рост составил 2+4%.

Зарплаты росли и в регионах. Самая заметная положительная динамика за год наблюдалась в Кропивницком (+28%), Киеве, Львове и Тернополе – по +23%.

Что будет с рынком труда дальше

Дальнейшая ситуация на рынке труда будет в значительной степени зависеть от масштаба повреждений логистической инфраструктуры, ситуации безопасности и реакции бизнеса.

Если компании будут вынуждены сокращать штаты из-за потери или длительного простоя объектов, конкуренция за рабочие места может усилиться. В то же время, перенос мощностей, релокация и перестройка логистических маршрутов могут создавать дополнительный спрос на работников в других регионах.

Поэтому сейчас говорить об однозначном сценарии для занятости в логистике преждевременно. Рынок скорее всего будет реагировать не только сокращением рабочих мест, но и их перемещением, изменением функций работников и перестройкой бизнес-процессов.

Напомним, из-за атак на склады продукаты могут подорожать на 2,5%.