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Акции российского банка ВТБ упали до исторического минимума после ударов по Wildberries и Ozon

ВТБ
Акции российского банка ВТБ упали до исторического минимума после ударов по Wildberries и Ozon

Ценные бумаги второго по размеру активов российского государственного банка ВТБ обновили исторический минимум на Московской бирже. Стоимость акций впервые опустилась ниже номинальной цены ($0,60) и достигла отметки $0,59 за штуку (49,86 рубля).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

За торговый день акции ВТБ потеряли 3%, с начала августа подешевели на 11%, а общее падение с начала года составило 45%. По сравнению с пиковыми показателями 2015 года, банк потерял 88% рыночной капитализации (около $56,2 млрд). Имея на балансе $418,6 млрд. активов и $101,7 млрд. средств физических лиц, все учреждение сейчас оценивается лишь в $7,7 млрд. (646 млрд. рублей).

Зависимость от пострадавших маркетплейсов

Ситуацию для банка существенно ухудшают кредитные и партнерские обязательства перед крупнейшими маркетплейсами РФ, подвергшимися массированным дроновым атакам:

  • Wildberries: в конце мая ВТБ объявил о стратегическом партнерстве с компанией, которая после ударов беспилотников потеряла треть складских мощностей и понесла прямые убытки на несколько миллиардов долларов (сотни миллиардов рублей).
  • Ozon: банк удерживает пакет акций маркетплейса в залоге под кредит АФК "Система". На фоне ударов по логистическим центрам акции Ozon подешевели на 45%, что заставляет финучреждение рассматривать расширение кредитной линии для покрытия кассовых разрывов клиента.

Рост доли "токсичных" долгов и падение прибыли

Проблемы госбанка усугубляются кризисом невозврата ссуд. Доля проблемных активов на балансе ВТБ выросла в 1,5 раза – до 14,2%, что на треть превышает средний уровень в российской банковской системе. Среди главных причин аналитики называют неплатежи по кредитам, выдаваемым предприятиям военно-промышленного комплекса РФ.

По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль банка сократилась на 20% (до $2,69 млрд), а во втором квартале падение составило 34% (до $1,11 млрд).

Из-за необходимости наращивания резервов под проблемные долги (до $795 млн за квартал) норматив достаточности свободного капитала упал до критических 10,7% (при установленном регулятором минимуме в 10%). Для оптимизации расходов руководство ВТБ объявило о планах уволить 10% персонала головного офиса.

Напомним, Ozon потерял $2,2 млрд капитализации из-за ударов дронов по складам. Ценные бумаги компании подверглись резкому обвалу на бирже после серии успешных атак беспилотников по ключевым складским комплексам маркетплейса.

Автор:
Максим Кольц

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