Цена нефти на 15 сентября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 15 сентября, продолжили расти, поскольку опасения по поводу перебоев в поставках сохранялись после того, как атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии привели к выходу из строя трубопровода Восток-Запад королевства и поставили под сомнение усилия по снижению рисков судоходства.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 15 сентября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $107,05 + 1,3% WTI $102,92 + 1,51% Urals $104,55 + 0.82%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,37 доллара, или 1,3%, до 107,05 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,53 доллара, или 1,51%, до 102,9. Оба бенчмарка выросли более чем на 1% за предыдущую сессию.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, цены на нефть резко выросли на фоне тревожных опасений по поводу серьезных перебоев в мировых поставках. Ситуация накалилась после того, как новые атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии вывели из строя стратегический трубопровод Восток-Запад.

На фоне эскалации арабские страны Персидского залива решили отложить планируемые переговоры с Ираном, усилив угрозу расширения конфликта.

Поврежденный нефтепровод позволял Эр-Рияду экспортировать около 4 миллионов баррелей в день в обход заблокированного Ормузского пролива. Эксперты предупреждают, что крупнейший экспортер может исчерпать свободные запасы уже через несколько дней, если инфраструктуру не восстановят, что чревато изъятием до 4% мировых поставок.

Между тем движение через Ормузский пролив упало до критически низких показателей. Нефтетрейдеры и аналитики ING отмечают, что рынок остается очень чувствительным к повреждениям и будет сохранять высокие цены до появления полной ясности.

На фоне глобального напряжения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов поддержать предложение США о прекращении огня в ударах по энергетическим объектам между Россией и Украиной. Однако это возможно только при условии, что Вашингтон предоставит гарантию реальной готовности Москвы остановить войну против Украины.

Напомним, угроза блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива ставит под удар 7% мировых нефтепоставок, что провоцирует новый скачок оптовых цен и приблизит стоимость дизеля к 100 грн/литр. Как это геополитическое обострение повлияет на ценники отечественных АЗС, читайте в материале Dilo.