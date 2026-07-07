Виробники молока та переробники можуть отримати до 50% компенсації: деталі програм

Уряд презентував нові механізми підтримки молочної галузі України, спрямовані на розвиток виробництва та переробки молока. Серед ключових інструментів - компенсація до 50% вартості будівництва і реконструкції ферм, пільгові кредити, державні гарантії та стимулювання внутрішнього попиту через програму “Національний кешбек”.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Як держава стимулюватиме молочну галузь

Учасники заходу розглянули ключові виклики розвитку молочного скотарства, доступ виробників до фінансових ресурсів, адаптацію українського законодавства до вимог Європейського Союзу та перспективи розвитку внутрішнього ринку.

Під час обговорення представили урядові рішення, покликані стимулювати розвиток галузі. Зокрема, цього року держава частково компенсуватиме витрати на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. Для підприємств, які релокували виробництво з прифронтових територій та інвестують у створення або модернізацію тваринницьких комплексів, розмір компенсації становитиме до 50% вартості проєкту.

Одним із ключових інструментів підтримки залишається програма "Доступні кредити 5-7-9%". За нею агровиробники можуть залучити до 90 млн грн фінансування, а підприємства переробної промисловості - до 150 млн грн. Крім того, бізнес може скористатися державними портфельними гарантіями та механізмами Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Окрему увагу учасники приділили стимулюванню попиту на українську продукцію. Наразі до програми "Національний кешбек" долучилися понад 10 млн українців і 2 031 виробник, а в системі зареєстровано більш як 422 тис. товарів українського виробництва. Від початку дії програми українці придбали вітчизняної продукції майже на 134,3 млрд грн, отримавши 9,7 млрд грн кешбеку. Міністерство економіки також працює над розширенням програми, щоб до неї увійшли вагові сири українського виробництва.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький, навіть в умовах війни молочна галузь має значний потенціал для розвитку. За його словами, держава зосереджена на розширенні доступу виробників до фінансування, підтримці інвестицій у модернізацію ферм і переробних підприємств, стимулюванні внутрішнього попиту та гармонізації законодавства з нормами ЄС. Це має посилити конкурентоспроможність української молочної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

За результатами круглого столу учасники домовилися продовжити спільну роботу над удосконаленням механізмів державної підтримки молочного скотарства та створенням нових можливостей для розвитку галузі.

Захід ініціював Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Участь у ньому взяли представники профільних міністерств і державних органів, народні депутати, галузеві асоціації, виробники молока та молочної продукції, а також експерти.

Нагадаємо, понад 60% молочно-товарних ферм в Україні потребують глибокої модернізації для відповідності європейським стандартам благополуччя тварин. Найбільші витрати припадають на старі підприємства - модернізація може коштувати від €500-1200 на одну корову, а загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €219 млн.