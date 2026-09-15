На Хмельниччині з’явиться вітропарк із турбінами до 168 метрів: якою буде потужність нової ВЕС

У Хмельницькому районі планують збудувати вітрову електростанцію потужністю до 117 МВт. Її хочуть розмістити на території Солобковецької та Ярмолинецької громад області.

Як пише Dilo, про це повідомляє консалтингова компанія ExPro.

Деталі проєкту

Проєкт передбачає встановлення до 15 вітроенергетичних установок потужністю до 7,8 МВт кожна. За максимальної кількості турбін загальна потужність ВЕС становитиме до 117 МВт.

Висота башт вітротурбін може сягати 168 м, діаметр ротора — 175 м. Для розміщення однієї установки передбачена земельна ділянка площею до 0,6 га.

Електростанцію планують під’єднати до нової підстанції 110/35 кВ. Основний варіант передбачає кабельні лінії 35 кВ, альтернативний — повітряні лінії такої самої напруги.

Також у межах проєкту мають облаштувати технологічні проїзди, будівельні майданчики та іншу необхідну інфраструктуру.

Вітроенергетичні установки планують розмістити на земельних ділянках, якими користується компанія. Їхнє цільове призначення хочуть змінити для розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів енергогенеруючих підприємств.

Зазначається, що проєкт належить до другої категорії видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля. Тому для нього передбачена процедура оцінки впливу на довкілля (ОВД).

П ро компанію

За даними YouControl, ТОВ "ВЕС Солобківці" зареєстроване у 2020 році. Основний вид діяльності – виробництво електроенергії. Розмір статутного капіталу — 1000 грн.

100% компанії належить ТОВ "Вітри Хмельниччини", серед кінцевих бенефіціарів якого зазначені Світлана Ковальова та Володимир Кришталовський.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області розпочали оцінку впливу на довкілля для будівництва нової вітроелектростанції потужністю до 6,2 МВт.