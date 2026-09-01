Молочные продукты в Украине могут значительно подорожать: причины и прогноз на осень

Перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию. Ожидается, что молочные продукты могут подорожать на 20-25%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Какие цены были в конце августа

Средняя цена пастеризованного молока до 2,6% в пленке составила 50,55 грн/кг, в пластиковой бутылке – 68,44 грн/кг. Кефир 2,5% стоил 59,44 грн/кг в пленке и 80,53 грн/кг в бутылке.

Средняя цена сметаны в 15% составила 195,32 грн/кг в стаканах и 156,23 грн/кг в пленке. Питьевой йогурт стоил 130,75 грн/кг, ложковый – 178,65 грн/кг.

Кисломолочный творог 9% - 292,17 грн/кг; сливочное масло украинского производства - 591,45 грн/кг; сыр "Украинский" - 618,76 грн/кг; "Голландский" - 626,08 грн/кг; "Маасдам" украинского производства - 747,57 грн/кг; "Гауда" - 615 грн/кг; моцарелла - 571,11 грн/кг.

По сравнению с прошлым годом, часть продукции уже подорожала: молоко в пленке — на 11,2%, питьевой йогурт — на 14%, ложковый йогурт — на 13%, "Гауда" — на 9%.

Динамика цен на молочные продукты

Причины и прогноз на осень

Как отмечают аналитики рынка, спрос на молочную продукцию в Украине остается слабым из-за низкой покупательной способности населения, выезда потребителей за границу и усложненной доставки товаров от заводов к магазинам.

Перебои в цепях поставок, рост затрат на производство, переработку и логистику создают предпосылки для повышения цен на молочную продукцию.

"Молочные продукты могут подорожать на 20–25%, поскольку торговые сети будут пытаться переложить понесенный ущерб на плечи потребителей. К сожалению, подорожание может повлиять на сокращение потребления молочных продуктов украинскими потребителями", — отметили в АВМ.

В частности, снижение цен на сливочное масло в начале осени ожидать не стоит, поскольку дешевых предложений на рынке становится меньше, а нижний предел ценового диапазона фактически стабилизировался. Кроме того, европейские цены на масло растут из-за сокращения производства молока-сырья в Европе.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении. Однако осенью ситуация может измениться.