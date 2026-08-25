Поголів’я корів в Україні стрімко скорочується через високі витрати та низькі ціни на молоко

В Україні продовжує скорочуватися чисельність великої рогатої худоби, зокрема корів. Головними чинниками тиску на тваринництво стали стрімке зростання собівартості виробництва молока-сировини, низькі закупівельні ціни переробників, дорогі паливно-мастильні матеріали та очікуване зростання цін на грубі корми.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Асоціації виробників молока (АВМ).

За інформацією Держстату, станом на 1 серпня 2026 року в присадибному та промисловому секторах України утримується 1 млн 751,1 тис. голів ВРХ, зокрема 932,6 тис. корів. Порівняно з 1 липня 2026 року поголів’я ВРХ скоротилося на 15,9 тис. голів (-0,9%), а корів — на 8,6 тис. голів (-0,9%).

У річному вимірі (відносно 1 серпня 2025 року) загальне поголів’я ВРХ скоротилося на 400 тис. голів (-19%), зокрема корів — на 208 тис. голів (-18%). Наразі близько 54% тварин утримують на промислових підприємствах, а 46% — у господарствах населення.

Динаміка у промисловому та присадибному секторах

Статистичні дані свідчать про те, що скорочення відбувається нерівномірно:

Промисловий сектор: на сільгосппідприємствах утримується 953 тис. голів ВРХ, що на 2 тис. голів менше (-0,2%) проти показників на 1 липня 2026 року. Поголів’я корів на підприємствах становить 392,8 тис. голів — воно зменшилося на 3,8 тис. голів (-1%) за місяць. Водночас у річному вимірі на підприємствах зафіксовано приріст: поголів'я ВРХ зросло на 29,5 тис. голів (+3%), а кількість корів збільшилася на 11,2 тис. голів (+3%).

Присадибний сектор: у господарствах населення утримується 798,1 тис. голів ВРХ, що на 14 тис. голів менше (-1,7%), ніж місяць тому. Кількість корів у населення становить 539,8 тис. голів, скоротившись за місяць на 5 тис. голів (-0,9%). За рік стадо ВРХ у домогосподарствах упало на 430 тис. голів (-35%), а чисельність корів зменшилася на 219 тис. голів (-29%).

Попри загальний спад, за останній рік зростання поголів'я корів на підприємствах зафіксували у 12 областях. Лідерами за приростом стали Рівненська (+28%), Львівська (+21%), Харківська (+15%), Тернопільська (+13%), Житомирська (+8%) та Хмельницька (+7%) області. Також позитивна динаміка спостерігалася у Київській (+4%), Черкаській (+4%), Миколаївській (+3%), Чернігівській (+2%), Вінницькій (+1%) та Волинській (+1%) областях.

Близько 60% корів промислового сектору сконцентровано на молочнотоварних фермах у шести ключових регіонах: Полтавській (52,4 тис. голів), Черкаській (46,1 тис.), Чернігівській (38 тис.), Київській (35,4 тис.), Хмельницькій (32,5 тис.) та Вінницькій (32,5 тис. голів) областях.

Причини збитковості та загрози для галузі

Зменшення чисельності худоби є тривалою проблемою в Україні через відсутність ефективної довгострокової державної підтримки молочного скотарства. З 2014 року поголів’я корів скоротилося майже втричі. Повномасштабне вторгнення РФ загострило кризу, змусивши підприємства з прифронтових областей півдня та сходу релокувати стадо в безпечніші регіони.

Наразі держава частково підтримує галузь через компенсацію вартості будівництва та реконструкції ферм. Програмою користується 31 підприємство, а для релокованих господарств компенсація становить до 50%.

Проте головною проблемою для виробників залишаються виробничі витрати. Через подорожчання пального зростають витрати на логістику та доставку молока на заводи. Собівартість грубих кормів зростає на тлі високих цін на дизель, а дефіцит добрив і дорога доставка підвищують загальні витрати на кормовиробництво. Поточні закупівельні ціни на молоко-сировину не покривають витрат, через що робота ферм часто є збитковою або в найкращому разі дозволяє вийти в нуль.

Через низьку рентабельність фермери змушені збувати худобу на забій. За даними Держстату, у січні–липні 2026 року обсяги забою ВРХ становили 79,24 тис. тонн, що на 6% більше, ніж торік, причому в липні промисловий забій зріс на 2% відносно червня.

Фахівці попереджають, якщо до 2035 року вітчизняні молокозаводи не проведуть модернізацію для глибшої переробки сировини та не підвищать закупівельні ціни, малі та середні ферми, які забезпечують близько 40% промислового поголів'я, можуть повністю зникнути з ринку.

Нагадаємо, раніше уже повідомлялося, що у присадибному секторі скорочується поголів’я корів. Скорочення відбувається переважно в господарствах населення на тлі низьких цін на молоко та високих витрат на корми.