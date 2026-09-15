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На об’їзній Одеси відновили дорожнє покриття: роботи виконували вночі

Ремонт
Об’їзна Одеси отримала оновлене покриття: деталі робіт

На автомобільній дорозі М-28 Одеса - Южне - /М-14/, зокрема на об’їзній Одеси, відновили пошкоджені ділянки дорожнього покриття. Роботи проводили в межах експлуатаційного утримання дороги та переважно в нічний час.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Дорожники взялися за об’їзну Одеси

На об’їзній дорозі навколо Одеси відновили пошкоджені ділянки дорожнього покриття. Роботи провели на автомобільній дорозі М-28 Одеса — Южне — /М-14/ у межах експлуатаційного утримання.

Об’їзна Одеси є однією з найбільш завантажених транспортних артерій регіону. Дорогою регулярно рухається легковий, вантажний і великовантажний транспорт, який прямує державними трасами та логістичними маршрутами Одещини. Через значне навантаження на окремих ділянках утворилися ями та колійність.

Дорожні роботи виконували переважно в нічний час, коли інтенсивність руху є нижчою. Це дозволило мінімізувати вплив ремонтних робіт на транспортний потік та забезпечити безпечніші умови для працівників.

Об’їзна дорога відіграє важливу роль у розподілі транспортних потоків навколо Одеси та забезпечує сполучення між основними напрямками регіону.

Водіїв закликають бути уважними під час руху, дотримуватися встановленої швидкості та вимог дорожніх знаків.

Фото 2 — На об’їзній Одеси відновили дорожнє покриття: роботи виконували вночі
Фото 3 — На об’їзній Одеси відновили дорожнє покриття: роботи виконували вночі
Фото 4 — На об’їзній Одеси відновили дорожнє покриття: роботи виконували вночі

Нагадаємо, на автомобільній дорозі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська триває капітальний ремонт 62 км траси від Львова до Рави-Руської. Готовність двох ділянок маршруту, який веде до кордону з ЄС, уже перевищує 57%.

Автор:
Ольга Опенько

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