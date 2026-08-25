Переробка молока в Україні перевищила торішні показники

В Україні за підсумками першого півріччя 2026 року обсяги переробки молока зросли на 6% порівняно з аналогічним періодом торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова об’єднання "Спілка молочних підприємств України" Вадим Чагаровський, інформує "Укрінформ".

Молочна галузь України

Молочна галузь України продовжує демонструвати позитивну динаміку попри війну. У 2025 році підприємства переробили 3,6 млн тонн молока проти 3,2 млн тонн у 2021-му, а за підсумками першого півріччя 2026 року показник уже на 6% перевищує торішній.

За словами голови Спілки молочних підприємств України Вадима Чагаровського, до кінця року темпи зростання можуть посилитися.

Одним із ключових чинників позитивної динаміки є збільшення виробництва молока на молочнотоварних фермах. Як зазначив Чагаровський, справджуються прогнози та інвестиційні плани щодо розвитку фермерських господарств.

Збільшення виробництва дає змогу переробляти надлишки молока у продукцію, яку українські підприємства експортують, зокрема біржові товари.

Водночас на внутрішньому ринку значну роль відіграють акційні пропозиції торговельних мереж. За словами Чагаровського, деякі компанії завдяки акціям реалізують до 60% своєї продукції.

Попри позитивні тенденції, представники галузі наголошують на проблемах, зокрема розширенні тіньового ринку та поширенні фальсифікованої продукції.

Народний депутат Богдан Кицак зазначив, що випадки харчового шахрайства та реалізації фальсифікату в Україні набули системного характеру. Серед причин він назвав, зокрема, запроваджений у 2022 році мораторій на планові та позапланові перевірки, а також дозвіл на реалізацію продукції, маркованої недержавною мовою.

Окремою проблемою залишається використання експлуатаційних дозволів на виробництво молочної продукції. За даними Чагаровського, Держпродспоживслужба видала 726 таких дозволів, однак у 2025 році про свою діяльність перед податковою службою прозвітували лише 243 підприємства.

Про тіньовий ринок та боротьбу

Для боротьби з тіньовим ринком Верховна Рада спільно зі Спілкою молочних підприємств України, Держпродспоживслужбою, Мінагрополітики та Мінекономіки працює над змінами до чинного законодавства.

Зокрема, планується переглянути постанову №434, яка регулює правила перетину кордону фізичними особами. За словами Кицака, нинішні правила створюють можливості для схем, за яких організовані групи фізичних осіб ввозять в Україну значні обсяги товарів.

Після цього така продукція може потрапляти на полиці магазинів без сплати необхідних податків, контролю з боку Держпродспоживслужби та належних лабораторних досліджень. Це, своєю чергою, створює ризики для безпечності харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Також найближчим часом планують переглянути правила ввезення в Україну гуманітарної допомоги, зокрема продуктів харчування. Нині така продукція може надходити за спрощеною процедурою - без ветеринарних та фітосанітарних сертифікатів. За словами Кицака, цим механізмом можуть зловживати "сірі" імпортери.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що у присадибному секторі скорочується поголів’я корів. Скорочення відбувається переважно в господарствах населення на тлі низьких цін на молоко та високих витрат на корми.