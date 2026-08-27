Акції російського банку ВТБ упали до історичного мінімуму після ударів по Wildberries та Ozon

Цінні папери другого за розміром активів російського державного банку ВТБ оновили історичний мінімум на Московській біржі. Вартість акцій уперше опустилася нижче за номінальну ціну ($0,60) і досягла позначки $0,59 за штуку (49,86 рубля).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За торговельний день акції ВТБ втратили 3%, із початку серпня подешевшали на 11%, а загальне падіння з початку року сягнуло 45%. Порівняно з піковими показниками 2015 року банк втратив 88% ринкової капіталізації (близько $56,2 млрд). Маючи на балансі $418,6 млрд активів та $101,7 млрд коштів фізичних осіб, уся установа наразі оцінюється лише у $7,7 млрд (646 млрд рублів).

Залежність від постраждалих маркетплейсів

Ситуацію для банку суттєво погіршують кредитні та партнерські зобов'язання перед найбільшими маркетплейсами РФ, які зазнали масованих дронових атак:

Wildberries: наприкінці травня ВТБ оголосив про стратегічне партнерство з компанією, яка після ударів безпілотників втратила третину складських потужностей і зазнала прямих збитків на кілька мільярдів доларів (сотні мільярдів рублів).

Ozon: банк утримує пакет акцій маркетплейса в заставі під кредит АФК "Система". На тлі ударів по логістичних центрах акції Ozon подешевшали на 45%, що змушує фінустанову розглядати розширення кредитної лінії для покриття касових розривів клієнта.

Зростання частки "токсичних" боргів та падіння прибутку

Проблеми держбанку посилюються кризою неповернення позик. Частка проблемних активів на балансі ВТБ зросла в 1,5 раза — до 14,2%, що на третину перевищує середній рівень у російській банківській системі. Серед головних причин аналітики називають неплатежі за кредитами, які видавалися підприємствам військово-промислового комплексу РФ.

За підсумками першого півріччя 2026 року чистий прибуток банку скоротився на 20% (до $2,69 млрд), а у другому кварталі падіння сягнуло 34% (до $1,11 млрд).

Через необхідність нарощувати резерви під проблемні борги (до $795 млн за квартал) норматив достатності вільного капіталу впав до критичних 10,7% (при встановленому регулятором мінімумі у 10%). Для оптимізації витрат керівництво ВТБ оголосило про плани звільнити 10% персоналу головного офісу.

Нагадаємо, Ozon втратив $2,2 млрд капіталізації через удари дронів по складах. Цінні папери компанії зазнали різкого обвалу на біржі після серії успішних атак безпілотників по ключових складських комплексах маркетплейса.