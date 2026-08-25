Переработка молока в Украине превысила прошлогодние показатели

В Украине по итогам первого полугодия 2026 г. объемы переработки молока выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава объединения "Союз молочных предприятий Украины" Вадим Чагаровский, информирует "Укринформ".

Молочная отрасль Украины

Молочная отрасль Украины продолжает демонстрировать позитивную динамику, несмотря на войну. В 2025 году предприятия переработали 3,6 млн. тонн молока против 3,2 млн. тонн в 2021-м, а по итогам первого полугодия 2026 года показатель уже на 6% превышает прошлогодний.

По словам главы Союза молочных предприятий Украины Вадима Чагаровского, до конца года темпы роста могут усилиться.

Одним из ключевых факторов положительной динамики является увеличение производства молока на молочно-товарных фермах. Как отметил Чагаровский, сбываются прогнозы и инвестиционные планы по развитию фермерских хозяйств.

Увеличение производства позволяет перерабатывать излишки молока в продукцию, которую украинские предприятия экспортируют, в частности, биржевые товары.

В то же время, на внутреннем рынке значительную роль играют акционные предложения торговых сетей. По словам Чагаровского, некоторые компании благодаря акциям реализуют до 60% своей продукции.

Несмотря на положительные тенденции, представители отрасли отмечают проблемы, в частности расширение теневого рынка и распространение фальсифицированной продукции.

Народный депутат Богдан Кицак отметил, что случаи пищевого мошенничества и реализации фальсификата в Украине приобрели системный характер. Среди причин он назвал, в частности, введенный в 2022 году мораторий на плановые и внеплановые проверки, а также разрешение на реализацию продукции, маркированной негосударственным языком.

Отдельной проблемой остается использование эксплуатационных разрешений на производство молочной продукции. По данным Чагаровского, Госпродпотребслужба выдала 726 таких разрешений, однако в 2025 году о своей деятельности перед налоговой службой отчитались лишь 243 предприятия.

О теневом рынке и борьбе

Для борьбы с теневым рынком Верховная Рада совместно с Союзом молочных предприятий Украины, Госпродпотребслужбой, Минагрополитики и Минэкономики работает над изменениями действующего законодательства.

В частности, планируется пересмотреть постановление №434, регулирующее правила пересечения границы физическими лицами. По словам Кицака, нынешние правила создают возможности для схем, в которых организованные группы физических лиц ввозят в Украину значительные объемы товаров.

После этого такая продукция может попадать на полки магазинов без уплаты необходимых налогов, контроля со стороны Госпотребслужбы и надлежащих лабораторных исследований. Это в свою очередь создает риски для безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Также в ближайшее время планируется пересмотреть правила ввоза в Украину гуманитарной помощи, в том числе продуктов питания. В настоящее время такая продукция может поступать по упрощенной процедуре – без ветеринарных и фитосанитарных сертификатов. По словам Кицака, этим механизмом могут злоупотреблять "серые" импортеры.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в приусадебном секторе сокращается поголовье коров. Сокращение происходит в основном в хозяйствах населения на фоне низких цен на молоко и высоких затрат на корма.