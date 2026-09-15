UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

+0,07

EUR

51,52

--0,12

Наличный курс:

USD

44,85

44,73

EUR

52,10

51,81

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

США ввели новые санкции против крупнейшего российского банка из-за помощи Ирану

ВТБ
США ввели новые санкции против ВТБ / Depositphotos

США включили второй по размеру активов государственный банк России ВТБ в список санкций в отношении Ирана, обвинив финучреждение в содействии обходу введенных против Тегерана ограничений.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Для ВТБ включение в иранский список санкций означает, что американские власти будут рассматривать операции банка с точки зрения возможного обхода ограничений. OFAC начнет оценивать не только формального собственника или посредника в соглашении, но и то, кто действительно контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена собственника или использование посредника не позволит миновать санкции.

При этом ВТБ находится под американскими санкциями за работу в российском финансовом секторе с июля 2014 года. Тогда ограничения не предполагали полной изоляции банка от американской финансовой системы, но запрещали американским компаниям предоставлять ему финансирование.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях против ВТБ. Банк внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), предусматривающий блокировку активов и счетов в США и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения также распространялись на дочерние структуры, в которых ВТБ более 50%.

К санкциям против банка в скором времени присоединились Великобритания и Европейский Союз.

Напомним, акции ВТБ в конце августа после ударов по Wildberries и Ozon обновили исторический минимум на Московской бирже. Стоимость ценных бумаг впервые опустилась ниже номинальной цены ($0,60) и достигла отметки $0,59 за штуку (49,86 рубля).

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности