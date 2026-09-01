"Транспортний безвіз" з ЄС хочуть продовжити після 2027 року: яку умову має виконати Україна

Україна до кінця цього року планує продовжити на наступний термін угоду з ЄС щодо лібералізації вантажних перевезень, яка наразі діє до квітня 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Що потрібно змінити

За його словами, Україна працює з Європейською комісією та країнами ЄС над продовженням угоди. Водночас усередині країни планують оновити ліцензійні умови для доступу до ринку автомобільних перевезень.

"Нам потрібно оновити ліцензійні умови доступу до ринку автомобільних перевезень. Тобто щоб наші перевізники відповідали стандартам ЄС. Проєкт готовий та наразі перебуває на фінальному погодженні інших органів. Очікуємо рішення уряду восени", — зазначив Деркач.

Чиновник підкреслив, що "транспортний безвіз" дозволяє українським перевізникам здійснювати не лише експортні, а й імпортні перевезення. У 2025 році на автомобільний транспорт припадало 40% експорту та 73% імпорту в грошовому вимірі.

Дефіцит водіїв

Окремо залишається питання нестачі водіїв. Мінінфраструктури пропонувало Міністерству економіки та Міноборони збільшити частку працівників, яких підприємства можуть бронювати, до 75%, однак отримало відмову. Наразі до обговорення цього питання долучилося також Міністерство аграрної політики.

Заступник міністра зазначив, що перевізники також мають працювати над кадровим резервом. Серед можливих напрямів він назвав залучення жінок, ветеранів та молоді.

Мінінфраструктури почало проєкт із підготовки жінок-водіїв близько двох з половиною років тому. За словами Деркача, частина перевізників досі не займається системною підготовкою кадрів. Водночас, є позитивні кейси системної політики великих компаній, які працевлаштовують і жінок, і ветеранів.

Нагадаємо, Україна та Албанія 16 червня підписали угоду про "транспортний безвіз". Документ створює правові умови для вантажних і пасажирських перевезень між країнами, а також для транзиту територіями обох держав.