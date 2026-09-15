США ввели новые санкции против крупнейшего российского банка из-за помощи Ирану

США включили второй по размеру активов государственный банк России ВТБ в список санкций в отношении Ирана, обвинив финучреждение в содействии обходу введенных против Тегерана ограничений.

Как пишет Dilo, об этом говорится в сообщении Управления контроля за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Для ВТБ включение в иранский список санкций означает, что американские власти будут рассматривать операции банка с точки зрения возможного обхода ограничений. OFAC начнет оценивать не только формального собственника или посредника в соглашении, но и то, кто действительно контролирует активы и получает от них выгоду. Поэтому смена собственника или использование посредника не позволит миновать санкции.

При этом ВТБ находится под американскими санкциями за работу в российском финансовом секторе с июля 2014 года. Тогда ограничения не предполагали полной изоляции банка от американской финансовой системы, но запрещали американским компаниям предоставлять ему финансирование.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину президент США Джо Байден объявил о новых ограничениях против ВТБ. Банк внесли в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), предусматривающий блокировку активов и счетов в США и фактическую изоляцию от долларовой финансовой системы. Ограничения также распространялись на дочерние структуры, в которых ВТБ более 50%.

К санкциям против банка в скором времени присоединились Великобритания и Европейский Союз.

Напомним, акции ВТБ в конце августа после ударов по Wildberries и Ozon обновили исторический минимум на Московской бирже. Стоимость ценных бумаг впервые опустилась ниже номинальной цены ($0,60) и достигла отметки $0,59 за штуку (49,86 рубля).