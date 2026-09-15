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Курс валют на 15 сентября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подешевел сразу на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.09.2026 (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,61 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,52 грн (-11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,86 грн (-7 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,33/ 44,80
|Евро
|51,44/ 52,06
|Злотый
|11,64/ 12,08
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,20/44,80
|50,90/51,90
|11,90/ 12,20
|Ощадбанк
|44,40/ 44,90
|51,30/52,10
|11,90/ 12,30
|ПУМБ
|44,40/ 44,90
|51,30/52,00
|11,90/ 12,30
|Укргазбанк
|44,40/ 44,90
|51,30/52,10
|11,90/ 12,30
|Райффайзен
|44,45/44,89
|51,30/51,85
Исторически сентябрь часто является месяцем ослабления гривны по отношению к доллару. В этом году риски могут усиливаться из-за блокирования портов, ударов по логистике, складам и производственным мощностям, что будет давить на предложение валюты.
Эта неделя может быть важной для валютного рынка. На курс гривны будут одновременно влиять решения центральных банков, ситуация с внешним финансированием Украины, цены на нефть и действия НБУ.