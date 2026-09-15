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Втрати ворога станом на 15 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1665 добу повномасштабної війни становлять 1 510 000 осіб.

Втрати Росії у війні на 15 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;
  • танків – 12 345 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од;
  • артилерійських систем – 49 793 (+41) од;
  • РСЗВ – 2 131 (+4) од;
  • засоби ППО – 1 638 (+1) од;
  • літаків – 442 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од;
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од;
  • спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 15 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме: 

  • збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Фото 3 — Втрати ворога станом на 15 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько

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