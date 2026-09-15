Ціна нафти на 15 вересня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 15 вересня, продовжили зростати, оскільки побоювання щодо перебоїв у постачанні зберігалися після того, як атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії призвели до виходу з ладу трубопроводу Схід-Захід королівства та поставили під сумнів зусилля щодо зниження ризиків судноплавства в Перській затоці.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 15 вересня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $107,05 + 1,3% WTI $102,92 + 1,51% Urals $104,55 + 0.82%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,37 долара, або 1,3%, до 107,05 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 1,53 долара, або 1,51%, до 102,92 долара за барель. Обидва бенчмарки зросли більш ніж на 1% за попередню сесію.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту різко зросли на тлі тривожних побоювань щодо серйозних перебоїв у світових постачаннях. Ситуація загострилася після того, як нові атаки на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії вивели з ладу стратегічний трубопровід Схід-Захід.

На тлі ескалації арабські країни Перської затоки вирішили відкласти заплановані переговори з Іраном, посиливши загрозу розширення конфлікту.

Пошкоджений нафтопровід дозволяв Ер-Ріяду експортувати близько 4 мільйонів барелів на день у обхід заблокованої Ормузької протоки. Експерти попереджають, що найбільший експортер може вичерпати вільні запаси вже за кілька днів, якщо інфраструктуру не відновлять, що загрожує вилученням до 4% світових поставок.

Тим часом рух через Ормузьку протоку впав до критично низьких показників. Нафтотрейдери та аналітики ING зазначають, що ринок залишається надзвичайно чутливим до пошкоджень і зберігатиме високі ціни до появи повної ясності.

На тлі глобальної напруги президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий підтримати пропозицію США про припинення вогню в ударах по енергетичних об'єктах між Росією та Україною. Проте це можливо лише за умови, що Вашингтон надасть гарантії реальної готовності Москви зупинити війну проти України.

Нагадаємо, загроза блокування хуситами Баб-ель-Мандебської протоки ставить під удар 7% світових нафтопоставок, що провокує новий стрибок оптових цін і наблизить вартість дизеля до 100 грн/літр. Як це геополітичне загострення вплине на цінники вітчизняних АЗС, читайте в матеріалі Dilo.