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Ціни на молоко зростають: чому виробники не можуть скористатися попитом

молоко, ціни
Молока для переробки вистачає / Depositphotos

Наприкінці серпня ціни на молоко в Україні пішли вгору, але переробники втрачають можливість заробити на сезонному попиті. Галузь зіштовхнулася з ускладненням логістики та зміною умов роботи з ритейлом, що блокує потенційний прибуток.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Infagro.

Виробництво переходить до великих господарств

За сім місяців молочні заводи закупили майже 2 млн т молока — на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Основний приріст забезпечили сільськогосподарські підприємства. Вони збільшили виробництво молока більш ніж на 5%.

Водночас домогосподарства скоротили виробництво на 27% — до 1,6 млн т. Це свідчить про подальшу зміну структури галузі: скорочення виробництва населенням компенсують великі сільгосппідприємства.

Логістика додає ризиків

На ринок також впливають російські удари по продовольчій інфраструктурі. Після атак на склади та розподільчі центри торговельні мережі переглядають умови роботи з постачальниками. Частину ризиків, пов'язаних зі знищенням товарів, вони намагаються перекласти на постачальників.

Таким чином, як зазначають аналітики, головним питанням для галузі залишається не кількість молока для переробки, а можливість виробників і торговельних мереж збільшувати продажі в умовах воєнних та логістичних ризиків.

Нагадаємо, в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року обсяги переробки молока зросли на 6% порівняно з аналогічним періодом торік. Одним із ключових чинників позитивної динаміки є збільшення виробництва молока на молочнотоварних фермах.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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