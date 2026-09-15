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Втрати ворога станом на 15 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1665 добу повномасштабної війни становлять 1 510 000 осіб.
Втрати Росії у війні на 15 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 15 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 510 000 (+1 400) осіб;
- танків – 12 345 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 334 (+3) од;
- артилерійських систем – 49 793 (+41) од;
- РСЗВ – 2 131 (+4) од;
- засоби ППО – 1 638 (+1) од;
- літаків – 442 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 626 (+11) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 518 280 (+1 839) од;
- крилаті ракети – 5 111 (+0) од;
- кораблі / катери – 35 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 149 183 (+376) од;
- спеціальна техніка – 4 690 (+7) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 15 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 187 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 7 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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