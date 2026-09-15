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ПриватБанк повідомив про збій у роботі платежів та переказів

ПриватБанк
ПриватБанк повідомив про збій у роботі платежів та переказів / Depositphotos

15 вересня у роботі державного ПриватБанку стався технічний збій. Через це у користувачів тимчасово недоступна низка банківських сервісів.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба фінустанови.

"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву. Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу", - йдеться у повідомленні.

Наразі IT-фахівці ПриватБанку працюють над усуненням неполадок та повним відновленням функціоналу систем.

Зауважимо, 18 серпня у роботі державного ПриватБанку також стався технічний збій. 

15 серпня ПриватБанк уже повідомляв про тимчасовий збій у роботі кількох сервісів, тоді повноцінну роботу сервісу вдалося відновити за кілька годин.

Автор:
Світлана Манько

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