США ввели нові санкції проти найбільшого російського банку через допомогу Ірану

США включили другий за розміром активів державний банк Росії ВТБ до списку санкцій щодо Ірану, звинувативши фінустанову у сприянні обходу введених проти Тегерана обмежень.

Як пише Dilo, про це йдеться у повідомленні Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Для ВТБ включення до іранського списку санкцій означає, що американська влада розглядатиме операції банку з точки зору можливого обходу обмежень. OFAC почне оцінювати не лише формального власника чи посередника в угоді, а й те, хто насправді контролює активи та отримує від них вигоду. Тому зміна власника чи використання посередника не дозволить оминути санкції.

При цьому ВТБ перебуває під американськими санкціями за роботу в російському фінансовому секторі з липня 2014 року. Тоді обмеження не передбачали повну ізоляцію банку від американської фінансової системи, але забороняли американським компаніям надавати йому фінансування.

У 2022 році після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну президент США Джо Байден оголосив про нові обмеження проти ВТБ. Банк внесли до списку SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), що передбачає блокування активів та рахунків у США та фактичну ізоляцію від доларової фінансової системи. Обмеження також поширювалися на дочірні структури, у яких ВТБ має понад 50%.

До санкцій проти банку незабаром приєдналися Великобританія та Європейський Союз.

Нагадаємо, акції ВТБ наприкінці серпня після ударів по Wildberries та Ozon оновили історичний мінімум на Московській біржі. Вартість цінних паперів уперше опустилася нижче за номінальну ціну ($0,60) і досягла позначки $0,59 за штуку (49,86 рубля).