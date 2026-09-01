"Транспортный безвиз" с ЕС хотят продлить после 2027 года: какое условие должна выполнить Украина

Украина до конца этого года планирует продлить на следующий срок соглашение с ЕС по либерализации грузовых перевозок, которое действует до апреля 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Что нужно изменить

По его словам, Украина работает с Европейской комиссией и странами ЕС по продлению соглашения. В то же время, внутри страны планируют обновить лицензионные условия для доступа к рынку автомобильных перевозок.

"Нам нужно обновить лицензионные условия доступа к рынку автомобильных перевозок. То есть, чтобы наши перевозчики отвечали стандартам ЕС. Проект готов и сейчас находится на финальном согласовании других органов. Ожидаем решение правительства осенью", — отметил Деркач.

Чиновник подчеркнул, что "транспортный безвиз" позволяет украинским перевозчикам осуществлять не только экспортные, но и импортные перевозки. В 2025 году на автомобильный транспорт приходилось 40% экспорта и 73% импорта в денежном выражении.

Дефицит водителей

Отдельно остается вопрос нехватки водителей. Мининфраструктуры предлагало Министерству экономики и Минобороны увеличить долю работников, которых предприятия могут бронировать, до 75%, однако получило отказ. К обсуждению этого вопроса присоединилось также Министерство аграрной политики.

Замминистра отметил, что перевозчики также должны работать над кадровым резервом. Среди возможных направлений он назвал привлечение женщин, ветеранов и молодежи.

Мининфраструктуры начало проект подготовки женщин-водителей около двух с половиной лет назад. По словам Деркача, часть перевозчиков до сих пор не занимается системной подготовкой кадров. В то же время есть положительные кейсы системной политики крупных компаний, которые трудоустраивают и женщин, и ветеранов.

Напомним, Украина и Албания 16 июня подписали соглашение о "транспортном безвизе". Документ создает правовые условия для грузовых и пассажирских перевозок между странами, а также для транзита по территориям обоих государств.