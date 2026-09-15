Втрати ворога станом на 15 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1665 добу повномасштабної війни становлять 1 510 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;

танків – 12 345 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од;

артилерійських систем – 49 793 (+41) од;

РСЗВ – 2 131 (+4) од;

засоби ППО – 1 638 (+1) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од;

крилаті ракети – 5 111 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од;

спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.