Атаки на логістичну інфраструктуру змінюють географію вакансій: де зростає попит на працівників

Удар по логістичній інфраструктурі не обов’язково означає масові звільнення. Компанії переводять людей на інші об’єкти, перебудовують процеси та переносять робочі місця. Водночас за рік кількість вакансій у логістиці в Україні скоротилася на 6,5%, а зарплати зросли на 18%.

Про це експерти OLX Робота розповіли у відповідь на запит Delo.ua.

Ринок праці вже демонструє певну зміну географії попиту. За даними OLX Робота, у липні 2026 року кількість вакансій у категорії “Логістика / Склад / Доставка” в Україні скоротилася приблизно на 6,5% у річному вимірі. При цьому в низці західних та окремих східних і південних обласних центрів пропозиція роботи зросла.

Найбільше вакансій у категорії з’явилося в Ужгороді – на 17% більше, ніж роком раніше. У Миколаєві кількість пропозицій зросла на 11%, у Львові – на 10%, у Харкові та Рівному – на 5%, у Луцьку та Херсоні – на 4%, у Києві – на 1%.

Водночас у Полтаві кількість вакансій у логістиці, складській роботі та доставці зменшилася на 20%, у Хмельницькому – на 15%, у Вінниці – на 13%. В інших містах скорочення становило від 2% до 10%.

Попит на працівників зміщується між регіонами

За даними OLX Робота, у липні 2026 року порівняно з липнем 2025-го кількість відгуків кандидатів на вакансії у категорії “Логістика / Склад / Доставка” найбільше скоротилася у Кропивницькому – на 42%, Херсоні – на 40%, Запоріжжі – на 35% та Миколаєві – на 33%.

Зниження кількості відгуків зафіксували також в Одесі (-32%), Харкові (-18%), Дніпрі (-11%), Києві та Львові – по 10%.

Натомість у низці міст, переважно на заході України, інтерес кандидатів до таких вакансій зріс. Найбільше – у Чернівцях, де кількість відгуків збільшилася на 50%. У Рівному показник зріс на 33%, у Черкасах – на 25%, у Хмельницькому – на 21%, у Тернополі – на 20%, в Івано-Франківську – на 12%, у Луцьку – на 9%. У Полтаві кількість відгуків зросла на 7%.

Таким чином, ринок демонструє певне переміщення активності між регіонами. Водночас пов’язувати ці зміни виключно з атаками на логістичну інфраструктуру було б некоректно. На динаміку впливають також безпекова ситуація, релокація бізнесу, сезонність та загальні зміни на ринку праці.

Масових скорочень у логістиці поки не видно

Попри публічні повідомлення про скорочення працівників після атак на окремі логістичні об’єкти, говорити про загальну тенденцію скорочення зайнятості в галузі поки зарано.

Компанії реагують на пошкодження інфраструктури по-різному. Частина може тимчасово скорочувати штат або призупиняти найм, інші – переводити співробітників на інші об’єкти, шукати для них альтернативні робочі місця чи перебудовувати операційні процеси.

Наслідки атак найбільш очевидні для ритейлу, складської логістики та виробництва – сфер, які безпосередньо залежать від фізичної інфраструктури.

Водночас дані OLX Робота не підтверджують, що саме офісні та адміністративні працівники сьогодні є основною групою ризику. Бізнес може централізувати окремі функції, змінювати структуру підрозділів або впроваджувати автоматизацію, але такі рішення можуть стосуватися як офісного, так і лінійного персоналу.

Попит на робітничі професії залишається високим

Найбільше вакансій на OLX Робота у липні 2026 року роботодавці розмістили саме для робітничих професій, виробництва та будівництва.

У категорії “Виробництво / робітничі спеціальності” було опубліковано майже 20 тис. пропозицій роботи, у “Логістика / Склад / Доставка” – близько 18 тис., у “Будівництво / облицювальні роботи” – майже 10,5 тис.

При цьому конкуренція у логістичному сегменті залишається відносно невисокою. У липні 2026 року на одну вакансію в категорії “Логістика / Склад / Доставка” припадало в середньому 3,7 відгуку проти 3,9 у липні 2025-го.

Для порівняння, значно вища конкуренція спостерігається у сфері “Реклама / Дизайн / PR” – близько 37 відгуків на одну вакансію, а також у “Колл-центри / Телекомунікації” – близько 30 відгуків.

Зарплати в логістиці за рік зросли на 18%

Скорочення кількості вакансій у логістиці поки не супроводжується зниженням зарплатних пропозицій. Навпаки, за рік медіанна зарплата у категорії “Логістика / Склад / Доставка” зросла на 18% – до 33 тис. грн.

Зокрема, медіанна зарплата вантажників збільшилася на 19% і досягла 28 тис. грн, диспетчерів – на 16%, до 25 тис. грн, водіїв – на 14%, до 40 тис. грн.

Для комірників зарплатні пропозиції зросли на 10%, до 27,5 тис. грн, для експедиторів – також на 10%, до 28,3 тис. грн. Медіанна зарплата далекобійників збільшилася на 8% – до 65 тис. грн.

При цьому між червнем і липнем 2026 року суттєвих змін у зарплатних пропозиціях не зафіксовано. За окремими професіями зростання становило 2+4%.

Зарплати зростали і в регіонах. Найпомітніша позитивна динаміка за рік спостерігалася у Кропивницькому (+28%), Києві, Львові та Тернополі – по +23%.

Що буде з ринком праці далі

Подальша ситуація на ринку праці значною мірою залежатиме від масштабу пошкоджень логістичної інфраструктури, безпекової ситуації та реакції бізнесу.

Якщо компанії будуть змушені скорочувати штати через втрату або тривале простоювання об’єктів, конкуренція за робочі місця може посилитися. Водночас перенесення потужностей, релокація та перебудова логістичних маршрутів можуть створювати додатковий попит на працівників в інших регіонах.

Тому наразі говорити про однозначний сценарій для зайнятості в логістиці передчасно. Ринок, найімовірніше, реагуватиме не лише скороченням робочих місць, а й їх переміщенням, зміною функцій працівників та перебудовою бізнес-процесів.

Нагадаємо, через атаки на склади продукати можуть подорожчати на 2,5%.