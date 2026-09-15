RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

+0,07

EUR

51,52

--0,12

Готівковий курс:

USD

44,85

44,73

EUR

52,10

51,81

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації

На Хмельниччині з’явиться вітропарк із турбінами до 168 метрів: якою буде потужність нової ВЕС

вітроелектрогенерація
На Хмельниччині планують збудувати ВЕС на 117 МВт / Freepik

У Хмельницькому районі планують збудувати вітрову електростанцію потужністю до 117 МВт. Її хочуть розмістити на території Солобковецької та Ярмолинецької громад області.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Деталі проєкту

Проєкт передбачає встановлення до 15 вітроенергетичних установок потужністю до 7,8 МВт кожна. За максимальної кількості турбін загальна потужність ВЕС становитиме до 117 МВт.

Висота башт вітротурбін може сягати 168 м, діаметр ротора — 175 м. Для розміщення однієї установки передбачена земельна ділянка площею до 0,6 га.

Електростанцію планують під’єднати до нової підстанції 110/35 кВ. Основний варіант передбачає кабельні лінії 35 кВ, альтернативний — повітряні лінії такої самої напруги.

Також у межах проєкту мають облаштувати технологічні проїзди, будівельні майданчики та іншу необхідну інфраструктуру.

Вітроенергетичні установки планують розмістити на земельних ділянках, якими користується компанія. Їхнє цільове призначення хочуть змінити для розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів енергогенеруючих підприємств.

Зазначається, що проєкт належить до другої категорії видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля. Тому для нього передбачена процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Про компанію

За даними YouControl, ТОВ "ВЕС Солобківці" зареєстроване у 2020 році. Основний вид діяльності – виробництво електроенергії. Розмір статутного капіталу  — 1000 грн.

100% компанії належить ТОВ "Вітри Хмельниччини", серед кінцевих бенефіціарів якого зазначені Світлана Ковальова та Володимир Кришталовський.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області розпочали оцінку впливу на довкілля для будівництва нової вітроелектростанції потужністю до 6,2 МВт.

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності