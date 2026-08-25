Поголовье коров в Украине стремительно сокращается из-за высоких затрат и низких цен на молоко

В Украине продолжает сокращаться численность крупного рогатого скота, в том числе коров. Главными факторами давления на животноводство стали стремительный рост себестоимости производства молока-сырья, низкие закупочные цены переработчиков, дорогостоящие горюче-смазочные материалы и ожидаемый рост цен на грубые корма.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока (АВМ).

По информации Госстата, по состоянию на 1 августа 2026 года в приусадебном и промышленном секторах Украины содержится 1 млн 751,1 тыс. голов КРС, в том числе 932,6 тыс. коров. По сравнению с 1 июля 2026 года поголовье КРС сократилось на 15,9 тыс. голов (-0,9%), а коров - на 8,6 тыс. голов (-0,9%).

В годовом измерении (относительно 1 августа 2025 года) общее поголовье КРС сократилось на 400 тыс. голов (-19%), в том числе коров - на 208 тыс. голов (-18%). В настоящее время около 54% животных содержат на промышленных предприятиях, а 46% - в хозяйствах населения.

Динамика в промышленном и приусадебном секторах

Статистические данные свидетельствуют о том, что сокращение происходит неравномерно:

Промышленный сектор: на сельхозпредприятиях содержится 953 тыс. голов КРС, что на 2 тыс. голов меньше (-0,2%) против показателей на 1 июля 2026 года. Поголовье коров на предприятиях составляет 392,8 тыс. голов - оно уменьшилось на 3,8 тыс. голов (-1%) в месяц. В то же время в годовом измерении на предприятиях зафиксирован прирост: поголовье КРС выросло на 29,5 тыс. голов (+3%), а количество коров увеличилось на 11,2 тыс. голов (+3%).

Приусадебный сектор: в хозяйствах населения содержится 798,1 тыс. голов КРС, что на 14 тыс. голов меньше (-1,7%), чем месяц назад. Количество коров у населения составляет 539,8 тыс. голов, сократившись за месяц на 5 тыс. голов (-0,9%). За год стадо КРС в домохозяйствах упало на 430 тыс. голов (-35%), а численность коров уменьшилась на 219 тыс. голов (-29%).

Несмотря на общий спад, за последний год рост поголовья коров на предприятиях был зафиксирован в 12 областях. Лидерами по приросту стали Ровенская (+28%), Львовская (+21%), Харьковская (+15%), Тернопольская (+13%), Житомирская (+8%) и Хмельницкая (+7%) области. Также положительная динамика наблюдалась в Киевской (+4%), Черкасской (+4%), Николаевской (+3%), Черниговской (+2%), Винницкой (+1%) и Волынской (+1%) областях.

Около 60% коров промышленного сектора сконцентрировано на молочнотоварных фермах в шести ключевых регионах: Полтавской (52,4 тыс. голов), Черкасской (46,1 тыс.), Черниговской (38 тыс.), Киевской (35,4 тыс.), Хмельницкой (32,5 тыс.) и Винницкой (3 тыс. голов).

Причины убыточности и угрозы отрасли

Уменьшение численности скота является длительной проблемой в Украине из-за отсутствия эффективной долгосрочной государственной поддержки молочного скотоводства. С 2014 года поголовье коров сократилось почти втрое. Полномасштабное вторжение РФ обострило кризис, заставив предприятия из прифронтовых областей юга и востока релокировать стадо в более безопасные регионы.

Государство частично поддерживает отрасль из-за компенсации стоимости строительства и реконструкции ферм. Программой пользуется 31 предприятие, а для релокированных хозяйств компенсация составляет до 50%.

Однако главной проблемой для производителей остаются производственные издержки. Из-за подорожания горючего возрастают расходы на логистику и доставку молока на заводы. Себестоимость грубых кормов растет на фоне высоких цен на дизель, а дефицит удобрений и дорогостоящая доставка повышают общие затраты на кормопроизводство. Текущие закупочные цены на молоко-сырье не покрывают затрат, из-за чего работа ферм часто убыточна или в лучшем случае позволяет выйти в ноль.

Из-за низкой рентабельности фермеры вынуждены сбывать скот на убой. По данным Госстата, в январе-июле 2026 года объемы убоя КРС составили 79,24 тыс. тонн, что на 6% больше, чем в прошлом году, причем в июле промышленный забой вырос на 2% по отношению к июню.

Специалисты предупреждают, если к 2035 году отечественные молокозаводы не проведут модернизацию для более глубокой переработки сырья и не повысят закупочные цены, малые и средние фермы, обеспечивающие около 40% промышленного поголовья, могут полностью исчезнуть с рынка.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в приусадебном секторе сокращается поголовье коров. Сокращение происходит в основном в хозяйствах населения на фоне низких цен на молоко и высоких затрат на корма.