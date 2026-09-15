Цены на молоко в ЕС пошли вверх: что привело к дефициту сырья

В августе 2026 года средняя цена сырого молока в Европейском Союзе несколько выросла после того, как продолжительные волны жары, засушливая погода и ухудшение условий для заготовки кормов негативно отразились на объемах производства.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Инфагро".

По предварительным данным Европейской комиссии, средняя стоимость сырого молока в ЕС достигла 42,22 евроцента за килограмм, что на 0,40% превышает июльские показатели.

В то же время в годовом измерении рынок демонстрирует значительное снижение – текущая цена остается на 20,64 % ниже по сравнению с августом 2025 года.

Для сравнения, в Украине цена молока экстра сорта в этот же период составляла 33,42 евроцента за килограмм.

Динамика в странах Евросоюза

Ситуация на рынках отдельных стран ЕС существенно отличалась. Наибольший месячный рост зафиксирован в Бельгии, где цена подскочила на 12,34 % (до 42,50 евроцента/кг).

Также цены выросли:

в Дании - до 44,41 евроцента/кг;

в Нидерландах - до 42,50 евроцента/кг;

в Австрии – до 45,50 евроцента/кг;

в Болгарии – до 41,58 евроцента/кг;

в Греции – до 58,20 евроцента/кг;

в Литве - до 35,45 евроцента/кг;

в Румынии – до 34,86 евроцента/кг;

в Финляндии – до 47,50 евроцента/кг.

Закупочные цены не изменились в Германии, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Мальте, Португалии и Швеции.

В девяти странах цены снизились. В частности, во Франции они упали на 1,79% до 43,38 евроцента за кг. В Венгрии снижение составило 1,28%, до 34,80 евроцента, а в Словакии – 1,58%, до 36,11 евроцента за кг.

Годовая динамика

Самая высокая цена сырого молока в ЕС в августе была на Кипре – 66,55 евроцента за кг, за ним – Мальта с 63,66 евроцента.

Самые низкие цены зафиксированы в Румынии и Венгрии соответственно 34,86 и 34,80 евроцента за кг.

В годовом исчислении цены выросли только в Греции и на Кипре — на 4,32% и 4,31% соответственно. В остальных 24 странах ЕС они снизились.

Наибольшее падение зафиксировано в:

Венгрии – 30,55%;

Литве – 27,76%;

Чехии - 27,39%;

Словакии – 27,31%;

Германии - 26,02%.

Прогнозы и реакция переработчиков

Сокращение надоев летом стало прямым следствием жары и дефицита влаги, из-за чего рост травы и сельхозкультур замедлился, а качество кормов ухудшилось.

По прогнозам Rabobank, в четвертом квартале 2026 года производство молока в ЕС сократится на 1,6 % в годовом исчислении, а аналитики IFCN допускают рост фьючерсов до конца года.

Уменьшение запасов молочной продукции и падение доступности молочного жира уже подтолкнули цены на масло, сыр и сухое обезжиренное молоко, а компания Arla Foods в сентябре повысила собственные закупочные цены.

Напомним, из-за падения мировых цен и низких тарифов в Европе украинский экспорт молочных продуктов с начала года упал на 18% в денежном выражении.