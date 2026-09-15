Продажі ліків в Україні зменшуються через скорочення чисельності населення

Війна та спричинена нею міграція змінюють потенціал фармацевтичного ринку. Через скорочення населення продажі ліків в Україні зменшилися на 5%.

Як пише Dilo, про це розповів Сергій Іщенко, виконавчий директор Proxima Research International.

За його словами, за підсумками 7 місяців 2026 року сумарне споживання лікарських засобів у роздрібному та госпітальному сегментах збільшилося в гривневому вираженні на 5% порівняно із аналогічним періодом 2025 року, у натуральному — скоротилося на 4%. У госпітальному сегменті при цьому фіксувалася значно більш сприятлива динаміка: приріст у грошовому вираженні становив +34%.

Натомість у роздрібному сегменті за 8 місяців 2026 року обсяги аптечного продажу лікарських засобів збільшилися у гривневому вираженні на 3%, у доларовому еквіваленті зменшилися на 2,5%, а в упаковках зменшення обсягу споживання сягнуло 5,1%.

Однією з головних причин виникнення таких тенденцій Іщенко називає скорочення доступної для фармринку чисельності населення в Україні та помірність інфляційних процесів у роздрібній реалізації.

Згідно з експертними оцінками, кількість наявного в Україні населення зменшується через демографічну кризу та міграційні процеси і наразі вже становить менше ніж 29 млн осіб.

"Втрата наявного населення — це найбільша проблема нашого фармацевтичного ринку, тому що ми працюємо на ринку кінцевого споживача", — підкреслив Іщенко.

Він додав, що попри російські атаки на фармацевтичні склади, підстав очікувати дефіциту лікарських засобів наразі немає. Інформаційна хвиля щодо можливого дефіциту спричиняє короткочасний сплеск попиту (4 вересня кінцеве споживання зросло на 25% порівняно із аналогічним днем попереднього року), який здебільшого торкається препаратів для постійного застосування. Проте вже протягом наступних днів панічні настрої почали спадати.

Раніше громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України" повідомляла, що в окремих регіонах України підвищився попит на низку лікарських засобів, а їхні запаси в аптеках скорочуються. За деякими позиціями наявних обсягів може вистачити лише на 2–3 тижні, тоді як через пошкодження логістичної інфраструктури фіксуються затримки нових поставок.

В АПАУ закликають не створювати надмірних домашніх запасів, оскільки ажіотажний попит додатково навантажує систему постачання. Водночас людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують за призначенням лікаря завчасно мати запас приблизно на 2–3 місяці.