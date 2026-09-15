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На объездной Одессе восстановили дорожное покрытие: работы выполняли ночью

Ремонт
Объездная Одесса получила обновленное покрытие: детали работ

На автомобильной дороге М-28 Одесса - Южный - /М-14/, в том числе на объездной Одессе, восстановили поврежденные участки дорожного покрытия. Работы проводились в пределах эксплуатационного содержания дороги и преимущественно в ночное время.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Дорожники взялись за объездную Одессу

На объездной дороге вокруг Одессы восстановили поврежденные участки дорожного покрытия. Работы провели на автомобильной дороге М-28 Одесса - Южный - /М-14/ в пределах эксплуатационного содержания.

Объезд Одессы является одной из наиболее загруженных транспортных артерий региона. По дороге регулярно двигается легковой, грузовой и большегрузный транспорт, следующий по государственным трассам и логистическим маршрутам Одесщины. Из-за значительной нагрузки на отдельных участках образовались ямы и путей.

Дорожные работы выполняли преимущественно в ночное время, когда интенсивность движения ниже. Это позволило минимизировать влияние ремонтных работ на транспортный поток и обеспечить более безопасные условия для работников.

Объездная дорога играет важную роль в распределении транспортных потоков вокруг Одессы и обеспечивает соединение между основными направлениями региона.

Водителей призывают быть внимательными во время движения, соблюдать установленную скорость и требования дорожных знаков.

Фото 2 — На объездной Одессе восстановили дорожное покрытие: работы выполняли ночью
Фото 3 — На объездной Одессе восстановили дорожное покрытие: работы выполняли ночью
Фото 4 — На объездной Одессе восстановили дорожное покрытие: работы выполняли ночью

Напомним, на автомобильной дороге М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская идет капитальный ремонт 62 км трассы от Львова до Рава-Русской. Готовность двух участков маршрута, ведущего к границе с ЕС, уже превышает 57%.

Автор:
Ольга Опенько

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